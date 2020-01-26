4 điều cấm kỵ ngày Tết, vợ chồng phạm phải là 'xui' cả năm

Phụ nữ yêu 26/01/2020 05:02

Những ngày đầu năm mới, vợ chồng cư xử với nhau thế nào sẽ ảnh hưởng đến tình cảm hay phong thủy gia đình cả năm. Đặc biệt là 4 điều "cấm kỵ" này.

Đây là những điều "cấm kỵ" nếu phạm phải thì vợ chồng khó mà yên vui những ngày đầu năm mới.

Cãi nhau

Theo quan niệm dân gian, cãi nhau ngày Tết là dấu hiệu một năm gia đình có nhiều xào xáo. Và cãi nhau ngày Tết không chỉ ảnh hưởng đến phong thủy trong nhà, mà còn khiến vợ chồng lục đục, mất vui khi Tết đến xuân về.

Thực tế, Tết là dịp vợ chồng dễ có mâu thuẫn nhất. Từ việc mua sắm trước Tết, mua quà cho họ hàng, dọn dẹp nhà cửa, đến việc ăn Tết nội ngoại… đều có thể nảy sinh vấn đề khiến vợ chồng cãi vã. Dù là vợ chồng lâu năm cũng phải đối mặt với những vấn đề này.

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Theo quan niệm dân gian, cãi nhau ngày Tết là dấu hiệu một năm gia đình có nhiều xào xáo - Ảnh minh họa: Internet

Giải pháp cho các cặp vợ chồng là khi Tết đến, hãy cảm thông và lắng nghe cho nhau nhiều hơn. Một năm chỉ có một dịp Tết, để nghỉ ngơi, sum vầy, cùng nhau đón năm mới. Nhiều việc thế nào thì nếu cả hai cùng đồng lòng cũng sẽ nhanh hơn. Chưa hiểu cho nhau chuyện gì, thì từ từ nói cùng nhau. Ai cũng muốn gần gia đình của mình, nhưng quan trọng nhất là nghĩ cho nhau.

Vô tâm

Tết là dịp có nhiều việc phải làm, lo toan nhất, đặc biệt là với phụ nữ. Dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ, chuẩn bị đồ ăn những ngày Tết… đều là những việc vợ phải lo làm. Trong Tết, phụ nữ cũng phải làm nhiều hơn chồng, như bày cơm đãi khách, rửa chén bát, phụ giúp họ hàng… Đây cũng là nguyên do phụ nữ dễ cảm thấy kiệt sức khi Tết, dẫn đến tâm trạng khó chịu với chồng con.

Kỳ thực, điều phụ nữ cần chỉ là muốn chồng thấu hiểu cho nỗi vất vả không thể nói thành lời của mình ngày Tết.

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 Điều phụ nữ cần chỉ là muốn chồng thấu hiểu cho nỗi vất vả không thể nói thành lời của mình ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì chỉ ngồi ăn uống, để mặc vợ với việc dọn dẹp, nấu nướng, chồng nên hỏi han, hay giúp đỡ vợ. Dù rằng, một năm chỉ có một dịp Tết để ăn uống, tiệc tùng, nhưng vợ cũng muốn có những ngày Tết dù cực nhưng vui, dù nhọc nhưng không thấy chán chường.

Bên trọng bên khinh

Đàn ông lấy vợ về ở chung với cha mẹ mình thì ngày Tết cũng chẳng khác gì mấy. Nhưng phụ nữ theo chồng về làm dâu thì ngày Tết là lúc không được kề cận bên cha mẹ. Nỗi lòng của phụ nữ lấy chồng xa lại càng nặng nề hơn khi Tết đến.

Những vấn đề như ăn Tết nội hay ngoại, hay về nhà nội ngoại những ngày nào, quà biếu hai bên đầu năm là nguồn cơn cho những cuộc cãi vã của vợ chồng. Cách giải quyết chính là hãy xem hai bên gia đình như người nhà của mình. Nếu nhà nội có thứ này thì nhà ngoại cũng phải như thế. Nếu cả năm đã ở nhà nội thì Tết đến nên dành thời gian cho bên ngoại. Nếu dùng tình cảm đối đãi với nhau thì thứ mình nhận được cũng sẽ là tình cảm.

Tiêu tiền không suy nghĩ

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Tiền bạc là một trong những vấn đề lớn khiến vợ chồng cãi vã nhiều nhất khi Tết đến - Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc là một trong những vấn đề lớn khiến vợ chồng cãi vã nhiều nhất khi Tết đến. Vì dịp Tết là lúc ai cũng thoải mái, phấn khởi nhất nên dễ có tình trạng “vung tay quá trán”. Cách giải quyết cho vấn đề này là vợ chồng nên thống nhất tiền bạc và không phá vỡ thỏa thuận suốt Tết. Đây là cách để vợ chồng tự điều chỉnh chi tiêu của bản thân, cũng là để tránh gây mâu thuẫn vào những ngày đầu năm mới.

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