Đàn ông thừa nhận 5 điều tạo nên sức hút khó cưỡng của phụ nữ 40

Đàn bà 40 không hấp dẫn như cô nàng đôi mươi má hồng môi tươi. Nhưng lại có sức hút từ 5 điều đơn giản khiến đàn ông phải thừa nhận.

Người phụ nữ 40 không thích buộc mình vào những chuyện nhỏ nhặt, hay đem lòng sân si như phụ nữ hai mươi, ba mươi. Họ cũng không thích chạy theo những gì lấp lánh, hào nhoáng. Với đàn bà 40 , hạnh phúc đến từ sự bình yên trong tâm hồn.

Đàn bà 40 thực tế và đầy gai góc. Họ ít thở than chuyện không vui, cũng không chia sẻ quá nhiều chuyện của bản thân. Không phải vì họ sống khép kín, chỉ là không muốn ai phải nghĩ cho chuyện của mình. Họ luôn chịu khó tìm lại bình tĩnh để giải quyết. Đứng trước tổn thương, họ cũng không quá sợ hãi. Vì có lẽ họ đã từng nếm qua nhiều nỗi đau khác.

Đàn ông luôn phải thú thật rằng có khi đứng trước đàn bà 40 họ sẽ phải lúng túng. Đàn bà 40 không “bạo” thô thiển khiến đàn ông sợ, họ “bạo” trong vóc dáng kiên cường và từng trải. Sự trải nghiệm qua khó khăn, thậm chí là bi kịch sẽ cho đàn bà những quan niệm, cách xử lý khiến đàn ông vừa bất ngờ, lại vừa thấy hứng thú.

Đàn ông cũng sẽ thấy thú vị với cách giải khuây của đàn bà 40. Họ không bám riết lấy đàn ông, hay khóc thầm tủi thân. Họ chọn ra ngoài cùng bạn bè, hay đôi khi một mình thưởng trà ngắm trăng, một mình ngắm bình minh ở đâu đó. Họ có sở thích tìm niềm vui ở mọi nơi, và để nỗi buồn trôi lững lờ đến khi tự chúng biến mất. Không ồn ào, cũng chẳng thích nhờ cậy ai.

Đảm đang và chu toàn

Ở đàn bà 40 có thứ hương vị khiến đàn ông tuổi nào cũng thấy dễ rung động. Đó là hương vị gia đình. Họ biết cho yêu thương vào những bữa cơm gia đình. Họ biết làm một căn nhà trở nên ấm cúng. Họ chu toàn với gia đình, chu đáo với chồng con, và chăm chút cho bản thân. Họ tìm niềm vui trong việc làm người phụ nữ giữ lửa cho gia đình.

Kỳ thực, cảm giác đàn ông khó quên nhất khi ở bên một người đàn bà tuổi 40 chính là họ muốn trở về nhà, muốn được bình yên và thoải mái.

Hiểu mình, hiểu đời

Điều đàn ông thích nhất ở đàn bà 40 chính là họ luôn hiểu rõ bản thân hơn bất kì ai - Ảnh minh họa: Internet

Điều đàn ông thích nhất ở đàn bà 40 chính là họ luôn hiểu rõ bản thân hơn bất kì ai. Ở đàn bà 40 có sự “chín muồi” trong cái nhìn về cuộc đời và bản thân. Không ồn ào, họ từ tốn học hỏi, im lìm nỗ lực hoàn thiện. Đó là sự kiên nhẫn vàng bạc trong từng suy nghĩ và hành động, khiến đàn bà đẹp sắc sảo hơn. Như dư vị ngọt ngào của thứ mật ong lâu năm, không mới mẻ nhưng nồng vị thơm lâu.

Không quá mảnh mai

Đàn ông thú nhận rằng họ không thích phụ nữ quá mảnh mai. Đàn bà 40 thường đã có chồng, hoặc theo thời gian mà dần có dáng vẻ đẫy đà. Dù không có vóc dáng thướt tha như phụ nữ 20 hay 30, nhưng họ lại có những đường cong khiến đàn ông bị thu hút. Như sự căng tràn sức sống, làm đàn ông bị hấp dẫn cả về thị giác lẫn dục vọng.

Hiểu đàn ông cần gì, muốn gì

Bước qua tình yêu, hay thậm chí là hôn nhân, phụ nữ 40 ắt hẳn biết rõ về đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Bước qua tình yêu, hay thậm chí là hôn nhân, phụ nữ 40 ắt hẳn biết rõ về đàn ông. Cùng với tình yêu, đó là sự thấu hiểu, bao dung ngày một tinh tế, khéo léo và sâu sắc hơn. Vì thế, đàn ông luôn thấy họ đặc biệt gần gũi, như chỉ cần ở bên, chẳng cần phải nói họ cũng đã hiểu mọi điều.