Hôn nhân muốn hạnh phúc, hãy đặt tình thương lên trên tình yêu

Phụ nữ yêu 01/01/2020 10:56

Khi người ta cuồng nhiệt say mê, người ta sống với nhau bằng tình yêu. Nhưng khi đã là vợ chồng, người ta đối đãi với nhau bằng tình thương. Muốn hôn nhân hạnh phúc, phải luôn đặt tình thương lên trên tình yêu.

Thực tế, xung quanh chúng ta có nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ. Lí do không phải vì ai bội bạc, ngoại tình, cũng chẳng phải vì người chồng hay người vợ sống không trọn đạo nghĩa. Mà bởi một lí do đơn giản: Không hợp nhau. Đi với nhau một quãng đường hôn nhân, đến một ngày chợt nhận ra tình yêu ngày nào đã chết đi dần dần. Cuộc sống mệt nhoài, những mối lo toan, bận bịu đã khiến vợ chồng xa nhau, cho đến một ngày lỗ hổng quá lớn chẳng có cách gì lấp nổi. Chấm dứt một cuộc hôn nhân, nhẹ bẫng như người ta bỏ đi một chiếc áo, một món đồ cũ vậy.

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Cảm xúc con người ta luôn theo quy luật, sự nồng nhiệt say mê sẽ mất đi dần dần - Ảnh minh họa: Internet

Cảm xúc của con người ta cũng tuôn theo quy luật: Nồng nhiệt, say mê rồi cũng dần tàn lụi. Hôn nhân cũng như vậy thôi. Theo những năm tháng sống cùng nhau, tình yêu sẽ dần nhạt phai đi. Đừng bao giờ kì vọng một cuộc hôn nhân 10 năm, 20 năm mà vợ chồng đối đãi với nhau như thuở mới yêu. Nhưng tình yêu dần mất đi sẽ được thay thế bằng một thứ tình cảm cao quý hơn: Đó là tình thương.

Khi người ta cuồng nhiệt say mê, người ta sống với nhau bằng tình yêu. Nhưng khi đã là vợ chồng, người ta đối đãi với nhau bằng tình thương. Và hôn nhân hạnh phúc, phải luôn đặt tình thương lên trên tình yêu. Mình thương người bạn đời bằng tình cảm sâu sắc và bền lâu. Mình luôn hiểu rằng, chính người bạn đời chứ chẳng phải ai khác là người đồng hành, cùng bên nhau những lúc hoạn nạn, khổ đau cũng như hạnh phúc.

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Vợ chồng thương nhau bằng thứ tình cảm sâu sắc và bền lâu - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu nhau, người ta luôn muốn minh chứng, luôn khao khát cho cả thế giới biết mình yêu nhiều như thế nào. Tình yêu luôn có nhu cầu thể hiện bằng những món quà, thái độ nồng nhiệt. Nhưng tình thương, chỉ cần hai người hiểu là đủ. Không cần những lời có cánh, không cần minh chứng cho ai thấy, cũng chẳng cần những bó hồng. Khi thương nhau thật sự, người ta luôn hiểu được giá trị của người đó trong cuộc đời mình. Lặng lẽ ở bên nhau, yêu thương và quan tâm bằng cái tâm của mình.

Bao nhiêu cặp vợ chồng, vì ngỡ rằng tình yêu đã mất đi mà đã vội buông tay nhau giữa cuộc đời. Khó khăn lắm mới đến được với nhau, mới gọi nhau bằng hai tiếng vợ chồng mà khi chia ly lại rất dễ dàng. Đôi khi những hào nhoáng ngoài kia làm chúng ta quên mất đi những gì mà mình đang có. Để đến khi mất đi rồi mới nhận ra rằng bản thân mình không đủ trân trọng và không đủ cố gắng.

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Lặng lẽ ở bên và quan tâm bằng tất cả sự chân thành - Ảnh minh họa: Internet

Người ta cưới nhau vì tình yêu nhưng để sống được với nhau cần tình thương. Tình thương đơn giản lắm, là chén cháo, là viên thuốc khi đau ốm, bệnh tật. Là cái im lặng nắm tay khi người bạn đời của mình bất trắc, đau khổ. Là luôn nỗ lực hết mực để đem lại cho gia đình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hôn nhân vững bền luôn luôn được dựa trên những điều đơn giản như thế.

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