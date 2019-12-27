Gửi chồng ngoại tình: Một lần dối trá, cả đời chẳng còn niềm tin

Ngoại tình 27/12/2019 14:23

Em đã từng cố ép mình hãy tha thứ cho chồng ngoại tình, cố gạt qua mọi chuyện để gìn giữ gia đình này. Nhưng em không làm được. Càng gần người chồng phản bội càng thấy mình lạnh lẽo, cô độc.

Khi em phát hiện ra chuyện chồng ngoại tình, anh đã cầu xin em tha thứ. Anh tỏ ra hối hận và muốn chuộc lại tội lỗi của mình. Anh bảo rằng trong một phút không giữ nổi mình đã làm điều có lỗi với em. Thâm tâm anh, em và 2 con vẫn là điều quan trọng nhất. Nhưng anh à, có những thứ mất đi có thể lấy lại được nhưng niềm tin thì không bao giờ. Em không thể giả vờ mình đã quên đi nỗi đau bị phản bội.

chong ngoai tinh 1
Anh đã cầu xin em tha thứ chuyện mình phản bội vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng chúng ta từng có những ngày hạnh phúc. Những ngày mới cưới nhau, tuy cuộc sống còn nhiều bất ổn nhưng vợ chồng mình lúc nào cũng thương yêu nhau. Chúng ta chia sẻ với nhau từng thứ nhỏ nhặt, chăm sóc nhau khi bệnh tật. Rồi 2 đứa con lần lượt ra đời. Chúng ta bận bịu, mệt mỏi nhưng hạnh phúc vô cùng. Và em chỉ cần có thế thôi! Không cần nhà rộng, không cần xe sang, chỉ cần vợ chồng con cái yêu thương, đầm ấm.

Em đã không thể tin khi có người nói với em rằng thấy anh đi khách sạn với một người phụ nữ khác. Ngay trong lúc đó, em còn bao biện cho anh, em nói rằng có thể họ nhìn nhầm, chồng em không phải là hạng người đó. Nhưng đau lòng thay, em đã lén đi theo sau khi thấy anh nghe 1 cuộc điện thoại rồi vội vã đi khỏi nhà. Anh chở theo một người đàn bà khác, vòng vèo rất xa rồi rẽ vào một nhà nghỉ.

chong ngoai tinh 2
Em đã đau đớn vô cùng khi phát hiện ra sự thật về chồng - Ảnh minh họa: Internet

Anh biết không, mấy tiếng anh ở trong đó, có một người đàn bà cắn chặt môi mình mà đứng bên kia đường. Người em tê liệt và bàng hoàng đến mức chẳng biết phải làm gì. Em có lúc đã muốn lao vào đó nhưng lại sợ cái giây phút tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình quấn lấy người đàn bà khác. Em cứ đứng như vậy, hàng tiếng đồng hồ rồi lặng lẽ đi về.

Anh về nửa đêm, anh lên tiếng càu nhàu rằng công việc thì để đến công ty chứ đêm hôm còn bắt anh đi giải quyết. Em ngồi chết lặng trên giường, anh vẫn lại quàng tay ôm em. Ngay chính cái giây phút đó em bẽ bàng nhận ra con người thật của chồng. Hóa ra, sự hạnh phúc, thủy chung hay tình yêu đều là do em tự huyễn hoặc mình. Vòng tay của anh bây giờ không khiến em cảm thấy ấm áp mà thật sự kinh tởm.

chong ngoai tinh 3
Càng gần người chồng phải bội càng thấy mình lạnh lẽo - Ảnh minh họa: Internet

Em đã từng cố ép mình tha thứ cho chồng ngoại tình, cố gạt qua mọi chuyện để gìn giữ gia đình này. Nhưng em không làm được. Càng gần người chồng phản bội càng thấy mình lạnh lẽo, cô độc. Em không thể sống cả đời trong cảm giác dối trá này được. Ly hôn là cách tốt nhất với chúng ta. Trên đời này, có những sai lầm có thể sửa chữa, làm lại nhưng với chuyện phản bội thì không bao giờ.

Gửi đàn ông ngoại tình: Hèn nhất là những kẻ ôm nhân tình bên ngoài rồi vẫn về nhà nói yêu vợ

Gửi đàn ông ngoại tình: Hèn nhất là những kẻ ôm nhân tình bên ngoài rồi vẫn về nhà nói yêu vợ

Có một kiểu phản bội êm ái nhưng đau đớn vô cùng. Đó là những người đàn ông ngoại tình, có nhân tình bên ngoài nhưng về nhà vẫn quàng tay ôm vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   tha thứ cho chồng ngoại tình chồng phản bội đàn ông ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 28 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng