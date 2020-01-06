Có lẽ phải 40 phụ nữ mới thấm thía sâu sắc những điều quý giá này

Dù bạn phải bỏ ra 16 tiếng làm việc mỗi ngày cũng chưa chắc đạt được kết quả như bạn mong muốn. Trong khi một người thông minh chỉ cần bỏ ra 8 tiếng đã có được kết quả hơn hẳn bạn. Đó là sự khác biệt trong lao động, cũng là mấu chốt để thành công.

Khi phụ nữ 40 mới nhận ra những điều này. Nếu bạn có thể nhận ra sớm hơn, ắt cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.

Có khi phải đến 40, bạn mới nhận ra sự thừa thãi của những việc nhỏ nhặt mà mình đã để tâm. Ai là người phải lau dọn, ai là người đã làm bẩn sàn nhà, hay những lời nói của người khác về bạn, cuộc sống của bất kì ai quanh bạn… liệu có quan trọng không khi bạn để những việc đó ảnh hưởng đến tâm trạng, sự chú ý của mình? Thay vào đó, hãy để ý đến những việc cần thiết hơn, đừng phí sức vào những chuyện cỏn con không giúp được gì cho bạn trong tương lai.

Mọi công việc đều cần sự chăm chỉ, kiên trì mới có thể thành công. Nhưng thay vì chỉ ngày qua ngày làm việc máy móc, hãy sắp xếp thời gian thông minh và chỉ làm những việc hiệu quả. Thay vì chỉ làm những việc quá quen thuộc, hãy cải cách trong suy nghĩ và cách làm để đỡ phí phạm thời gian.

Tha thứ cho bản thân

Đừng dằn vặt vì những gì đã không làm tốt, đừng oán trách mình không hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Không ai là hoàn hảo, và bạn cũng thế. Vì không hoàn hảo nên bạn phải học cách chấp nhận những lỗi sai của chính mình. Đó là cách bạn trưởng thành và hoàn thiện hơn. Đừng dằn vặt vì những gì đã không làm tốt, đừng oán trách mình không hoàn hảo. Hãy học cách tha thứ cho bản thân, chấp nhận rằng đó chính là bạn. Chỉ có như thế bạn mới sống thoải mái hơn, cũng bao dung với người khác. Người đàn bà bản lĩnh thì ít nhất đừng để trong lòng dậy sóng, vì cuộc đời đã nhiều sóng gió lắm rồi.

Đừng coi nhẹ việc giữ gìn sức khỏe

Đừng đợi đến khi 40, 50 tuổi bạn mới thấy sức khỏe quan trọng thế nào. Hãy rèn luyện cơ thể bằng những bài tập, thói quen ăn uống, sinh hoạt hợp lý.

Khi còn trẻ, ai cũng tự tin về sức khỏe của mình, vì lúc đó bạn không thiếu sức khỏe. Nhưng khi đã bước vào tuổi trung niên, sức khỏe lại là điều ít ỏi với người này, nhưng lại dồi dào với người khác. Đó là hệ quả của việc bạn có trân quý sức khỏe của mình khi còn trẻ hay không. Bởi thế, hãy chăm sóc sức khỏe dù bạn vẫn đang còn trẻ, để có một tuổi già không rã rời và khổ sở vì bệnh tật.

Không ngừng khám phá những điều mới mẻ

Khi phụ nữ 40, có người mới nhận ra những điều đáng lẽ mình phải biết sớm hơn - Ảnh minh họa: Internet

Dù là ở tuổi nào, bạn cũng đừng chỉ quẩn quanh ở những nơi quen thuộc. Hãy bước ra ngoài, vì cuộc đời rộng lớn vẫn còn những điều bạn chưa từng biết. Khám phá những điều mới mẻ sẽ giúp cuộc sống của bạn vui vẻ, thú vị hơn. Trong hành trình đi tìm cái mới, bạn cũng sẽ mở mang đầu óc, học hỏi được nhiều điều.

Khi phụ nữ 40, có người mới nhận ra những điều đáng lẽ mình phải biết sớm hơn. Không phải là muộn màng hay hối hận, mà là nếu biết sớm hơn thì chắc đã tiết kiệm được không ít thời gian hoang phí. Vì cuộc đời rất ngắn, thời gian thật sự rất quý giá.