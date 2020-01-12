Sẽ chẳng có phương án nào thật sự hoàn hảo cho phụ nữ khi chồng ngoại tình. Nhưng phụ nữ nên nhớ một điều rằng: Tha thứ hay buông bỏ, điều gì khiến mình thật sự thanh thản thì hãy chọn.

Tôi có một chị bạn thân, chồng ngoại tình nhưng chị gạt qua hết mọi hờn ghen với mong ước có được một cuộc sống như trước kia. Chồng chị khi bị phát hiện “ăn vụng” cũng tỏ vẻ ăn năn hối hận mà quay về. Chị nói là tha thứ cho anh, nhưng thật tâm lòng chị lúc nào cũng dậy sóng. Ôm chồng, chị mường tượng ra cảnh anh ta ân ái, vuốt ve người đàn bà đó. Dù bề ngoài mọi thứ có vẻ vẫn ổn nhưng chị biết vĩnh viễn không bao giờ có lại cảm giác trước kia với chồng. Chị rất đau khổ, cảm giác từng bị chồng phản bội luôn luôn giày vò chị. Chị tự hỏi, nếu mình ly hôn liệu có bình yên hơn không? Liệu lựa chọn ly hôn, phụ nữ có bình yên hơn tha thứ? - Ảnh minh họa: Internet Trường hợp của chị là một trong vô vàn những người đàn bà có chồng ngoại tình. Chỉ có ai trải qua cảm giác bị phản bội mới biết nỗi đau đó lớn đến thế nào. Kẻ thù mình đâm một nhát sẽ đau nhưng người yêu thương đâm một nhát, vết thương đau gấp ngàn lần và vĩnh viễn không thể lành lại được. Khi chồng lên giường với đàn bà khác, người vợ sẽ đứng giữa lằn ranh của sự đấu tranh dữ dội: Níu kéo hay chia tay. Dù chọn phương án nào cũng thật không dễ dàng, cũng đều khiến đàn bà khổ tâm và dằn vặt.

Liệu phụ nữ có nên tha thứ cho chồng ngoại tình? Người ngoài cuộc thì dễ dàng đưa ra lời khuyên: “Chồng vậy thì bỏ đi cho xong”, “hạng đàn ông ngoại tình tiếc gì mà giữ”… Chỉ có người trong cuộc mới rối như tơ vò. Khổ lắm! Người chồng mình từng ôm ấp, thương yêu. Người mình đã dành trọn vẹn cả tuổi thanh xuân, hơn nữa còn là cha của con mình… Có người nhắm mắt giả mù chừa cho chồng một lối quay về. Họ vẫn còn yêu, tự trấn an mình rằng chồng chỉ đam mê nhất thời hay “ăn bánh trả tiền”. Họ vẫn cần người đàn ông này, vẫn cần một người cha cho con mình. Hơn ai hết, phụ nữ mới là người thấu hiểu nỗi đau của mình - Ảnh minh họa: Internet Có người chọn cách ly hôn. Họ kí vào lá đơn ly hôn và cương quyết dắt con đi. Người đời nhìn vào bảo rằng họ mạnh mẽ, thiên hạ nhìn vào bảo rằng họ thật kiên cường. Nhưng sẽ không ai biết được rằng để đi đến quyết định này họ đã có biết bao nhiêu ngày tháng khổ tâm, dằn vặt. Đặt bút kí vào lá đơn, lòng dạ họ đau đớn vô cùng. Nhưng biết rằng chẳng còn con đường nào khác, đành chấp nhận nhìn hạnh phúc tan vỡ, nhìn bao nhiêu công sức của mình đổ sông đổ biển.

Người ngoài rất hay nhận xét và bình phẩm về những lựa chọn của phụ nữ. Người ta nói rằng, đàn bà chọn ly hôn là mạnh mẽ, kẻ khác lại nói rằng lựa chọn như vậy quá tuyệt tình và nhẫn tâm với con cái. Thiên hạ cũng cho rằng, đàn bà chọn cách ở lại là nhu nhược, nhưng cũng có người sẽ cho họ là khôn ngoan bởi đàn ông ai cũng sẽ có những giây phút ngoài vợ ngoài chồng. Không phải ai khác, chính phụ nữ mới thấu hiểu nỗi đau mà mình chịu đựng, thấu hiểu điều gì mình thật sự cần. Người đời không có quyền phán xét đúng sai trong sự chọn lựa này. Điều gì khiến phụ nữ thật sự thanh thản thì hãy chọn - Ảnh minh họa: Internet Sẽ chẳng có phương án nào thật sự hoàn hảo cho phụ nữ khi chồng phản bội. Nhưng phụ nữ nên nhớ một điều rằng: Tha thứ hay buông bỏ, điều gì khiến mình thật sự thanh thản thì hãy chọn. Đừng nghe theo lời khuyên của thiên hạ, hãy thật sự lắng nghe trái tim mình. Chỉ mong mỗi người đàn bà có chồng ngoại tình hãy thật bình tâm và mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong hôn nhân này.

Câu nói dối kinh điển của đàn ông: 'Anh sẽ nuôi em cả đời' Những người phụ nữ khôn ngoan phải luôn có một công việc kiếm ra tiền. Chẳng phải chúng ta thực dụng, quá coi trọng chuyện tiền bạc nhưng đó là cách khẳng định giá trị của bản thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-chong-ngoai-tinh-phu-nu-tha-thu-hay-buong-bo-deu-rat-kho-khan-348595.html