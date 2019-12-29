Giác quan của phụ nữ cực kì nhạy bén, đàn ông chẳng dễ gì qua mặt

Phụ nữ yêu 29/12/2019 10:09

Có lẽ, vì cuộc đời bạc bẽo, vì lòng người nông sâu khó đoán nên ông trời đã dành cho phụ nữ một giác quan thứ 6 cực kì nhạy bén. Đàn ông à, đừng dại dột phản bội vợ, bởi sớm hay muộn thì cô ấy cũng sẽ nhận ra mà thôi.

Người đời thường nói rằng phụ nữ có giác quan thứ 6. Đàn ông sẽ không tin cho đến khi bản thân mình trải nghiệm. Có những việc, đàn ông nghĩ rằng mình giỏi che đậy, giỏi giấu giếm, chỉ có “trời biết và đất biết chứ làm sao vợ có thể biết được”. Nhưng có những việc phụ nữ biết mà không thèm nói hoặc không muốn nói. Đôi khi sự im lặng của đàn bà chính là cho đàn ông một cơ hội để sửa chữa, để quay đầu nhưng tiếc thay đàn ông có mấy ai biết được điều đó.

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Có những việc phụ nữ biết nhưng không thèm nói hoặc chưa muốn nói mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Điều một người phụ nữ để tâm nhiều nhất khi đã trở thành mẹ, thành vợ đâu có gì ngoài chồng con của mình. Nhưng đàn ông vô tâm, nhiều khi chẳng để ý rằng vợ mình hôm nay sắc diện khác hẳn mọi ngày, có một chiếc áo mới, hay trở nên mệt mỏi, trầm tư hơn. Phụ nữ thì ngược lại, những thay đổi dù vô cùng nhỏ nhặt của chồng họ cũng dễ dàng nhận ra. Một thói quen thay đổi, một nụ cười bí hiểm khi cầm điện thoại, hay ăn mặc chải chuốt hơn khi ra đường… đều không thể lọt qua mắt của họ.

Đàn ông ngoại tình luôn là người đàn ông giỏi đóng kịch. Thâm tâm họ nghĩ vợ sẽ chẳng bao giờ có thể phát hiện ra bí mật của mình. Có những người đàn ông ăn vụng, đột nhiên lại quan tâm vợ con mình hơn trước. Trong lòng anh ta có 1 phần áy náy, cảm thấy bản thân mình có lỗi nên về nhà đối xử tốt hơn nhằm bù lại tội lỗi của mình. Trớ trêu thay, thái độ tốt đột ngột của đàn ông lại khiến người vợ nghi ngờ.

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Vì là vợ nên đàn bà hiểu từng chân tơ kẽ tóc của chồng mình - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp của chị tôi giống y như vậy. Anh rể tôi xưa này sống vô tâm, nhạt nhẽo nhưng dạo này đột nhiên lại thay đổi, quan tâm vợ con vô cùng. Trước đây, anh không bao giờ có khái niệm mua quà tặng vợ, chẳng bao giờ có những cử chỉ yêu thương. Vậy mà dạo này anh thường xuyên mua hoa tặng vợ, thường giúp đỡ vợ việc nhà. Ngoài chuyện đó, anh còn chải chuốt mỗi khi ra đường. Đêm đêm còn nằm bấm điện thoại, nhiều khi còn chạy ra ban công nghe. Điều này khác hẳn với trước kia, khiến chị tôi nghi ngờ…

Linh tính của một người vợ cho chị biết rằng chồng ngoại tình. Chị đem điều đó nói với tôi. Tôi trấn an chị rằng đàn ông ở ngưỡng trung niên thường có những thay đổi thất thường như vậy đó. Chị cười chua chát, bảo với tôi rằng: “Khổ thân thay anh ta là chồng chị. Ăn ở với nhau gần 20 năm chị hiểu từng chân tơ kẽ tóc của chồng. Chị cam đoan rằng chồng đã phản bội…”.

Anh rể tôi có nhân tình thật và chính tôi đã tận mắt chứng kiến anh ta chở nhân tình vào khách sạn. Tôi chụp hình và gửi cho chị mình. Chị bảo rằng đã biết lâu rồi chứ không cần tận mắt nhìn thấy. Tôi hỏi chị sẽ làm gì. Chị trầm ngâm rồi bảo: “Dẫu biết chồng phản bội nhưng chị lại sợ làm lớn chuyện ra gia đình sẽ đổ vỡ. Chị nghĩ biết đâu anh ấy nhất thời say nắng, thôi thì im lặng để cho anh ta tự hối lỗi mà quay về”.

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Đàn ông có thể qua mặt người đời nhưng không dễ qua mặt được vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng anh rể tôi chẳng những không hối lỗi mà càng lún sâu vào chuyện ngoại tình đó. 1 tháng, 2 tháng rồi nửa năm, chị tôi đau khổ vô cùng. Cho đến một ngày, chị viết đơn ly hôn và chìa cho anh rể. Anh ta ngơ ngác và sững sờ hỏi tại sao. Chị tôi gào lên: “Tôi biết việc anh ngoại tình cả năm nay rồi. Anh đừng tưởng vợ mình ngu ngơ không biết gì mà dễ dàng qua mặt. Tôi im lặng để chừa cho anh một cánh cửa quay về nhưng anh lại không biết hối hận. Bây giờ thì mọi thứ chấm dứt rồi…”.

Đàn ông có thể dễ dàng qua mặt người đời nhưng không thể qua mặt được người vợ của mình. Đừng khinh thường phụ nữ chỉ là những người quá hiền lành, nhu mì, chỉ biết nấu cơm, giặt quần áo… Có lẽ, vì cuộc đời bạc bẽo, vì lòng người nông sâu khó đoán nên ông trời đã dành cho họ một giác quan cực kì nhạy bén. Đàn ông à, đừng dại dột phản bội vợ, bởi sớm hay muộn thì cô ấy cũng sẽ nhận ra mà thôi.

Đàn bà chán chồng thì hãy sống cho mình và cho con

Đàn bà chán chồng thì hãy sống cho mình và cho con

Phụ nữ lấy chồng không lường trước được việc chồng đối xử ra sao. Nhưng đàn bà chán chồng có quyền lựa chọn thái độ để đối mặt và phải yêu bản thân mình dù bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

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Từ khóa:   giác quan phụ nữ đàn ông ngoại tình chồng phản bội

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