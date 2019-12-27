Đàn bà chán chồng thì hãy sống cho mình và cho con

Phụ nữ yêu 27/12/2019 14:27

Phụ nữ lấy chồng không lường trước được việc chồng đối xử ra sao. Nhưng đàn bà chán chồng có quyền lựa chọn thái độ để đối mặt và phải yêu bản thân mình dù bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

Có một thực tế rằng, phụ nữ chưa chồng thì không muốn lấy chồng, còn đã kết hôn thì chán chồng ngày càng nhiều. Thử ngồi với chị em có chồng một lần thì thấy điều này rõ nhất. Chẳng phải phụ nữ rảnh rỗi mà đi nói xấu chồng, chẳng phải tham lam mà không biết đủ với hạnh phúc hiện tại. Mọi thứ đều có căn nguyên cả. Đàn ông dẫu đã làm chồng, làm cha nhưng sống vô tâm và ích kỉ nhiều quá. Đàn bà cô đơn, ngay cả khi có chồng bên cạnh thử hỏi làm sao họ không chán?

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Nhiều phụ nữ dẫu có chồng vẫn luôn cảm thấy cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Thử nhìn kĩ cuộc sống của một người đàn bà chán chồng sẽ có những điểm chung gì? Người chồng luôn luôn mắc vài tật xấu cố hữu của đàn ông. Nhẹ thì vô tâm, uống rượu, la cà quán xá, mê điện thoại. Nặng thì vũ phu, sống gia trưởng, ngoại tình, tệ bạc… Tệ hơn nữa là có những người chồng gom đủ những tật xấu đó. Sống với một người chồng như vậy, đàn bà không được quan tâm, chia sẻ. Chuyện lớn nhỏ, con cái, gia đình, hai bên nội ngoại đều một mình phụ nữ lo toan, gánh vác.

Khi phụ nữ chán chồng, họ có những cách phản ứng khác nhau. Người thì buồn bã, chán nản, im lặng, bất cần. Họ sống với chồng như người dưng nước lã, tùy ý chồng muốn ra sao thì ra. Nhưng cũng có những người đàn bà “phản kháng”. Họ bỗng trở nên khác đi, thay đổi mình, làm những điều họ chưa từng làm. Thậm chí sa vào ngoại tình, tìm một bờ vai khác nương dựa khi đã quá chán chường cuộc hôn nhân của mình.

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Nhiều người chồng sống quá thờ ơ, vô tâm với vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đàn bà lựa chọn tìm kiếm một người đàn ông khác khi chán chồng là đàn bà dại. Ôm mãi “khối đá” nặng trong lòng, suốt ngày dằn vặt, khổ tâm vì chồng cũng chẳng phải là một người đàn bà khôn ngoan. Chồng đã tệ, đã vô tâm, đã sống với nhau không hề hạnh phúc thì hãy lựa chọn buông bỏ. Còn chẳng thể ly hôn vì con cái hay vì bất cứ điều gì thì hãy làm ngơ người chồng ấy đi mà sống cho mình và cho con.

Đàn bà sống cho chồng chưa chắc được trân trọng nhưng sống cho con rồi sẽ nhận về sự bình yên. Thay vì ngồi khóc, chán chường tuyệt vọng vì chồng thì hãy chăm lo cho con tốt hơn, dạy con học, đưa con ra ngoài chơi. Tập trung kiếm tiền để lo cho con một tương lai vững chãi. Mặc kệ người chồng vô tâm ấy, thỉnh thoảng đưa con đi du lịch, ăn uống bên ngoài.

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Phải yêu bản thân mình dù hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà đừng vì một người đàn ông không tốt mà bỏ bê bản thân mình. Hãy chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe. Thời gian rảnh rỗi, hãy đọc sách, trồng cây, nghe nhạc, gặp gỡ bạn bè hay đơn giản làm bất cứ điều gì mình thích… Khi sống tích cực thì việc có một người chồng vô tâm cũng chẳng phải là điều gì quá lớn lao lắm. Phụ nữ lấy chồng, không lường trước được việc chồng đối xử ra sao. Nhưng chúng ta có quyền lựa chọn thái độ để đối diện và quan trọng nhất là yêu bản thân mình dù bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

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