Lựa chọn ngoại tình để trả thù chồng phản bội là đàn bà dại

Tâm sự gia đình 08/01/2020 10:04

Một lần chị to tiếng thì đứa con trai đang học cấp ba bảo: “Mẹ là đàn bà ngoại tình thì tốt đẹp gì mà chỉ trích con”. Chị sững sờ, quặn thắt trong lòng. Nỗi đau bị con khinh khi còn lớn gấp nhiều lần nỗi đau chồng phản bội.

chồng ngoại tình, đàn bà đau đớn, khổ tâm vô cùng. Từ nỗi đau khổ đó, có những người vợ điên cuồng tìm giải pháp để xoa dịu những tổn thương trong lòng: Đánh ghen, ly hôn hay thậm chí là tìm cách trả thù. Nhiều người đàn bà ngoại tình để đáp trả lại những cay đắng, tủi nhục mà chồng đã gây ra cho mình. Nhưng phụ nữ à, trong muôn vàn cách thì ngoại tình là lựa chọn dại dột vô cùng.

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Chị xinh đẹp, giỏi giang nhưng rồi vẫn bị chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Trong mắt mọi người chị là người đàn bà đáng được ngưỡng mộ. Chị xinh đẹp, giỏi giang, lại rất đảm đang nội trợ. Ai cũng bảo có được chị làm vợ là phúc phần của chồng chị. Chị sinh con, càng ngày càng đẹp mặn mà, không ít người đàn ông vây quanh. Những tưởng chồng chị sẽ càng trân trọng, thương yêu. Nhưng không ngờ, anh ta đi ngoại tình.

Chị tình cờ biết được khi đọc những dòng tin nhắn mùi mẫn, những hình ảnh sex trong điện thoại một lần anh ta sơ hở bỏ quên. Chị trước kia vốn rất tin tưởng chồng vì chưa bao giờ anh để chị phải buồn vì bất cứ chuyện gì. Anh quan tâm vợ, thương con, ân cần tử tế trong mọi việc. Ấy vậy mà, đùng một cái chị phát hiện ra sự thật phũ phàng về chồng. Chị quặn lên từng cơn đau đớn. Giá mà anh ta trước kia đừng tỏ vẻ tử tế với vợ con thì giờ chị không đau đến như thế.

Chị nhìn lại mình trong gương. Chị đau thua kém bất kì ai? Nhan sắc đẹp, ở ngưỡng 40 mà vẫn được nhiều người trầm trồ. Bao nhiêu năm qua chị tận tụy, hi sinh hết mình vì cái gia đình này. Vì anh, chị đã từ bỏ bao thú vui để vun vén mọi thứ cho chồng con. Vậy mà tại sao tất cả những điều đó anh không hề thấy lại nhẫn tâm đâm lén chị sau lưng một nhát đau đến vậy?

Bây giờ chị như đứng ở ngã ba đường, không biết phải rẽ theo hướng nào nữa. Giả vờ câm lặng như chưa có việc gì xảy ra để giữ cái vỏ bọc yên ấm cho gia đình? Hay làm ầm lên rồi gia đình đổ vỡ? Bao nhiêu công sức, bao cố gắng của chị chẳng lẽ giờ tan tành chỉ vì chồng ngoại tình hay sao?

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Chị ngã vào lòng một người đàn ông khác để trả thù chồng - Ảnh minh họa: Internet

Những ngày tháng sau đó, chị giả vờ như vẫn chưa biết sự thật về chồng. Vẫn mang một gương mặt vui vẻ, cười nói để diễn với chồng. Còn về phần mình, chị không khép nép, giữ khoảng cách với những người đàn ông ve vãn, tán tỉnh mình nữa. Rồi chị ngoại tình với người chị cho là quan tâm chị nhất. Hai người dắt nhau vào nhà nghỉ. Những lúc quấn lấy anh ta, chị lại đau đớn nghĩ đến chồng. Chị không hề yêu thương gì người đàn ông kia, tất cả mọi việc chị làm là để trả thù chồng ngoại tình. Cho anh ta nếm trải cảm giác bị phản bội là thế nào.

Rồi chồng chị cũng phát hiện ra. Anh ta tát và nói chị bằng những lời lẽ xúc phạm. Chị gào lên: “Anh đừng ra vẻ đạo đức giả nữa. Chuyện ngoại tình của anh tôi biết từ lâu rồi. Bây giờ cảm giác bị người đầu ấp tay gối phản bội có đau lắm không?”. Chồng chị sửng sốt, anh ta hiểu ra mọi chuyện. Nhưng rồi, sau giây phút tưởng chừng hả hê đó mọi chuyện đã đi quá xa. Ở công ty, bạn bè, họ hàng, ai cũng biết chuyện chị ngoại tình.

Nếu trước đây chị được ngưỡng mộ bao nhiêu thì bây giờ họ khinh khi chị bấy nhiêu. Đau lòng thay, 2 đứa con của chị cũng nghĩ về mẹ như thế. Chúng xa cách với mẹ, tỏ ra ương bướng, không nghe lời. Một lần chị quát lên thì đứa con trai đang học cấp ba của chị bảo: “Mẹ đã ngoại tình thì tốt đẹp gì mà chỉ trích con”. Chị sững sờ, quặn thắt trong lòng. Nỗi đau bị con khinh khi còn lớn gấp nhiều lần nỗi đau chồng phản bội.

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Nỗi đau con khinh khi lớn gấp vạn lần nỗi đau chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình để trả thù chồng không khiến đàn bà vơi đi nỗi đau trong lòng. Vốn dĩ đã mất đi hạnh phúc, tan vỡ gia đình, thì ngoại tình đã khiến đàn bà mất đi điều cuối cùng còn lại: Lòng tự trọng. Đàn bà à, chồng ngoại tình thì mạnh mẽ mà dắt con ra đi. Đừng dại dột ngoại tình để rồi mất đi tất cả những gì mình có.

Hậu vận của đàn ông ngoại tình chính là nỗi cô đơn của tuổi già

Hậu vận của đàn ông ngoại tình chính là nỗi cô đơn của tuổi già

Ông đã tìm gặp vợ con, mong muốn được sum vầy nhưng họ cự tuyệt. Những đứa con của ông cũng tránh mặt cha, bảo rằng không bao giờ tha thứ cho một người đàn ông ngoại tình.

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