Tâm sự đàn bà sống với chồng chỉ vì con: Tôi thỏa thuận với chồng, tệ bạc đến đâu nhưng về nhà hãy tử tế với con

Tâm sự gia đình 23/12/2019 11:17

Tôi trở thành người đàn bà sống vì con. Tôi làm ngơ trước mọi sự chướng tai gai mắt của người chồng tệ bạc. Tôi nén chặt những cơn sóng ngầm trong lòng mình miễn những điều đó đổi được sự vô tư, bình yên của con.

Vì thương con nên tôi chấp nhận ở lại căn nhà này. Tôi giả mù, giả điếc, làm ngơ trước mọi thói hư, mọi lỗi lầm của người chồng tệ bạc. Những người đàn bà sống vì con như tôi, những cảm giác chua xót trong lòng sẽ chẳng là gì nếu con được hạnh phúc. Tôi đã từng nói với chồng rằng: “Tệ bạc ở đâu thì tệ, nhưng bước chân về nhà hãy đối xử tốt với con”.

dan ba song vi con 1
Chồng tôi là người đàn ông có máu trăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Gia đình tôi, bề ngoài ngỡ rằng yên ấm nhưng thực chất bên trong đã chán chường, rệu rã, đổ nát. Vẫn là vợ, là chồng nhưng tôi và chồng chẳng có tiếng nói chung trong hôn nhân. Sợi dây duy nhất để tôi không kí vào lá đơn ly hôn chính là ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Chồng tôi làm ăn buôn bán rất giỏi, mọi người ai cũng khen ngợi. Nhưng chỉ có tôi mới biết chồng mình là hạng người trăng hoa, tham lam thế nào. Có lẽ, chính anh ta chẳng bao giờ nhớ hết những người phụ nữ mình từng qua đêm.

Là vợ, dĩ nhiên tôi đã từng đau khổ, từng khóc lóc vật vã. Tôi cũng đã viết đơn ly hôn rất nhiều lần nhưng mỗi lần nghĩ đến con là lòng tôi lại quặn thắt. Chồng tôi tệ với vợ nhưng anh rất thương con. Anh cho con những điều kiện tốt nhất để ăn học. Về đến nhà anh chơi đùa vui vẻ với con. Nghĩ đến chuyện con tôi phải chịu nỗi đau chia cắt với cha, tương lai ảnh hưởng, chịu những lời mỉa mai của thiên hạ tôi không đành lòng. Và tôi đã nói với chồng rằng tôi chấp nhận ở lại vì con tôi cần cha chứ tôi chẳng cần chồng. Anh có thể ăn vụng, làm những điều sai quấy sau lưng nhưng với con hãy thương yêu và đối xử với chúng thật lòng.

dan ba song vi con 2
Tôi làm ngơ trước mọi thói hư tật xấu của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Từ đó, đôi mắt tôi ráo hoảnh, không còn khóc nữa. Tôi trở thành người đàn bà không cần chồng, chai sạn cảm xúc. Tôi làm ngơ trước mọi sự chướng tai gai mắt của chồng. Nhưng khi anh ta về nhà, trước mặt các con tôi vẫn tỏ ra bình thường, cười nói vui vẻ. Tôi nấu những bữa cơm ngon để cả nhà cùng ăn. Tôi nén chặt những cơn sóng ngầm trong lòng mình miễn những điều đó đổi được sự vô tư, bình yên của con. Tôi cũng chẳng mở miệng kể lể với ai về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Nhiều người nghĩ rằng tôi hạnh phúc, cưới được một người chồng tốt. Nhưng như vậy cũng chẳng sao.

dan ba song vi con 3
Chừng nào chồng còn tốt với con thì tôi còn ở lại - Ảnh minh họa: Internet

Chừng nào chồng tôi còn đối xử tốt với con, còn cho con cảm nhận được hơi ấm của tình phụ tử thì tôi sẽ vẫn ở lại. Có lẽ nhiều người khi nghe câu chuyện của tôi sẽ bảo tôi dại dột, tự làm khổ mình. Nhưng những ai làm mẹ, thương con mình đến tận cùng ruột gan mới thấu hiểu vì sao tôi lại chọn cách sống như vậy.

Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Bề ngoài cười vui nhưng trong lòng đầy sóng gió

Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Bề ngoài cười vui nhưng trong lòng đầy sóng gió

Chị bảo với tôi rằng, sống với một người chồng ngoại tình lòng chị đã chẳng còn cảm xúc. Mỗi lần gần chồng, lòng chị như bị giằng xé dữ dội. Là chồng mình đấy thôi, nhưng anh ta đã từng ôm ấp, từng qua đêm với một người đàn bà khác.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà không cần chồng chồng tệ bạc đàn bà cam chịu

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 54 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 25 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 59 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại