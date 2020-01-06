Đừng chê phụ nữ một đời chồng, bởi mấy ai dám chọn sống như thế

Tâm sự gia đình 06/01/2020 14:26

Đa phần phụ nữ một đời chồng là những người hạnh phúc và thanh thản. Họ đã lựa chọn một cuộc sống bình yên thay vì khóc cả đời bên một kẻ chẳng ra gì.

Cuộc sống hiện đại nhưng nhiều người vẫn có cái nhìn không thiện cảm với phụ nữ một đời chồng. Nhắc đến họ, hoặc là thái độ e dè, ngại ngần như sợ chạm vào sự tổn thương và nỗi đau lớn. Hoặc người đời sẽ có cái nhìn ác cảm vì nghĩ rằng hẳn trong quá khứ họ đã sống sai lầm, không tốt nên mới dẫn đến ly hôn. Nhưng đừng bao giờ chê bai đàn bà một đời chồng, bởi lựa chọn đi trên con đường gai góc này là một sự dũng cảm rồi.

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Lựa chọn ly hôn đã là một sự dũng cảm - Ảnh minh họa: Internet

Khi phụ nữ lấy chồng, có ai chẳng muốn ấm êm suốt đời? Có ai chẳng muốn người chồng là chỗ dựa, là bến đỗ bình yên suốt cuộc đời? Phụ nữ cưới được một người chồng tốt, cả đời chẳng cần phải gồng mình lên gánh vác, to toan. Nhưng, đàn bà cưới chồng biết đâu mà chọn lựa. Bao nhiêu người phụ nữ phải ngậm đắng nuốt cay khi sống bên chồng. Niềm vui ít hơn nỗi buồn, những dòng nước mắt nhiều hơn nụ cười. Lấy chồng như vậy, chẳng phải lựa chọn ly hôn sẽ tốt hơn hay sao?

Xung quanh chúng ta có những người đàn bà sống với chồng mấy chục năm, đến khi đầu bạc vẫn không hề thấy hạnh phúc. Họ cô đơn thăm thẳm, sống mòn trong hôn nhân vì những lí do hết sức quen thuộc: Vì con, vì phụ thuộc kinh tế… Những người phụ nữ đó hiểu hơn ai hết là bản thân mình khổ, người chồng rất tệ bạc. Nhưng rồi họ vẫn không có can đảm buông tay người chồng này. Tận sâu trong tâm thức, họ mang những nỗi sợ cố hữu: Sợ miệng lưỡi người đời, sợ tương lai phía trước chông chênh khi phải bước một mình… Họ nghĩ rằng, đàn bà lấy chồng “trong nhờ đục chịu”, lỡ dạt vào bến đục thì cắn răng cam chịu suốt đời.

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Nhiều người phụ nữ biết mình không hạnh phúc vẫn cắn răng cam chịu ở lại - Ảnh minh họa: Internet

Thiên hạ, người đời nhiều khi phán xét, thậm chí chỉ trích những người đàn bà ly hôn: Sống ích kỷ không nghĩ cho con, không biết gìn giữ hạnh phúc gia đình, có lẽ là có nhân tình mới dám bỏ chồng như thế… Nhưng ngẫm lại, có ai đủ mạnh mẽ, kiên cường để bước qua miệng đời để lựa chọn một con đường khác để đi. Họ đau đớn lắm chứ, tổn thương lắm chứ nhưng họ không muốn cam chịu và vùi cuộc đời mình bên cạnh một người chồng tệ bạc. Họ gạt ngoài tai những lời khen chê, họ biết điều gì là tốt để mình lựa chọn. Những người phụ nữ như vậy thì chê trách ở đâu?

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Họ như những đóa hoa kiêu hãnh nhưng cũng đầy gai góc - Ảnh minh họa: Internet

Có những người phụ nữ một đời chồng rất đáng để chúng ta ngưỡng mộ. Họ như những đóa hồng rực rỡ, đẹp đấy, kiêu sa đấy nhưng cũng đầy gai góc. Họ giỏi kiếm tiền, cho mình và con một cuộc sống tốt mà chẳng cần người đàn ông nào cả. Đừng nghĩ đàn bà từng đổ vỡ là những người buồn chán, cô đơn, vùi mình trong quá khứ. Họ là những người phụ nữ hạnh phúc, thanh thản. Họ đã lựa chọn một cuộc sống bình yên thay vì khóc cả đời bên một kẻ chẳng ra gì.

Vì rất hiểu đàn ông nên phụ nữ ngày nay không muốn lấy chồng

Vì rất hiểu đàn ông nên phụ nữ ngày nay không muốn lấy chồng

Với phụ nữ hiện đại, tiền có thể tự kiếm, niềm vui có thể tự tìm. Họ không cần đến một người đàn ông mà không có gì đảm bảo sẽ yêu thương và trân trọng họ trọn đời.

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