Đàn bà một đời chồng: Không cần đàn ông vẫn có một cuộc sống bình yên

Người đàn bà một đời chồng như chị bây giờ được tự do, được sống một cuộc đời như mình mơ ước. Mỗi ngày, được ngồi ăn cơm vui vẻ cùng các con, ban đêm được ngủ yên lành mà chẳng cần bận tâm điều gì.

Có lẽ, người phụ nữ nào cũng từng nghĩ rằng cuộc đời mình nhất định phải có một người đàn ông để nương dựa. Ai cũng từng nghĩ mình yếu đuối, mỏng manh. Thế nhưng, đàn bà một đời chồng – những người trải qua sóng gió hôn nhân sẽ hiểu được rằng có chồng chưa chắc cuộc đời mình sẽ hạnh phúc. Ly hôn rồi mới hiểu, cuộc đời người đàn bà không cần đàn ông vẫn có thể sống tốt, sống bình yên. Và, bản thân không hề yếu đuối như mình từng nghĩ. Đàn bà nào cũng từng nghĩ cuộc đời mình nhất định phải nương dựa vào chồng - Ảnh minh họa: Internet Nhìn người đàn bà đẹp, luôn vui vẻ cười nói trước mặt tôi đây sẽ không ai hình dung được những khổ đau trong quá khứ mà chị ấy từng chịu đựng. Chỉ 3 năm trước đây thôi, cuộc sống của chị là nước mắt, là dằn vặt, khổ tâm vô cùng bởi một người chồng tệ bạc, vũ phu. Người ta có chồng được nhờ đỡ, nương dựa còn chị thì phải chịu bao nhiêu ấm ức, khổ cực. Chị nhắm mắt làm ngơ để kiếm tiền nuôi con nhưng người chồng ấy không ngừng làm khổ chị. Đi làm, chẳng đưa chị được một đồng nuôi con còn vét hết tiền của chị đi ăn nhậu, đánh bài.

Tôi và mọi người từng khuyên chị ly hôn. Nhưng chị nghe rồi lại lắc đầu. Phận đàn bà, đã làm vợ, làm mẹ đâu thể nói bỏ là bỏ được. Kết hôn gần 10 năm, có với nhau 2 mặt con chị đã quen có người đàn ông này bên cạnh. Chị yếu đuối lắm, chị sợ cuộc sống một mình, sợ tương lai phía trước. Vì những nỗi sợ đó mà chị chần chừ biết bao nhiêu năm. Để đến khi người chồng bạc bẽo ấy dắt nhân tình về nhà ngủ ngay trên chiếc giường của mình chị mới sang mắt ra và cay đắng viết đơn ly hôn. Chị đã từng rất hoang mang và lo sợ trước ngưỡng cửa ly hôn - Ảnh minh họa: Internet Rời khỏi phiên tòa ấy, chị trở thành người phụ nữ một đời chồng. Với thân hình nhàu nhĩ, đôi mắt thâm quầng chị dắt 2 đứa con rời đi. Ai cũng ái ngại và thương cho chị. Nhưng rồi, 3 năm sau chị lột xác hoàn toàn. Người đàn bà hay khóc, nhàu nhĩ ngày nào đã không còn nữa. Thay vào đó là một người phụ nữ xinh đẹp, hạnh phúc và thành công. Tự bản thân chị đã cho con của mình một cuộc sống vui vẻ và bình yên.

Chị thường nói với tôi rằng nếu không rời khỏi người chồng tệ bạc ấy thì chị mãi mãi là người đàn bà thất bại. Chị đã từng như cái cây tầm gửi yếu ớt, sống nhờ vào cái bóng của chồng. Cứ nghĩ mình sẽ không sống được, không thể làm được điều gì nếu không có chồng. Nhưng đàn bà, chỉ khi bị dồn vào chân tường mới biết bản thân mình mạnh mẽ ra sao. Ly hôn, chị hiểu rằng bản thân mình phải đứng vững, phải làm chỗ dựa cho con. Ngoài mạnh mẽ, kiên cường thì chị chẳng còn con đường nào khác. Chị nhận ra bản thân không hề yếu đuối như mình từng nghĩ - nẢnh minh họa: Internet Ly hôn 3 năm, bây giờ chị có thể thanh thản với cuộc sống hiện tại của mình. Chị được tự do, được sống một cuộc đời như mình mơ ước. Mỗi ngày, được ngồi ăn cơm vui vẻ cùng các con, ban đêm được ngủ yên lành mà chẳng cần bận tâm điều gì. Chị nghĩ, lẽ ra mình phải ly hôn từ lâu chứ không phải cam chịu đến 10 năm. Đàn bà một đời chồng như chị hiểu rằng đàn ông thật ra chẳng quan trọng như mình vẫn nghĩ.

Sai lầm của nhiều phụ nữ khi lấy chồng là chỉ nhìn vào túi tiền Khi đàn bà chọn chồng, đừng chỉ nhìn vào túi tiền mà quan trọng nhất vẫn là cái Tâm. Vợ chồng nghèo một chút mà quan tâm, yêu thương nhau còn hơn là giàu có lắm tiền mà sống bạc bẽo, dối lừa.

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