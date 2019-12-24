Phụ nữ khôn ngoan luôn thương mình trước khi thương chồng

Nên nhớ cách để phụ nữ hạnh phúc là hãy trở thành người xinh đẹp, hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt. Bất luận chồng có yêu hay không thì chính mình phải yêu thương bản thân trước.

Thật lạ, thường phụ nữ chỉ yêu thương và trân trọng bản thân sau những năm tháng đã sống cạn kiệt vì người khác. Những năm tháng đó phụ nữ dốc lòng dốc sức cho một người đàn ông, luôn thương yêu họ hơn bản thân mình. Nhưng rồi, những gì nhận được lại khiến họ xót xa đau lòng. Có bao nhiêu người đàn ông biết trân trọng, cảm kích trước những gì mà người phụ nữ đã dành cho mình? Thậm chí, lại đối đãi lại bằng sự vô tâm, vô tình, ích kỷ. Biết chẳng ai thương nên sau những thất vọng, đàn bà mới biết yêu mình. Rất nhiều phụ nữ chỉ biết trân trọng bản thân sau những năm tháng đã sống vì người khác - Ảnh minh họa: Internet Nhưng phải mất bao lâu đàn bà mới nhận ra điều đó? Có những người phụ nữ sống cả đời hy sinh, khi thanh xuân qua đi mới ngỡ ngàng nhận ra mình chưa có một ngày sống cho mình. Người ta nói rằng, cuộc đời đàn bà thân xác là của chồng, trái tim là của con, chỉ có nếp nhăn là của mình. Người đàn bà hy sinh, mãi sống cho chồng con thì rốt cuộc những gì họ có vĩnh viễn chỉ là tuổi già và những nếp nhăn mà thôi.

Là phụ nữ hiện đại, hãy biết thương bản thân mình trước khi thương chồng. Bởi cuộc sống của mình, nhan sắc và sức khỏe của mình, bản thân không trân trọng thì mong chờ gì ở người khác? Hãy thử nhìn mình trong gương mà xem. Một người phụ nữ nhàu nhĩ, áo quần luộm thuộm, tóc tai rối bời thì bản thân mình có chán không? Phụ nữ sống hy sinh, rồi chỉ còn lại những nếp nhăn trên gò má - Ảnh minh họa: Internet Hy sinh không hề xấu. Nhưng đa phần, phụ nữ thường hy sinh, sống chu toàn mọi thứ rồi bắt đàn ông phải biết ơn, phải công nhận. Có những người phụ nữ miệt mài nấu ăn, đứng hàng tiếng trong căn bếp để nấu cho chồng những món ăn bổ dưỡng, thơm ngon nhất. Nhưng lỡ hôm đó chồng bận bịu không về, phụ nữ rơi vào cảm giác vô cùng tồi tệ, thậm chí ngồi đợi bên mâm cơm nguội lạnh mà chẳng thèm đụng đũa. Chồng về nhà, phụ nữ bắt đầu ca thán, kể về những nỗi nhọc nhằn, khổ sở khi nấu ra mâm cơm đó.

Nhiều người phụ nữ cả năm không mua lấy một thỏi son, một chiếc váy, từ chối những cuộc hẹn hò với bạn bè để ở nhà chu toàn cho nhà cửa. Họ thấy mình sống tốt, làm một người phụ nữ biết yêu thương gia đình so với những người phụ nữ ngoài kia. Nhưng khi người chồng tỏ ra vô tâm, không biết trân trọng phụ nữ lập tức kêu ca: “Anh có em sinh con vất vả, nuôi con cực nhọc không?”, “Cả năm em không hề gặp gỡ bạn bè, vậy mà anh suốt ngày đi chơi, đi nhậu”. Phụ nữ hy sinh và luôn luôn muốn chồng cũng sống như mình. Vô tình đẩy vợ chồng vào thế đối nghịch, chẳng tìm được tiếng nói chung. Hãy yêu thương và chăm sóc bản thân mình thật tốt - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ à, đừng làm một người phụ nữ quá hy sinh, quá cầu toàn nữa. Không ai bắt chúng ta phải sống kham khổ và hà tiện với bản thân mình. Một người chồng tốt không bao giờ muốn vợ hy sinh. Và khi chồng liên tục yêu cầu bổn phận và trách nhiệm từ vợ thì người chồng đó không đáng để mình hy sinh. Thực tế cách để phụ nữ hạnh phúc là hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt. Bất luận chồng có yêu hay không thì chính mình phải yêu thương bản thân mình trước.

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Vì con, tôi sẽ không đến với một người đàn ông nào nữa Những người đàn bà một đời chồng, đâu phải muốn yêu là yêu, muốn cưới là có thể vứt bỏ quá khứ mà cưới được. Tôi thương con vô cùng. Ngay cha ruột của con còn không thương, không cho con cảm nhận được tình phụ tử thì người đàn ông kia có thể làm được không?

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