Những người phụ nữ khôn ngoan phải luôn có một công việc kiếm ra tiền. Chẳng phải chúng ta thực dụng, quá coi trọng chuyện tiền bạc nhưng đó là cách khẳng định giá trị của bản thân.

Rất nhiều người phụ nữ đã lựa chọn nghỉ việc, ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái khi nghe chồng khuyên rằng: “Đừng đi làm, anh sẽ nuôi em cả đời”. Người chồng ấy nói rất thật tâm, rất vui vẻ và phụ nữ tin ngay vào điều đó. Nhưng phụ nữ nên nhớ rằng, ngoài cha mẹ ra sẽ không còn ai khác nuôi mình mà không một lời phàn nàn hay lên giọng bề trên. Phụ nữ ở nhà chồng nuôi, chính là tự cắt đi đôi cánh tự do và sự bình đẳng của mình trong hôn nhân. Chị nghe lời chồng mà nghỉ việc ở nhà nội trợ và chăm sóc con cái - Ảnh minh họa: Internet Một người chị tôi quen đã viết đơn xin nghỉ việc khi công việc của chị đang rất tốt. Chị bảo rằng về làm hậu phương cho chồng, chăm sóc con cái cho chồng yên tâm làm việc. Vả chăng, chồng chị cũng giỏi giang, kiếm được nhiều tiền, vài ba đồng lương của chị nhiều khi chẳng bằng một bữa nhậu của anh. Nhiều chị em từng trải trong công ty khuyên chị đừng nghỉ việc. Bởi ở nhà nhàm chán lắm, quanh quẩn ở nhà sẽ khiến mình chậm chạp đi. Vả lại, phụ thuộc kinh tế vào chồng cái gì cũng ngửa tay xin tiền chồng thì mệt mỏi lắm. Đàn ông kiếm tiền sẽ tự cho rằng vợ ăn bám. Nghe tất cả những lời nói đó, chị chỉ cười xòa mà bảo rằng chồng mình rất yêu vợ, sẽ không bao giờ có những chuyện như thế.

Anh nói rằng chị chỉ biết ăn bám, ngửa tay xin tiền chồng - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông lúc vui vẻ, lúc công việc suôn sẻ thì họ chẳng tiếc gì với người phụ nữ của mình. Nhưng khi bực bội, chán chường, tình cảm nhạt dần thì họ lại cho người vợ ở nhà nội trợ là gánh nặng. Chị trong một lần ngồi cà phê đã kể rằng: “Cuộc sống vui vẻ không kéo dài lâu. Tôi ở nhà nội trợ chưa tròn 1 năm đã nghe rất nhiều lời lẽ khó nghe từ chồng như 'ăn bám', 'chỉ biết ngửa tay xin tiền chồng', 'tiêu xài hoang phí'. Công việc của anh không suôn sẻ như trước, anh bảo rằng tôi chỉ là gánh nặng chứ chẳng phụ giúp được gì”. Chị bây giờ xót xa, đắng chát vô cùng. 4 năm ở nhà nội trợ, chị thấm thía quá nhiều điều và ngày mai chị sẽ đi làm trở lại. Phụ nữ ở nhà nội trợ, trăm công ngàn việc. Nhưng dĩ nhiên, chỉ có phụ nữ hiểu điều đó chứ chẳng có người đàn ông nào có tâm để hiểu rằng chuyện nội trợ cũng mệt mỏi chẳng khác gì chuyện đi làm kiếm tiền bên ngoài. Đàn ông nuôi vợ tự cho mình lớn lao, vĩ đại, tự cho mình như ông chủ. Dẫu thương yêu đến mấy, cũng chẳng có ai thích bồng bế ai cả đời. Đàn ông dần sẽ nhàm chán, coi thường vợ và tùy ý đối xử.

Đàn bà có tiền mới có quyền lên tiếng và có được bình đẳng trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Những người phụ nữ khôn ngoan phải luôn có một công việc kiếm ra tiền. Dù là nhân viên văn phòng, một cô gái bán rau hay chỉ là bán hàng online nhưng phải tự tay kiếm được đồng tiền. Chẳng phải chúng ta thực dụng, quá coi trọng chuyện tiền bạc nhưng đó là cách khẳng định giá trị của bản thân mình. Phải luôn nhớ một điều rằng: Đàn bà có tiền mới có quyền lên tiếng và có được bình đẳng trong hôn nhân.

Hôn nhân muốn hạnh phúc, hãy đặt tình thương lên trên tình yêu Khi người ta cuồng nhiệt say mê, người ta sống với nhau bằng tình yêu. Nhưng khi đã là vợ chồng, người ta đối đãi với nhau bằng tình thương. Muốn hôn nhân hạnh phúc, phải luôn đặt tình thương lên trên tình yêu.

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