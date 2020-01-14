Sai lầm của nhiều phụ nữ khi lấy chồng là chỉ nhìn vào túi tiền

Phụ nữ yêu 14/01/2020 10:52

Khi đàn bà chọn chồng, đừng chỉ nhìn vào túi tiền mà quan trọng nhất vẫn là cái Tâm. Vợ chồng nghèo một chút mà quan tâm, yêu thương nhau còn hơn là giàu có lắm tiền mà sống bạc bẽo, dối lừa.

Đàn bà lấy chồng, thử hỏi ai không mong muốn được bước vào một nhà chồng giàu có, sang trọng? Nhiều người đàn bà khi tìm kiếm đối tượng kết hôn luôn xem đàn ông có tiền là điều kiện tiên quyết. Bởi họ nghĩ rằng chỉ cần có một ông chồng giàu thì cả đời họ chẳng cần lo nghĩ, chẳng phải đổ mồ hôi tìm kiếm từng đồng. Có chồng giàu họ mặc nhiên sẽ ăn sung mặc sướng, chỉ chăm chú hưởng thụ, đi du lịch và làm đẹp bởi mọi thứ đã có chồng lo.

dan ba chon chong 1
Chị vui mừng khi cưới được một người chồng giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Chị họ tôi lấy chồng trong sự mừng vui khôn xiết của ba mẹ, họ hàng bởi chồng chị là giám đốc của một công ty có tiếng. Chị họ tôi tuy là gái quê nhưng rất đẹp, nước da trắng bóc cùng thân hình gợi cảm. Cũng không khó khi tìm được câu trả lời vì sao một người đàn ông có điều kiện như anh ta lại chọn chị làm vợ. Đám cưới sang trọng diễn ra tại một nhà hàng lớn phủ đầy hoa tươi. Chị xúng xính trong bộ váy cô dâu đắt tiền được chú rể đặt may riêng.

Sau khi cưới, chị bỏ hẳn công việc của mình để về làm một người vợ đảm đang. Chị bảo, số tiền chị kiếm được chỉ là móng tay so với số tiền chồng kiếm được nên việc gì phải đi làm cho cực nhọc. Một vài lên tôi cũng ghé nhà chị chơi, tận mắt nhìn thấy cơ ngơi hoành tráng của nhà chồng chị, tôi mới biết anh ta giàu có cỡ nào. Tôi cũng mừng vì từ nay chị mình thoát khỏi cuộc sống chân lấm tay bùn như bà con mình dưới quê.

dan ba chon chong 2
Cuộc sống hôn nhân không sung sướng và tốt đẹp như chị vẫn tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Đùng một cái, cưới nhau đâu chừng hai năm chị khăn gói trở về quê với cái bụng to vượt mặt. Tôi qua nhà hỏi thăm mới biết, chị không thể ở thêm trong cái nhà giàu có nhưng không chút tình người đó thêm một ngày nào nữa. Rồi chị kể, cuộc sống của chị ban đầu giống như chị ao ước. Suốt ngày chị chỉ lo dọn dẹp nhà cửa, làm đẹp, mua sắm, ngày ngày nấu ăn đợi chồng về.

Chồng làm giám đốc, suốt ngày phải đi tiếp khách nên hiếm khi ở nhà ăn cơm với chị. Hai vợ chồng mà có khi cả ngày chẳng nói với nhau câu nào bởi sáng ra anh đã đi làm, tối về khuya lơ chị đã đi ngủ. Thời điểm chị phát hiện ra mình có thai cũng là lúc chị biết chồng có nhân tình bên ngoài. Mà cũng phải, một người đàn ông thành đạt, có rất nhiều tiền bước chân ra ngoài làm sao không có cám dỗ?

Trớ trêu thay, chị còn biết trước khi cưới vợ anh ta còn cặp bồ hết người này đến người kia. Cuối cùng anh chọn chị bởi chị là dân quê, có ăn học và gia giáo hơn những cô gái ăn chơi sành sỏi mà anh ta quen. Khi chị mang bầu, họ hàng nhà chồng vui mừng khôn xiết vì sắp có cháu. Nhưng khi biết đứa bé là con gái ai cũng thay đổi thái độ, họ bảo điều họ cần là một cháu trai chứ con gái sao gánh nổi sự nghiệp của gia đình. Sau đó, anh ta chán nên đi chơi thường xuyên hơn. Thậm chí cặp kè bồ bịch công khai, không thèm nghĩ tới cảm giác của chị.

Nhà người ta giàu có nên nghĩ rằng nếu không có chị thì cả ngàn cô gái xếp hàng để được làm dâu nhà này. Họ coi thường chị, coi chị là con đàn bà ăn bám. Họ bảo chị vô tích sự khi chỉ có việc sinh cho nhà này một đứa con trai chị cũng không làm được. Bầu bì nặng nhọc, suốt ngày bị coi thường nên chị gom đồ về quê. Khi chị đi họ cũng không thèm hỏi, họ đang mong chờ như vậy để kiếm một cô gái khác thay vị trí của chị.

dan ba chon chong 3
Vợ chồng nghèo một chút mà yêu thương còn hơn giàu có mà sống bạc bẽo - Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ chị mới thấy mình dại dột khi nghĩ rằng mình sẽ sung sướng khi dựa vào chồng. Bây giờ chị đã hiểu đàn bà chọn chồng đừng chỉ nhìn vào túi tiền mà quan trọng nhất vẫn là cái Tâm. Vợ chồng nghèo một chút, khổ một chút mà quan tâm, yêu thương nhau còn hơn là sống bạc bẽo, dối lừa.

Sau khi ra khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng chị nhận ra rằng: Đàn bà dù là ai, khi lấy chồng cũng nên tự đứng trên đôi chân của mình. Cuộc đời biến động khôn lường, hôm nay thế này ngày mai đã khác. Đâu ai biết được rằng bờ vai mình đang dựa vào có được bình yên đến cả đời hay không. Đàn bà khôn ngoan chính là người tự đi trên đôi chân của mình chứ chẳng phải dựa vào túi tiền của đàn ông.

Cái dại nhất của người thứ ba là lấy nhan sắc để giữ chân đàn ông

Cái dại nhất của người thứ ba là lấy nhan sắc để giữ chân đàn ông

Kẻ thứ ba luôn muốn ràng buộc đàn ông có vợ bằng sự trẻ trung, bằng nhan sắc mình đang có. Chân lý của người thứ ba là: Đàn bà đẹp thì có quyền! Thế nhưng, nhan sắc đàn bà cũng như hoa, sớm nở tối tàn.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà lấy chồng chồng ngoại tình đàn bà khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này