Chúng tôi có một cuộc hôn nhân bình yên với 3 đứa con xinh xắn. Ai cũng khen tôi tốt phước khi lấy được một người phụ nữ hiền lành, nhu mì như vợ tôi. Họ bảo, thời buổi này kiếm đâu ra được cô con dâu thảo kính, chăm sóc cha mẹ chồng như cha mẹ ruột của mình. Cô ấy tính tình hiền lành, chưa làm mích lòng ai bao giờ. Với chồng con thì luôn chu đáo.

Với đàn ông, nhiều khi đã quá quen với sự chăm sóc ân cần của vợ nên tỏ ra ỷ lại, xem những điều đó là hiển nhiên. 10 năm kết hôn, vợ lo lắng cho tôi từng chiếc áo đi làm, từng bữa cơm ngon lành nhưng tôi chẳng bao giờ biết trân trọng. Thâm tâm tôi đã rất chán ngán người vợ lúc nào cũng bếp núc, dọn dẹp, nấu ăn. Cuộc đời của vợ tôi rất tẻ nhạt, chỉ gói gọn ở công ty và gia đình. Từ sự chán nản đó, tôi đi ăn vụng bên ngoài và trở thành người đàn ông ngoại tình .

Tôi có quen một người phụ nữ trẻ đẹp khác bên ngoài. So với vợ tôi thì tính cách cô này trái ngược hoàn toàn: Trẻ trung, năng động, ăn mặc gợi cảm... Tôi mê như điếu đổ và tìm mọi cách để cưa cẩm. Tôi như gã đàn ông mới yêu lần đầu, ra sức tán tỉnh cô ta bằng những món quà, những bó hoa hồng rực rỡ. Chỉ vài lần hẹn nhau đi ăn, cô ta đã dễ dàng ngã vào lòng tôi. Những cảm xúc giường chiếu mới mẻ khiến tôi như quên mất gia đình của mình.

Theo như những lời họ nói thì tôi sẽ rất sung sướng, hãnh diện khi có người vợ tốt như vậy. Đâu ai biết, bề ngoài tôi cười, cảm ơn những lời khen của họ dành cho vợ nhưng thâm tâm thì nghĩ ngược lại. Đàn bà quanh năm suốt tháng cắm cúi trong bếp, mấy năm nay đi ngủ chỉ có bộ quần áo mặc ở nhà nhàu nhĩ thì vô vị lắm.

Những cảm xúc giường chiếu mới mẻ khiến cho tôi quên mất gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Càng dấn sâu vào chuyện ngoại tình tôi càng bỏ bê vợ con, gia đình. Lương tháng làm được, tôi không đưa vợ nuôi con như trước mà đem ra cung phụng nhân tình. Tôi như mất hết lí trí, nhân tình nũng nịu đòi gì tôi đều đáp ứng. Cô ấy thích ăn ngon, mặc đẹp, thích mang đồ hàng hiệu nên tiền bạc tôi làm ra tuy nhiều nhưng đến cuối tháng chẳng còn một đồng. Nhưng lúc đó, tôi chẳng suy nghĩ được gì, chỉ cần nhân tình vui lòng là được rồi.

Chẳng khó khăn gì để vợ tôi nhận ra chồng thay đổi. Tiền bạc không đưa, gối chăn nguội lạnh, thờ ơ với gia đình đã khiến vợ tôi biết chồng ngoại tình. Không như những người đàn bà khác, khi biết chồng phản bội thì khóc lóc, đánh ghen, làm to chuyện. Cô ấy lặng lẽ rời khỏi nhà, bảo rằng sẽ sớm viết đơn ly hôn. Tôi không hề biết rằng vợ mình đã đau khổ tột độ khi đưa ra quyết định đó. Còn người đàn ông vô tâm như tôi thì hí hửng vui mừng vì mọi chuyện được giải quyết quá dễ dàng.

Vợ đi rồi, tôi công khai với nhân tình. Tôi tha hồ chở cô ta đi ăn, đi chơi, đi du lịch mà không cần nhìn trước ngó sau sợ người ta phát hiện. Nhưng tiêu xài hoang phí biết bao nhiêu là đủ. Cô ấy càng ngày càng đòi hỏi quá đáng, từ trang sức, quần áo, bây giờ là xe cộ, những món đồ đắt đỏ.

Nhiều khi tôi phải mượn thêm đồng nghiệp để chi tiêu. Tôi nghĩ sống mãi như vậy không được, tôi ngồi nói chuyện nghiêm túc và bảo với cô ấy tiết kiệm lại để lo cho tương lai. Cô ấy chẳng những không nghe mà còn gào lên: “Anh lo cho tôi không nổi à?”. Sau đó vài hôm, chính tai tôi nghe được cô ấy nói chuyện điện thoại với bạn: “Tưởng giàu có lắm hóa ra cũng chẳng còn đồng nào trong tài khoản”. Tôi tái mặt, chua xót nhận ra lâu nay mình ngu muội để người ta lợi dụng, bòn rút. Tôi cắt đứt với nhân tình. Sau đó ít lâu, cô ta cặp với người khác.

Trên đời này, chẳng có người đàn bà nào tốt và quan tâm tôi như vợ - Ảnh minh họa: Internet

Tôi bây giờ hối hận ngập tràn. Vợ con đi rồi, tôi cơm nước chểnh mảng, nhà cửa như bãi chiến trường. Lâu nay, tôi đã quá quen với sự chăm sóc của vợ nên bây giờ cuộc sống tôi hỗn độn vô cùng. Con người ta khi mất đi rồi mới biết trân trọng, tôi bây giờ hối hận ngập tràn. Trên đời này, chẳng có người đàn bà nào tốt và quan tâm tôi như vợ. Bây giờ tôi sẽ làm mọi cách để chuộc lỗi. Chúng tôi đang ly thân, tôi vẫn còn cơ hội. Tôi sẽ làm cho vợ hiểu và quay trở về với tôi.