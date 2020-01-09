Tâm sự người thứ ba: Vợ anh ấy hỏi tôi rằng ‘cùng là đàn bà mà sao lại tàn nhẫn đến thế?’

Tâm sự gia đình 09/01/2020 11:17

Người thứ ba như tôi, đôi khi chỉ cần nói một lời từ chối thì 1 gia đình đã không tan nát. Chỉ cần vượt qua xúc cảm hèn yếu của bản thân thì một người vợ đã không đau đớn suốt đời, những đứa con đã không phải có một người cha tồi tệ.

Tôi là người đàn bà từng đổ vỡ. Người chồng trước của tôi sống rất vô tâm, tệ bạc nên tôi ly hôn. Ở ngưỡng 30, sống với 1 đứa con gái nhỏ, tôi chăm chỉ kiếm tiền nuôi con. Nhưng tận sâu trong tôi vẫn là người phụ nữ yếu mềm, khao khát được yêu thương, có bờ vai để nương dựa. Và từ những giây phút yếu lòng, tôi đã làm một điều tội lỗi: Trở thành người thứ ba.

nguoi thu ba 1
Tôi nhân danh tình yêu đích thực để đến với anh - Ảnh minh họa: Internet

Anh làm chung công ty với tôi. Anh đã có vợ, có con. So với chồng cũ của tôi, anh là người đàn ông cực kì tâm lí và hiểu chuyện. Anh hay giúp đỡ tôi trong công việc, tôi cũng thường tâm sự về cuộc sống của mình cho anh nghe. Những lúc nói chuyện với anh tôi thấy rất thoải mái, được sống như chính con người mình. Tôi nhận ra rằng không gặp anh, tôi rất nhớ.

Anh thú nhận rằng có tình cảm với tôi. Lòng tôi hân hoan, sung sướng. Tôi bất chấp chuyện anh đã có vợ con ở nhà mà lao vào mối tình ấy. Tôi ích kỷ, nhân danh tình yêu để tự ngụy biện và bào chữa tội lỗi của mình. Tình cảm sai trái mà tôi cứ tự ru ngủ mình rằng là tình yêu đích thực. Con người sống với tình cảm đích thực, sống thật với lòng mình thì có gì là sai?

nguoi thu ba 2
Người vợ ôm đứa con còn quá nhỏ đến gặp tôi - Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi ăn nằm với người đàn ông đó, tôi đã làm khổ một người đàn bà khác. Khi chị vợ của anh ôm đứa con vài tháng tuổi tìm, tôi mới biết tội lỗi của mình lớn đến mức nào. Chị bảo, vợ chưa hết cữ chồng đã ngoại tình. Vợ ở nhà thức thâu đêm trông con, xanh xao mỏi mòn chồng lại đi ăn nằm với người đàn bà khác. Chị ta hỏi tôi: “Cũng là đàn bà với nhau, cũng đã sinh con đẻ cái mà sao chị độc ác đến như vậy?”.

Người đàn bà ngồi trước mặt tôi xanh xao, tiều tụy. Đôi mắt thâm quầng của những đêm mất ngủ. Đứa bé trên tay chị còn rất nhỏ, độ chừng 3 hay 4 tháng gì thôi. Chị không chửi mắng, không đánh ghen, không đay nghiến nhưng tôi lại thấy mình chẳng khác gì tội đồ khi ngồi trước mặt 2 mẹ con họ. Tôi cũng làm mẹ, cũng từng sinh con đẻ cái, vậy mà tôi lại nhẫn tâm chà đạp hạnh phúc của một người đàn bà khác.

nguoi thu ba 3
Cùng là đàn bà, vậy mà tôi đã nhẫn tâm chà đạp hạnh phúc của một người đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

Những kẻ thứ ba như tôi, đôi khi chỉ cần nói một lời từ chối thì 1 gia đình đã không tan nát. Chỉ cần vượt qua xúc cảm hèn yếu của bản thân thì một người vợ đã không đau đớn suốt đời, những đứa con đã không phải có một người cha ngoại tình. Vì cần một bờ vai dựa vào, tôi đã nhẫn tâm phá nát hạnh phúc của người khác. Tôi phải làm gì để xóa được tội lỗi của mình?

Lựa chọn ngoại tình để trả thù chồng phản bội là đàn bà dại

Lựa chọn ngoại tình để trả thù chồng phản bội là đàn bà dại

Một lần chị to tiếng thì đứa con trai đang học cấp ba bảo: “Mẹ là đàn bà ngoại tình thì tốt đẹp gì mà chỉ trích con”. Chị sững sờ, quặn thắt trong lòng. Nỗi đau bị con khinh khi còn lớn gấp nhiều lần nỗi đau chồng phản bội.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự người thứ ba chồng ngoại tình kẻ thứ ba

TIN MỚI NHẤT

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 15 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 5 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại