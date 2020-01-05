Đàn ông ngoại tình đã bán rẻ chữ Tín của mình

Tâm sự gia đình 05/01/2020 10:26

Đánh giá một người đàn ông tốt hay xấu, chỉ cần nhìn cách anh ta đối xử với vợ con là đủ. Còn đàn ông ngoại tình thì cho dù có nhiều tiền, có địa vị xã hội nhưng vĩnh viễn không có được sự tôn trọng của mọi người.

Đàn ông ở đời được mọi người tôn trọng không phải nhờ vào số tiền kiếm được, địa vị xã hội mà là ở chữ Tín. Những người đàn ông ngoại tình mất đi không chỉ là hạnh phúc gia đình mà là niềm tin của mọi người đối với mình. Đàn ông một lần phản bội vợ, hình ảnh trong mắt mọi người đã trở nên méo mó. Chữ Tín, sự tử tế của một người đàn ông đúng nghĩa đã bị bán với giá quá rẻ mạt.

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Lâu nay, anh luôn được mọi người kính trọng - Ảnh minh họa: Internet

Lâu nay, mọi người trong làng tôi đều rất kính trọng khi nhắc về anh. Anh từ nhỏ đã nổi tiếng học giỏi. Anh học đại học trên thành phố rồi ở lại lập nghiệp. Anh thành công, gửi tiền về giúp đỡ, làm từ thiện ở quê. Anh còn bỏ tiền ra xây cầu, xây nhà hoặc phát gạo mỗi khi Tết đến. Không cần phải nói, ba mẹ và họ hàng tự hào về anh rất nhiều. Hễ nhắc đến anh là mắt họ long lanh, vui sướng.

Anh có vợ trên thành phố. Vợ anh hiền lành, xinh đẹp, thỉnh thoảng cũng về quê thăm bố mẹ chồng. Anh có 2 đứa con, nếp tẻ đủ cả. Anh là tấm gương để mọi người răn dạy con cái mình. Họ bảo con mình ráng học để trở thành người giống như anh, thành đạt và quay về giúp đỡ quê hương. Anh cũng là hình mẫu người chồng mà bao cô gái ở quê tôi ao ước. Có học thức, kiếm tiền nhiều lại sống rất tử tế.

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Nhưng rồi, anh chỉ cũng là gã đàn ông tầm thường phản bội vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi, một người làm cùng công ty với anh về quê và kể sự thật về anh khiến ai cũng sững sờ: Anh ngoại tình, sắp ly hôn. “Mèo mỡ” bên ngoài, anh bị vợ bắt quả tang ngay trong khách sạn. Chuyện này cả công ty ai cũng biết. Tiếng lành đồn xa nhưng tiếng dữ còn lan nhanh gấp vạn lần, chuyện của anh chẳng mấy chốc lan khắp làng. Ai cũng bàn tán xôn xao. Mọi người tặc lưỡi: “Tưởng thế nào, chứ hạng chồng ngoại tình thì vứt”, “Lâu nay cứ tưởng tử tế lắm, ai ngờ cũng chỉ là hạng đàn ông tầm thường…”.

Người đau khổ nhất không ai ngoài bố mẹ anh. Họ đi đâu cũng cúi gầm mặt, họ lảng tránh cả những câu hỏi của mọi người. Từ một người được cả làng trọng vọng, kính nể anh trở thành đề tài để mọi người bàn tán, dè bỉu, khinh khi. Chẳng biết chuyện gia đình anh rồi sẽ ra sao nhưng sau đợt đó, không thấy anh về quê nữa. Có lẽ anh xấu hổ về những gì mình đã gây ra.

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Đàn ông ngoại tình không bao giờ có được sự kính trọng của mọi người -  Ảnh minh họa: Internet

Đánh giá một người đàn ông tốt hay xấu, chỉ cần nhìn cách anh ta đối xử với vợ con là đủ. Đàn ông sống bạc bẽo với vợ còn thì làm nhiều tiền, có địa vị, những điều đó cũng thật vô nghĩa. Đàn ông sáng suốt, không đánh đổi gia đình để lấy bất kì điều gì cả. Đàn ông dại, sa vào ngoại tình rồi sẽ mất đi gia đình, mất đi nhân cách và cả chữ Tín.

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Từ khóa:   đàn ông phản bội đàn ông dại chồng ngoại tình

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