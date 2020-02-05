7 điềm báo vợ chồng trước sau gì cũng bỏ nhau

Phụ nữ yêu 05/02/2020 05:01

Mỗi cuộc ly tán luôn có những điềm báo trước đó. Không phải vợ chồng nào cũng nhận ra dấu hiệu hôn nhân đổ vỡ từng ngày khó cứu vãn…

Nếu có những điềm báo này, vợ chồng khó bền lâu, hôn nhân đổ vỡ nếu không sớm vun đắp từ sớm.

Quá quấn quýt khi mới cưới

Đây là dấu hiệu nhiều cặp vợ chồng khó nhận ra. Vì khi mới cưới luôn là giai đoạn vợ chồng hạnh phúc và gần gũi nhau nhiều. Điều quan trọng trong giai đoạn đầu hôn nhân này là chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn.

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Nếu có những điềm báo này, vợ chồng khó bền lâu, hôn nhân đổ vỡ nếu không sớm vun đắp - Ảnh minh họa: Internet

Theo kết quả nghiên cứu, nhiều cặp đôi sau 7 năm ly hôn đều có quãng thời gian đầu mới cưới vô cùng thân mật và quấn quýt. Và những cặp bắt đầu hôn nhân quá ngọt ngào, lãng mạn cũng có tỉ lệ ly hôn cao hơn. Vì hôn nhân càng kéo dài thì những gì thực tế sẽ xóa sạch cảm giác ngọt ngào nồng nhiệt ban đầu. Hôn nhân là nơi không dành cho những trái tim quá nhiều cảm xúc. Hôn nhân là nơi dành cho sự ổn định, cả về tinh thần và vật chất.

Lấy nhau ở độ tuổi dưới 20 hay sau 32

Theo kết quả từ nhiều nghiên cứu, vợ chồng lấy nhau ở độ tuổi dưới 20 thường dễ dẫn đến ly hôn.

Theo giáo sư Nicolas Wolfinger, sau 32 tuổi, vợ chồng ly hôn theo tỷ lệ 5% mỗi năm. Độ tuổi “chín muồi” cho việc kết hôn là từ 23 đến 27 tuổi. Đây là lúc bạn đã có sự trưởng thành về tinh thần và vật chất, công việc sự nghiệp cũng vững vàng. Đây sẽ là nền tảng ổn định để cả hai xây dựng gia đình cùng nhau.

Chồng không có việc làm ổn định

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Trong hôn nhân, tài chính là nền tảng, là yếu tố tiên quyết để có sự ổn định cho tình cảm phát triển, cho gia đình êm ấm - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, tài chính là nền tảng, là yếu tố tiên quyết để có sự ổn định cho tình cảm phát triển, cho gia đình êm ấm. Nghiên cứu cho rằng khi chồng không có việc làm ổn định thì tỷ lệ ly hôn có thể lên tới 3.5%, nhiều hơn so với các gia đình có chồng đã ổn định trong sự nghiệp.

Vợ hay tủi thân khóc thầm

Khi phụ nữ âm thầm khóc chính là lúc có nhiều buồn đau, tủi thân, hay đã gặp phải người chồng vô tâm không thể thấu hiểu vợ. Lý do phụ nữ khóc thầm là vì cô đơn khổ cực, thiếu thốn tình yêu từ chồng. Đây là dấu hiệu chồng ít khi nhận ra, nhưng lại là điềm báo cho sự đổ vỡ trong tương lai.

Hôn nhân chỉ bền vững khi có sự cân bằng gánh vác trách nhiệm giữa hai vợ chồng. Một người từ chối giúp đỡ hay vô tâm, thiếu trách nhiệm thì sớm muộn gì hôn nhân cũng có ngày đổ vỡ.

Không tôn trọng nhau

Theo nhà tâm lý học John Gottaman, có 4 hành xử tổn hại đến hôn nhân. Đó là coi thường, chỉ trích, phòng thủ và vô tâm. Đây là 4 điềm báo mạnh nhất cho cuộc hôn nhân không bền vững.

Khi vợ chồng mâu thuẫn, không thể tôn trọng, sẻ chia và thấu hiểu thì sẽ dần có mong muốn tìm một người khác tốt hơn.

Chồng quá bảo thủ

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Theo kết quả nghiên cứu, khi chồng quá cố chấp, bảo thủ thì tỷ lệ vợ chủ động ly hôn sẽ cao - Ảnh minh họa: Internet

Theo kết quả nghiên cứu, khi chồng quá cố chấp, bảo thủ thì tỷ lệ vợ chủ động ly hôn sẽ cao. Vì hôn nhân bền vững không thể thiếu giao tiếp, để thấu hiểu và hàn gắn khi có rạn nứt. Và khi không được lắng nghe, thấu hiểu, vợ sẽ dần cảm thấy chán nản, mệt mỏi.

Nói xấu bạn đời

Muốn biết hôn nhân có lâu bền, hạnh phúc hay không, chỉ cần nghe cách vợ chồng nói về nhau. Nếu thấu hiểu, chấp nhận và tôn trọng nhau thì sẽ chỉ có những lời tốt đẹp. Nhưng nếu chỉ toàn những lời khó nghe thì chính là điềm báo hôn nhân đổ vỡ nay mai.

Không có hạnh phúc nào mà thiếu trách nhiệm. Bạn muốn đủ hạnh phúc thì phải cùng nhau san sẻ trách nhiệm. Vợ chồng buông thả quá cũng không tốt, mà gồng gánh quá cũng không hay. Cách xoa dịu những thực tế khó khăn trong hôn nhân là vợ chồng hãy chấp nhận, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau.

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