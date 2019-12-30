Lấy được người vợ tốt là phước báu lớn nhất trong cuộc đời đàn ông

Phụ nữ yêu 30/12/2019 11:11

Đàn ông nông cạn cưới vợ luôn nhìn ba vòng, coi vóc dáng, nhan sắc làm trọng. Ngược lại, đàn ông khôn ngoan xem trọng phẩm giá và tính cách của người vợ tốt.

Người đời thường cho rằng, đàn ông bản lĩnh phải coi nhẹ chuyện vợ con, đặt sự nghiệp làm trọng. Đàn ông thành công là người giàu có, tiếng tăm, làm những điều lớn lao để mọi người nể trọng. Nhưng đàn ông khôn ngoan sẽ nghĩ ngược lại: Lấy vợ còn lớn lao hơn cả chuyện gây dựng sự nghiệp, xây nhà… Bởi, có một người vợ tốt chính là phước báu lớn nhất trong cuộc đời đàn ông.

nguoi vo tot 1
Lấy vợ còn quan trọng hơn cả sự nghiệp, xây nhà - Ảnh minh họa: Internet

Không phải cha mẹ, không phải đồng nghiệp hay anh em, mà chính vợ mới là người quyết định thành công hay thất bại của một người đàn ông. Lấy được người vợ tốt, đàn ông như “hổ mọc thêm cánh”. Tương lai, sự nghiệp đều có người đứng sau âm thầm góp công, góp sức. Người vợ tốt có khả năng sắp xếp cuộc sống, khiến đàn ông có mục tiêu để phấn đấu, sống nghiêm túc và lành mạnh hơn.

Chẳng phải ông bà mình vô cớ mà bảo rằng: “Lấy vợ dại hại đến ba đời”. Một người vợ xấu không chỉ làm cho cuộc đời của người đàn ông thất bại, mệt mỏi, chán chường. Mà chính cô ta sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thế hệ sau và cả thế hệ trước. Một người vợ không tốt, dĩ nhiên sẽ không thể dạy dỗ con cái nên người, không thể làm gương cho con. Người mẹ có sự ảnh hưởng rất lớn cho cuộc đời của con. Mẹ lười biếng, ích kỷ, thô lỗ, tiêu xài hoang phí thì tương lai đứa con cũng sẽ y như thế.

nguoi vo tot 2
Người vợ có ảnh hưởng đến ba đời trong dòng họ đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông rước về một người vợ không tốt, người mệt mỏi, ưu phiền không kém chính là bậc làm cha mẹ. Đạo hiếu bị xem nhẹ, gia phong nề nếp với cô ấy cũng chỉ là thứ yếu. Người ta nói rằng, con cái chính là tuổi già của cha mẹ. Tuổi già của cha mẹ sẽ chẳng thể thanh thản, bình yên nếu chẳng may gia đình rước về một người phụ nữ chẳng ra gì. Tất cả những điều trên đủ để chứng minh việc cưới vợ quan trọng như thế nào trong cuộc đời của đàn ông. Nếu đàn ông xem nhẹ, hậu quả khó lường.

Đàn ông nông cạn cưới vợ luôn nhìn ba vòng, coi vóc dáng, nhan sắc làm trọng. Ngược lại, đàn ông khôn ngoan cưới vợ xem trọng phẩm giá và tính cách. Cưới một người vợ đẹp chưa chắc hạnh phúc nhưng cưới một người vợ có phẩm giá chắc chắn cuộc đời đàn ông sẽ bình yên. Người vợ tốt không phải sánh bên đàn ông để thiên hạ trầm trồ. Mà trong gia đình, cô ấy biết thương yêu, nhường nhịn, biết lo toan, vun vén…

nguoi vo tot 3
Đàn ông khôn ngoan chọn vợ, coi trọng phẩm giá và tính cách - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn ông cho rằng hạnh phúc là có nhiều tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Nhưng họ quên mất rằng, tài sản quý giá nhất trong cuộc đời đàn ông chính là người vợ bên cạnh. Nếu không có vợ, cuộc đời đàn ông chỉ là một mớ hỗn độn mà thôi. Đàn ông à, hãy trả lại cho người vợ vị trí cao nhất trong cuộc đời mình.

Giác quan của phụ nữ cực kì nhạy bén, đàn ông chẳng dễ gì qua mặt

Giác quan của phụ nữ cực kì nhạy bén, đàn ông chẳng dễ gì qua mặt

Có lẽ, vì cuộc đời bạc bẽo, vì lòng người nông sâu khó đoán nên ông trời đã dành cho phụ nữ một giác quan thứ 6 cực kì nhạy bén. Đàn ông à, đừng dại dột phản bội vợ, bởi sớm hay muộn thì cô ấy cũng sẽ nhận ra mà thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông khôn ngoan người vợ xấu đàn ông dại

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này