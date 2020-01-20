Chung thủy không phải là bản năng mà là một sự lựa chọn. Và đàn ông khôn ngoan sẽ lựa chọn một cuộc sống một vợ một chồng chứ không bao giờ ngoại tình.

Đàn ông nông cạn hay khôn ngoan, chỉ cần nhìn cách anh ta đối xử với gia đình, với vợ con là nhận ra rõ nhất. Đàn ông khôn ngoan luôn đặt vợ con, gia đình của mình lên trên hết mọi thứ. Ngược lại, những người đàn ông nông cạn lại xem nhẹ và coi thường vợ con. Và ngoại tình chính là biểu hiện của sự nông cạn nhất của một người đàn ông. Đàn ông nông cạn luôn xem nhẹ vợ con - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình suy nghĩ thiển cận, hời hợt. Anh ta luôn nghĩ rằng việc qua lại với một người đàn bà ngoài vợ thì bản thân chỉ được lợi chứ chẳng mất mát gì. Thậm chí, nhiều kẻ còn nghĩ rằng sự bản lĩnh, hào hoa của đàn ông được đo lường bằng sự từng trải và sành sỏi trong giường chiếu. Càng có nhiều đàn bà qua tay thì càng tôn lên bản lĩnh đàn ông của mình. Nhưng nhân tình chỉ đem đến cảm xúc giường chiếu nhất thời nhưng sẽ lấy đi của đàn ông rất nhiều thứ. Đàn ông bị cảm xúc che lấp nên rất mù quáng mà chẳng nhận ra bản thân đã đi sai đường.

Nhân tình luôn nói với đàn ông về tình yêu, những thứ cảm xúc vượt ngoài vật chất hèn mọn. Cô ta không ngừng bày tỏ tình cảm chân thật của mình. Nhưng đàn ông có bao giờ tự hỏi, một ngày nếu mình chẳng đáp ứng những điều mà cô ta cần thì tình yêu đó liệu có còn tồn tại? Một mối quan hệ ngoài luồng sẽ làm đàn ông mất đi rất nhiều thứ: Tiền bạc, thời gian, công sức... Anh còn phải luôn sống trong cảm giác tội lỗi và đề phòng những sơ hở mà vợ có thể phát hiện ra được. Đầu anh luôn căng ra để tìm cách giấu giếm, che đậy tội lỗi của mình. Chung thủy là sự lựa chọn, không phải bản năng - Ảnh minh họa: Internet Trong khi những người đàn ông khôn ngoan dốc toàn tâm toàn ý vào công việc, dốc công sức làm việc kiếm tiền nuôi con cái thì những gã đàn ông nông cạn lại phân tách mình trong những mối quan hệ ngoài luồng. Chắc chắn một điều rằng, những gã đàn ông ngoại tình rất khó thành công hoặc không thành công bằng những người đàn ông chung thủy. Người đàn bà ngoài vợ ấy sẽ chẳng bao giờ mang đến điều gì tốt đẹp trong cuộc đời của anh. Ngược lại, cô ta chính là nguyên nhân khiến anh mất đi rất nhiều thứ.

Chung thủy không phải là bản năng mà là một sự lựa chọn. Và đàn ông khôn ngoan sẽ lựa chọn một cuộc sống một vợ một chồng. Bởi, anh ta hiểu rằng nếu mình muốn thành công, muốn đạt được những điều lớn lao trong sự nghiệp thì nhất định phải có một hậu phương vững chắc. Bên cạnh mình lúc nào cũng có một người phụ nữ hết long hết dạ, chăm sóc con cái, phụng dưỡng cha mẹ... Một người vợ mà khi giàu hay nghèo, thất bại hay vinh hiển sẽ luôn đồng hành sánh bước. Chung thủy là sự lựa chọn khôn ngoan và sáng suốt của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Có một người đàn bà cho đàn ông cảm giác an toàn và một mái ấm luôn chờ sẵn thì đàn ông sợ gì những sóng gió ngoài kia? Bởi thế, sự thủy chung chính là lựa chọn sáng suốt và khôn ngoan nhất của đàn ông. Còn những kẻ nông cạn cứ thả trôi bản năng để rồi sớm hay muộn cũng nhận về trái đắng.

Sai lầm của nhiều phụ nữ khi lấy chồng là chỉ nhìn vào túi tiền Khi đàn bà chọn chồng, đừng chỉ nhìn vào túi tiền mà quan trọng nhất vẫn là cái Tâm. Vợ chồng nghèo một chút mà quan tâm, yêu thương nhau còn hơn là giàu có lắm tiền mà sống bạc bẽo, dối lừa.

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