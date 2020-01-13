Đàn ông phải thật sự trưởng thành mới có thể yêu được đàn bà một đời chồng

Phụ nữ yêu 13/01/2020 10:30

Những người đàn bà một đời chồng không cần một người đàn ông mạnh miệng nói yêu rồi gặp chút sóng gió đã vội buông tay. Họ cần một người đàn ông trưởng thành, giản dị, thật tâm thật dạ với mình.

Nhiều người nghĩ rằng đàn bà một đời chồng thì dễ yêu và rung động. Vì thiếu thốn tình cảm sau đổ vỡ hôn nhân nên họ rất cần một bờ vai của một người đàn ông để nương dựa, để tâm sự, an ủi. Nhưng không phải vậy đâu! Trải qua một lần biến cố, đàn bà như đóa hoa hồng, dẫu đẹp đẽ kiêu sa nhưng cũng đầy gai góc, chẳng phải đàn ông muốn là có được. Một người đàn ông phải thật sự trưởng thành, đủ bản lĩnh, đủ sự từng trải mới có thể yêu được phụ nữ một đời chồng.

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Đàn bà một đời chồng kiêu hãnh nhưng cũng đầy gai góc - Ảnh minh họa: Internet

Một cô gái tươi mới, chưa từng đau khổ thì tình yêu với họ cũng đơn giản và đẹp đẽ làm sao. Họ cần những đóa hồng, những lời mật ngọt, những cử chỉ ga lăng lãng mạn. Nhưng đàn bà một đời chồng, với tình yêu họ không cần những điều đó. Nếu muốn chinh phục trái tim của đàn bà từng đổ vỡ mà đàn ông dùng những bó hồng, những lời mật ngọt thì thất bại hoàn toàn rồi. Thứ đàn bà cần là sự chân thành, bản lĩnh và bao dung. Mà một người đàn ông thật sự trưởng thành mới có được những điều đó.

Nhiều người đàn ông vì một chút rung động mà theo đuổi, dõng dạc lên tiếng tuyên bố rằng mình yêu thật sự. Nhưng có mấy người thật sự hiểu đàn bà một đời chồng? Có hiểu rằng đằng sau vẻ từng trải, mạnh mẽ, bình lặng ấy thì đàn bà đã có những năm tháng sống trong đau khổ, dằn vặt, nuối tiếc? Có biết rằng đàn bà đã từng yêu cạn kiệt, dốc cạn lòng mình rồi lại mất đi tất cả?

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Liệu đàn ông có bao dung quá khứ và yêu thương thật lòng những đứa con của cô ấy? - Ảnh minh họa: Internet

Yêu đàn bà một đời chồng không hề dễ dàng như yêu một cô gái mới lớn. Bởi, nằm giữa hai người không chỉ là tình cảm, mà còn là quá khứ, là chồng cũ và có cả những đứa con. Liệu rằng năm dài tháng rộng qua đi, khi những xúc cảm nồng nhiệt trong tim dần nguội lạnh anh có đủ bao dung để yêu lấy cô ấy như chưa từng có quá khứ? Liệu rằng có đủ bản lĩnh để có thể bước qua miệng đời, những lời lẽ cay nghiệt lúc nào cũng dành cho đàn bà một đời chồng? Liệu rằng trái tim anh có đủ rộng để có thể yêu thương con riêng của cô ấy như con ruột của mình? Nếu không chắc câu trả lời thì đàn ông đừng đánh liều bước vào mối quan hệ này. Bởi một người chưa đủ bản lĩnh và bao dung sẽ chỉ gây ra đau khổ cho cô ấy một lần nữa.

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Đàn bà không cần một kẻ mạnh miệng nói yêu nhưng gặp chút sóng gió đã từ bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà dù đã từng ly hôn, từng tan vỡ nhưng thâm tâm lúc nào cũng cần một nơi để  nương dựa, để được tựa đầu lúc mỏi mệt. Nhưng họ không cần một người đàn ông mạnh miệng nói yêu rồi gặp một chút sóng gió đã vội buông tay. Họ cần một người giản dị, thật tâm thật dạ với mình. Một người coi nhẹ quá khứ, yêu cô ấy như vốn dĩ những gì mình có chứ chẳng bận tâm miệng đời. Yêu đàn bà một đời chồng, đàn ông phải khó khăn, tốn công sức rất nhiều nhưng đó là thứ tình cảm xứng đáng và rất vững bền.

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