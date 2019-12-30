Lấy được người vợ tốt là phước báu lớn nhất trong cuộc đời đàn ông

Đàn ông nông cạn cưới vợ luôn nhìn ba vòng, coi vóc dáng, nhan sắc làm trọng. Ngược lại, đàn ông khôn ngoan xem trọng phẩm giá và tính cách của người vợ tốt.

Người đời thường cho rằng, đàn ông bản lĩnh phải coi nhẹ chuyện vợ con, đặt sự nghiệp làm trọng. Đàn ông thành công là người giàu có, tiếng tăm, làm những điều lớn lao để mọi người nể trọng. Nhưng đàn ông khôn ngoan sẽ nghĩ ngược lại: Lấy vợ còn lớn lao hơn cả chuyện gây dựng sự nghiệp, xây nhà… Bởi, có một người vợ tốt chính là phước báu lớn nhất trong cuộc đời đàn ông. Lấy vợ còn quan trọng hơn cả sự nghiệp, xây nhà - Ảnh minh họa: Internet Không phải cha mẹ, không phải đồng nghiệp hay anh em, mà chính vợ mới là người quyết định thành công hay thất bại của một người đàn ông. Lấy được người vợ tốt, đàn ông như “hổ mọc thêm cánh”. Tương lai, sự nghiệp đều có người đứng sau âm thầm góp công, góp sức. Người vợ tốt có khả năng sắp xếp cuộc sống, khiến đàn ông có mục tiêu để phấn đấu, sống nghiêm túc và lành mạnh hơn.

Chẳng phải ông bà mình vô cớ mà bảo rằng: “Lấy vợ dại hại đến ba đời”. Một người vợ xấu không chỉ làm cho cuộc đời của người đàn ông thất bại, mệt mỏi, chán chường. Mà chính cô ta sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thế hệ sau và cả thế hệ trước. Một người vợ không tốt, dĩ nhiên sẽ không thể dạy dỗ con cái nên người, không thể làm gương cho con. Người mẹ có sự ảnh hưởng rất lớn cho cuộc đời của con. Mẹ lười biếng, ích kỷ, thô lỗ, tiêu xài hoang phí thì tương lai đứa con cũng sẽ y như thế. Người vợ có ảnh hưởng đến ba đời trong dòng họ đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Khi đàn ông rước về một người vợ không tốt, người mệt mỏi, ưu phiền không kém chính là bậc làm cha mẹ. Đạo hiếu bị xem nhẹ, gia phong nề nếp với cô ấy cũng chỉ là thứ yếu. Người ta nói rằng, con cái chính là tuổi già của cha mẹ. Tuổi già của cha mẹ sẽ chẳng thể thanh thản, bình yên nếu chẳng may gia đình rước về một người phụ nữ chẳng ra gì. Tất cả những điều trên đủ để chứng minh việc cưới vợ quan trọng như thế nào trong cuộc đời của đàn ông. Nếu đàn ông xem nhẹ, hậu quả khó lường.

Đàn ông nông cạn cưới vợ luôn nhìn ba vòng, coi vóc dáng, nhan sắc làm trọng. Ngược lại, đàn ông khôn ngoan cưới vợ xem trọng phẩm giá và tính cách. Cưới một người vợ đẹp chưa chắc hạnh phúc nhưng cưới một người vợ có phẩm giá chắc chắn cuộc đời đàn ông sẽ bình yên. Người vợ tốt không phải sánh bên đàn ông để thiên hạ trầm trồ. Mà trong gia đình, cô ấy biết thương yêu, nhường nhịn, biết lo toan, vun vén… Đàn ông khôn ngoan chọn vợ, coi trọng phẩm giá và tính cách - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người đàn ông cho rằng hạnh phúc là có nhiều tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Nhưng họ quên mất rằng, tài sản quý giá nhất trong cuộc đời đàn ông chính là người vợ bên cạnh. Nếu không có vợ, cuộc đời đàn ông chỉ là một mớ hỗn độn mà thôi. Đàn ông à, hãy trả lại cho người vợ vị trí cao nhất trong cuộc đời mình.

Giác quan của phụ nữ cực kì nhạy bén, đàn ông chẳng dễ gì qua mặt Có lẽ, vì cuộc đời bạc bẽo, vì lòng người nông sâu khó đoán nên ông trời đã dành cho phụ nữ một giác quan thứ 6 cực kì nhạy bén. Đàn ông à, đừng dại dột phản bội vợ, bởi sớm hay muộn thì cô ấy cũng sẽ nhận ra mà thôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lay-duoc-nguoi-vo-tot-la-phuoc-bau-lon-nhat-trong-cuoc-doi-dan-ong-347624.html