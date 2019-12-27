Em đã từng cố ép mình hãy tha thứ cho chồng ngoại tình, cố gạt qua mọi chuyện để gìn giữ gia đình này. Nhưng em không làm được. Càng gần người chồng phản bội càng thấy mình lạnh lẽo, cô độc.

Khi em phát hiện ra chuyện chồng ngoại tình, anh đã cầu xin em tha thứ. Anh tỏ ra hối hận và muốn chuộc lại tội lỗi của mình. Anh bảo rằng trong một phút không giữ nổi mình đã làm điều có lỗi với em. Thâm tâm anh, em và 2 con vẫn là điều quan trọng nhất. Nhưng anh à, có những thứ mất đi có thể lấy lại được nhưng niềm tin thì không bao giờ. Em không thể giả vờ mình đã quên đi nỗi đau bị phản bội. Anh đã cầu xin em tha thứ chuyện mình phản bội vợ con - Ảnh minh họa: Internet Vợ chồng chúng ta từng có những ngày hạnh phúc. Những ngày mới cưới nhau, tuy cuộc sống còn nhiều bất ổn nhưng vợ chồng mình lúc nào cũng thương yêu nhau. Chúng ta chia sẻ với nhau từng thứ nhỏ nhặt, chăm sóc nhau khi bệnh tật. Rồi 2 đứa con lần lượt ra đời. Chúng ta bận bịu, mệt mỏi nhưng hạnh phúc vô cùng. Và em chỉ cần có thế thôi! Không cần nhà rộng, không cần xe sang, chỉ cần vợ chồng con cái yêu thương, đầm ấm.

Em đã không thể tin khi có người nói với em rằng thấy anh đi khách sạn với một người phụ nữ khác. Ngay trong lúc đó, em còn bao biện cho anh, em nói rằng có thể họ nhìn nhầm, chồng em không phải là hạng người đó. Nhưng đau lòng thay, em đã lén đi theo sau khi thấy anh nghe 1 cuộc điện thoại rồi vội vã đi khỏi nhà. Anh chở theo một người đàn bà khác, vòng vèo rất xa rồi rẽ vào một nhà nghỉ. Em đã đau đớn vô cùng khi phát hiện ra sự thật về chồng - Ảnh minh họa: Internet Anh biết không, mấy tiếng anh ở trong đó, có một người đàn bà cắn chặt môi mình mà đứng bên kia đường. Người em tê liệt và bàng hoàng đến mức chẳng biết phải làm gì. Em có lúc đã muốn lao vào đó nhưng lại sợ cái giây phút tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình quấn lấy người đàn bà khác. Em cứ đứng như vậy, hàng tiếng đồng hồ rồi lặng lẽ đi về.

Anh về nửa đêm, anh lên tiếng càu nhàu rằng công việc thì để đến công ty chứ đêm hôm còn bắt anh đi giải quyết. Em ngồi chết lặng trên giường, anh vẫn lại quàng tay ôm em. Ngay chính cái giây phút đó em bẽ bàng nhận ra con người thật của chồng. Hóa ra, sự hạnh phúc, thủy chung hay tình yêu đều là do em tự huyễn hoặc mình. Vòng tay của anh bây giờ không khiến em cảm thấy ấm áp mà thật sự kinh tởm. Càng gần người chồng phải bội càng thấy mình lạnh lẽo - Ảnh minh họa: Internet Em đã từng cố ép mình tha thứ cho chồng ngoại tình, cố gạt qua mọi chuyện để gìn giữ gia đình này. Nhưng em không làm được. Càng gần người chồng phản bội càng thấy mình lạnh lẽo, cô độc. Em không thể sống cả đời trong cảm giác dối trá này được. Ly hôn là cách tốt nhất với chúng ta. Trên đời này, có những sai lầm có thể sửa chữa, làm lại nhưng với chuyện phản bội thì không bao giờ.

Gửi đàn ông ngoại tình: Hèn nhất là những kẻ ôm nhân tình bên ngoài rồi vẫn về nhà nói yêu vợ Có một kiểu phản bội êm ái nhưng đau đớn vô cùng. Đó là những người đàn ông ngoại tình, có nhân tình bên ngoài nhưng về nhà vẫn quàng tay ôm vợ.

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