Phụ nữ hiện đại lo kiếm tiền trước khi kiếm chồng

Phụ nữ yêu 31/12/2019 14:23

Đã qua rồi cái thời đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng. Người phụ nữ hiện đại hơn nhau chính là ở số tiền trong tài khoản ngân hàng.

Nhiều phụ nữ ngây thơ tin rằng cưới chồng xong thì cuộc sống nghiễm nhiên ổn định, đâu ra đấy. Người chồng sẽ giải quyết tất cả vấn đề liên quan đến tài chính, là chỗ dựa vững chắc cho đàn bà. Lấy chồng với họ giống như việc mua một chiếc “thẻ bảo hiểm” trọn đời vậy. Nhưng đàn bà từng trải sẽ không nghĩ như vậy. Cưới chồng không đồng nghĩa với việc có một chỗ dựa, càng không có gì đảm bảo sẽ sung sướng, ấm yêm trọn đời.

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Chỉ những người phụ nữ ngây thơ mới tin rằng cưới chồng là cuộc đời nghiễm nhiên ổn định, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Những phụ nữ hiện đại luôn đặt việc kiếm tiền lên trên việc kiếm chồng. Bởi có chồng chưa chắc hạnh phúc nhưng có tiền chắc chắn sẽ bình yên. Đã qua rồi cái thời đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng. Phụ nữ hiện đại, hơn nhau chính là ở số tiền trong tài khoản ngân hàng. Đàn bà càng nhiều tiền trong túi, càng sẽ đến gần với một cuộc sống mà mình hằng ao ước.

Sai lầm của nhiều cô gái là kết hôn khi còn quá trẻ và chưa có gì trong tay cả. Chính những đối tượng này thường bị vỡ mộng, gặp nhiều éo le, trắc trở trong hôn nhân. Khi bị phụ thuộc tài chính vào chồng, vô tình họ bị gắn vào chồng như một “cây tầm gửi”. Họ dần mất đi tiếng nói trong hôn nhân, dần trở thành cái bóng của chồng. Lời nói của chồng như mệnh lệnh, họ chẳng dám cãi nửa lời. Và hơn nữa, đàn ông vốn dĩ có cái tôi rất lớn. Một khi họ làm chủ kinh tế, họ cho mình cái quyền được sống như ông chủ, được tùy ý đối xử với vợ.

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Tiền chính là sức mạnh của phái yếu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ là phái yếu, họ mỏng manh như những bông hoa. Nhưng tiền chính là sức mạnh của người phụ nữ. Khiến họ không yếu đuối, không gục ngã trong bất kì hoàn cảnh nào. Phụ nữ càng nhiều tiền thì càng tự tin, xinh đẹp. Cái nhìn của người đời với họ cũng khác đi rất nhiều. Phụ nữ có tiền không ai hối thúc kết hôn, không bị ai phán xét cuộc sống riêng tư. Họ trở nên có khí chất, được ngưỡng mộ bởi sự tự do mà mình đang có.

Sự tự do của một người đàn bà chỉ được tạo nên khi tự do về tài chính. Trước khi kết hôn, hãy có một công việc, tự kiếm ra đồng tiền nuôi sống bản thân. Đừng bao giờ ảo vọng rằng người chồng sẽ nuôi mình cả đời, có chồng giàu sẽ chẳng bao giờ lo nghĩ chuyện áo cơm. Dù làm ra tiền nhiều hay ít, nhưng chính sự tự lập sẽ khiến phụ nữ có giá trị trong mắt chồng và gia đình chồng. Đến với một người giàu có, phụ nữ không mang danh mê tiền. Đến với một người chưa có sự nghiệp, phụ nữ tự tin sánh bên để trở thành chỗ dựa, cùng xây dựng tương lai.

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Phụ nữ chỉ có thể hạnh phúc khi làm chủ cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ à, đừng lo lắng rằng mình ế, chẳng ai thèm rước. Lấy chồng là chuyện nhỏ, cuộc sống sau hôn nhân mới chính là điều phải bàn đến. Phụ nữ chỉ có thể hạnh phúc, viên mãn trong hôn nhân khi làm chủ được cuộc sống của mình. Vì thế, hãy chăm chỉ kiếm tiền trước khi muốn lấy chồng.

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