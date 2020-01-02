Đàn ông tốt khi và chỉ khi để vợ con hãnh diện về mình

Gia đình luôn là cội rễ của hạnh phúc. Một người đàn ông tốt luôn xem gia đình là ưu tiên số 1 cho cuộc đời mình.

Rất nhiều đàn ông tốt với thiên hạ, tử tế với người đời nhưng chưa chắc đã đối xử tốt với vợ con của mình. Sự thật ngoài đời, dạng đàn ông này nhiều lắm. Với thiên hạ thì hết lòng giúp đỡ, với anh em, đồng nghiệp, bạn bè thì không bao giờ nói lời từ chối nhưng với vợ con lại ơ hờ, vô tâm. Đàn ông nghĩ mình bản lĩnh, tử tế khi làm được những việc lớn lao, để thiên hạ ngưỡng mộ mình. Nhưng làm một người đàn ông tốt đơn giản lắm: Để vợ con hãnh diện về mình. Phụ nữ chỉ cần một người chồng yêu thương và quan tâm gia đình - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ chán chồng, thường than vãn, chê bai chồng chứ được mấy người hãnh diện về chồng mình? Ngày càng nhiều phụ nữ cảm thấy chán chường chính cuộc hôn nhân của mình. Đàn ông có bao giờ thật tâm lắng nghe phụ nữ để hiểu phụ nữ cần gì? Hay chỉ thấy vợ mình lúc nào cũng tham lam, không biết đủ. Kỳ thật, rất hiếm phụ nữ than phiền chuyện chồng kiếm ít tiền, chuyện mình không có phấn son, lụa là gấm vóc, được sống trong sung sướng như những người đàn bà khác. Họ chỉ muộn phiền vì chồng vô tâm, sống không tình thương và vô trách nhiệm.

Người đàn ông vĩ đại, bản lĩnh trong mắt vợ chẳng phải làm những chuyện trọng đại ngoài xã hội. Chẳng cần biết ngoài kia anh làm bác sĩ, kĩ sư, một anh tài xế hay công nhân bình thường nhưng chỉ cần anh trở về nhà là một người chồng giản dị, yêu thương là đủ rồi. Người đàn ông ấy chẳng nề hà chuyện phụ vợ nấu cơm, đón con, đổ rác… Người đàn ông ấy dù vinh hiển ra sao vẫn luôn coi vợ con là những điều quan trọng nhất cho cuộc đời mình. Thứ đàn bà cần không phải lắm tiền nhiều bạc mà chính là cảm giác bình yên và ấm áp trong gia đình. Đơn giản như thế, bình thường như thế nhưng lại rất ít đàn ông làm được. Điều phụ nữ cần chính là cảm giác ấm áp trong gia đình mình - Ảnh minh họa: Internet Có một điều mà đàn ông hiện nay đa phần mắc phải là ít quan tâm đến con cái. Đàn ông thường coi trọng công việc, bạn bè, những cuộc ăn nhậu mà xao nhãng những đứa con của mình. Thậm chí nhiều người nghĩ đơn giản rằng chỉ cần hàng tháng đưa tiền cho vợ nuôi con là đã đủ bổn phận và trách nhiệm của một người cha rồi.

Nhiều người cha vô tâm tới mức chẳng nhớ ngày sinh nhật con, chẳng biết con học trường nào, lớp nào. Chẳng bao giờ đưa đón con đi học, chẳng bao giờ đưa con đi chơi hay đơn giản là kèm cặp con học… Chẳng phải đàn ông không có thời gian mà sự rảnh rỗi đã dành cho nhậu nhẹt, cà phê, bạn bè. Họ nghĩ rằng con mình vẫn vui vẻ, bình yên nhưng họ sẽ không nhìn thấy sự cô đơn trong tâm hồn non nớt ấy. Điều một đứa trẻ cần không chỉ là những điều kiện vật chất đầy đủ để học tập và lớn lên. Mà con trẻ rất cần sự quan tâm, dạy dỗ, bảo ban của người cha. Cha là người thầy đầu tiên, là bóng cả suốt cuộc đời con. Chẳng phải ngẫu nhiên mà một đứa trẻ lớn lên thành công, biết yêu thương nhường nhịn hay trở thành một người thất bại. Một người cha tốt sẽ có những đứa con ngoan, một người cha tồi thì đứa con lớn lên cũng có xu hướng giống cha. Đàn ông à, con cái chỉ lớn lên duy nhất một lần trong đời, đừng bỏ mặc con để rồi sau này mới giật mình ân hận. Đàn ông à, con cái chỉ lớn lên duy nhất một lần trong đời - Ảnh minh họa: Internet Gia đình luôn là cội rễ của hạnh phúc. Một người đàn ông tốt luôn xem gia đình là ưu tiên số 1 cho cuộc đời mình. Vợ con phải xếp trước sự nghiệp, bạn bè, những cuộc ăn chơi phù phiếm ngoài kia. Đàn ông thành công không phải kiếm được nhiều tiền, có một sự nghiệp rực rỡ mà là người làm được 2 việc: Để vợ hãnh diện và để con tự hào.

Hôn nhân muốn hạnh phúc, hãy đặt tình thương lên trên tình yêu Khi người ta cuồng nhiệt say mê, người ta sống với nhau bằng tình yêu. Nhưng khi đã là vợ chồng, người ta đối đãi với nhau bằng tình thương. Muốn hôn nhân hạnh phúc, phải luôn đặt tình thương lên trên tình yêu.

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