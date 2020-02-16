Chồng từ tốt trở thành tồi chỉ vì những thói quen này của vợ

Phụ nữ đừng bao giờ làm mọi việc nhà. Vì điều này vô tình chỉ làm bạn thêm mệt mỏi, vất vả và căng thẳng hơn mà thôi. Lâu dần, chồng bạn sẽ cho rằng việc nhà là trách nhiệm của một mình bạn và anh ấy sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì cả.

Có những thói quen tưởng chừng đơn giản nhưng chúng lại chính là những sai lầm của vợ biến chồng từ tốt trở thành tồi. Do đó, muốn hôn nhân bền vững và hạnh phúc, phụ nữ cần biết cách cư xử tinh tế, khôn khéo. Đồng thời, cần tránh ngay những thói quen sau đây để không làm hư chồng.

Vì thế, chị em hãy san sẻ công việc nhà với chồng. Bởi việc nhà, con cái là trách nhiệm, nghĩa vụ của cả hai. Khi có chồng hỗ trợ, chị em sẽ có nhiều thời gian để cho bản thân hơn. Hơn nữa, vợ chồng cùng làm việc nhà sẽ giúp cả hai có nhiều thời gian ở bên nhau và gắn kết yêu thương bền chặt hơn.

Dần dần, theo thời gian, mỗi khi tan làm về, bạn lại một mình lao đầu vào cơm nước, giặt giũ, chăm con. Trong khi chồng bạn không làm gì cả, chỉ về và ngồi xem tivi, lướt web, đọc báo, thậm chí là chơi game. Lúc đó đừng trách vì sao chồng không chịu phụ giúp.

Luôn bắt chồng làm theo ý mình

Cuộc sống hôn nhân muốn bền vững và gắn kết yêu thương thì cả hai cần có sự tôn trọng, nhường nhịn nhau. Tùy từng trường hợp, hoàn cảnh mà có thể là chồng nhường vợ hoặc vợ nhường chồng.

Luôn bắt chồng làm theo ý mình là sai lầm chị em cần tránh - Ảnh minh họa: Internet

Khi đứng trước một vấn đề gì cần có sự thống nhất của cả hai vợ chồng thì cả hai nên bàn bạc kỹ lưỡng để đưa ra quyết định. Chị em tuyệt đối đừng bao giờ bắt chồng lúc nào cũng phải làm theo ý mình. Bởi như vậy, chồng bạn sẽ cảm thấy ức chế, bực tức, khó chịu. Thậm chí, ở các quyết định sau, anh ấy sẽ tự mình quyết định mà không cần hỏi đến ý kiến của bạn. Điều này sẽ khiến vợ chồng bạn dễ nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã, thậm chí là chiến tranh lạnh.

Luôn chê bai chồng kém cỏi hơn người khác

Rất nhiều phụ nữ thường xuyên chê bai chồng mình kém cỏi hơn người khác và đề cao những người đàn ông khác. Việc này chỉ khiến chồng bạn cảm thấy khó chịu, bực tức vì sự so sánh khập khiễng của bạn. Dần dần anh ấy sẽ bất mãn và có thể nổi nóng với bạn. Điều này có thể sẽ khiến vợ chồng bạn xảy ra những bất hòa, cãi vã. Thậm chí, chồng bạn sẽ muốn ly hôn với bạn để bạn tìm đến người đàn ông mà bạn cho rằng giỏi giang, tài năng hơn.

Do đó, phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ so sánh chồng mình với người khác. Bởi trên thực tế, mỗi người đều có những ưu và nhược điểm riêng. Và ngay cả chính bản thân bạn cũng tồn tại những điểm mạnh và điểm yếu. Điều quan trọng khi cả hai quyết định sống chung một mái nhà tức là cả hai đã chấp nhận ưu, nhược điểm của đối phương.

Thường xuyên phàn nàn về chồng

Không ít phụ nữ có thói quen phàn nàn, nhắc đi nhắc lại việc chồng làm sai hoặc còn thiếu sót. Nếu bạn cứ nhắc lại một vấn đề mãi với chồng sẽ khiến anh ấy cảm thấy chán nản, mệt mỏi, thậm chí là nổi nóng… Vì thế, anh ấy rất có thể sẽ trở nên đổ đốn và tiếp tục phạm các sai lầm sau đó.

Phụ nữ hãy tránh việc phàn nàn quá nhiều về chồng - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, vợ khôn ngoan hãy có cách hành xử văn minh và khéo léo. Nếu chồng làm sai, hãy góp ý thật nhẹ nhàng và chân thành. Điều này sẽ giúp chồng bạn yêu thương vợ hơn và anh ấy sẽ cố gắng làm thật tốt công việc đó ở lần sau.

Chồng tốt hay chồng tồi đều bắt nguồn một phần nào đó từ chính người vợ. Những sai lầm của vợ từ những thói quen tưởng chừng đơn giản lại vô tình biến người chồng tốt trở thành chồng tồi, thậm chí là làm cho mối quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng. Vì thế, phụ nữ hãy thật tinh tế, khéo léo trong cách ứng xử để có một người chồng tốt, hết lòng thương vợ, yêu con.