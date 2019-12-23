Tâm sự đàn bà một đời chồng: Vì con, tôi sẽ không đến với một người đàn ông nào nữa

Tâm sự gia đình 23/12/2019 11:13

Những người đàn bà một đời chồng, đâu phải muốn yêu là yêu, muốn cưới là có thể vứt bỏ quá khứ mà cưới được. Tôi thương con vô cùng. Ngay cha ruột của con còn không thương, không cho con cảm nhận được tình phụ tử thì người đàn ông kia có thể làm được không?

Có những người ở độ tuổi còn rất trẻ đã là đàn bà một đời chồng. Như tôi chẳng hạn, 25 tuổi đã một lần dang dở. Cuộc hôn nhân chóng vánh nhưng tàn dư của nó lại vô cùng xót xa, đau khổ. Niềm an ủi duy nhất của tôi là đứa con trai 2 tuổi. Nếu không có con, có lẽ tôi đã chẳng gượng dậy được.

dan ba mot doi chong 1
25 tuổi, tôi đã là người đàn bà một đời chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tôi yêu nhanh, cưới vội. Chỉ 6 tháng sau khi quen biết, chúng tôi đã tính chuyện kết hôn. Những cuống quýt, say mê của mối tình nồng nhiệt, khiến tôi chẳng lường hết được những khó khăn của hôn nhân. Bất chấp lời khuyên của nhiều người, tôi vẫn cứ vội vàng kết hôn. Cứ nghĩ được sống cùng người mình yêu dưới 1 mái nhà thì đã hạnh phúc rồi.

6 tháng quá ngắn ngủi, tôi không hiểu hết về chồng mình nên khi về sống chung với nhau tôi bị vỡ mộng. Người con trai vẻ ngoài đẹp đẽ, luôn ga lăng, lãng mạn thật ra có quá nhiều tật xấu. Anh ta lười biếng, trẻ con, lại ghen tuông vô lí. Khi chúng tôi có con, anh cũng chẳng thay đổi được gì. Nuôi con vất vả, anh ta chẳng phụ tôi được đồng nào nuôi con, còn liên tục hạch sách, nặng nhẹ đủ điều... Cuộc sống của tôi vô cùng ngột ngạt, vợ chồng cãi nhau suốt ngày. Quá chán chường, tôi viết đơn ly hôn.

dan ba mot doi chong 2
Tôi không cần gì từ người chồng bạc bẽo đó nữa cả - Ảnh minh họa: Internet

25 tuổi, người ta ngỡ ngàng khi biết tôi đã từng ly hôn. Nhìn mình trong gương, tôi thấy mình vẫn còn trẻ lắm, đẹp lắm. Đàn bà lấy chồng, đi nhầm một bước thì dang dở cả cuộc đời. Tôi sống an phận, chăm chỉ kiếm tiền nuôi con và cố quên đi những nỗi đau buồn trong quá khứ. Cuộc sống mẹ con tôi tuy khó khăn nhưng nhờ tôi có công việc ổn định nên cũng đủ lo cho con. Còn chồng cũ, ngay đến chuyện thăm con cũng không hề có chứ đừng nói đến chuyện cấp dưỡng. Nhưng con của tôi thì tôi sẽ tự nuôi lấy. Tôi chẳng cần gì ở người chồng bạc bẽo đó nữa.

Tôi còn trẻ, vẫn có những khao khát rất đỗi bình thường. Nhiều khi nhìn gia đình người ta sum vầy tôi cũng chạnh lòng. Những lúc mệt mỏi, chán chường, tôi cũng muốn có người tâm sự, vỗ về. Cũng muốn con mình có một người cha vững chãi để dạy dỗ, bảo ban. Có rất nhiều người đàn ông biết tôi ly hôn quan tâm, tán tỉnh. Thật lòng, tôi cũng có rung động trước 1 người. Anh ấy thật thà, hiền lành và rất nghiêm túc trong tình cảm. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, tôi nói lời chia tay.

dan ba mot doi chong 3
Vì con, tôi gác lại tình cảm riêng tư của mình - Ảnh minh họa: Internet

Những người đàn bà từng đổ vỡ, đâu phải muốn yêu là yêu, muốn cưới là có thể vứt bỏ quá khứ mà cưới được. Tôi thương con vô cùng. Ngay cha ruột của con còn không thương, không cho con cảm nhận được tình phụ tử thì người đàn ông kia có thể làm được không? Tôi sợ nếu kết hôn, con tôi sẽ bị tổn thương. Sau này những mối quan hệ cha dượng, những anh em cùng mẹ khác cha sẽ khiến con đau lòng. Thôi thì vì con, tôi sẽ gác lại tình cảm riêng tư của mình. Chỉ cần con vui, con hạnh phúc là đủ rồi.

Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Bề ngoài cười vui nhưng trong lòng đầy sóng gió

Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Bề ngoài cười vui nhưng trong lòng đầy sóng gió

Chị bảo với tôi rằng, sống với một người chồng ngoại tình lòng chị đã chẳng còn cảm xúc. Mỗi lần gần chồng, lòng chị như bị giằng xé dữ dội. Là chồng mình đấy thôi, nhưng anh ta đã từng ôm ấp, từng qua đêm với một người đàn bà khác.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà ly hôn chồng tệ bạc đàn bà từng đổ vỡ

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 54 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 25 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 59 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại