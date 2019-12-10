Phụ nữ 40 có những việc không thể làm và những điều chẳng thể đợi

Đừng so tính thiệt hơn nữa, vì thời gian của bạn cũng chẳng còn nhiều.

Khi phụ nữ 40 , bước đi trong đời tự tin và kiêu hãnh, mỗi ngày đều dốc sức hết lòng, lạc quan tiếp nhận. Phụ nữ lúc ấy có thể đối diện với vô vàn cám dỗ trên đời, nhưng tâm thì vẫn lặng, đầu óc vẫn tỉnh, như chỉ giữ mỗi bản ngã của mình, không nao núng, không ngã nghiêng. Với họ, cuộc đời này thực tế chính là nơi để rèn giũa bản thân.

Đừng gieo vào mình oán trách, vì gặp được nhau đã là điều tốt đẹp.

Đừng cãi vã tranh giành nữa, vì duyên nợ giữa người và người đã có an bài, tuổi già sẽ đến nhanh thôi.

Đừng làm nhau tổn thương, bởi bạn sẽ không biết bao giờ chia ly sẽ ập đến.

Khi phụ nữ 40, bước đi trong đời tự tin và kiêu hãnh, mỗi ngày đều dốc sức hết lòng, lạc quan tiếp nhận - Ảnh minh họa: Internet

Đừng chỉ đối đãi với nhau bằng dối lừa, bởi chỉ cần một câu chân thành sẽ có thể bên nhau đến sau cùng.

Đừng so sánh tị nạnh, bởi ai cũng chỉ có một cuộc đời riêng, bản thân hôm nay phải hơn hôm qua mới là đáng sống.

Đừng lo nghĩ quá nhiều, nghĩ ít đi sẽ nhẹ lòng hơn, chuyện gì cũng chỉ cần biết ơn và trân trọng.

Nếu bạn đã là đàn bà 40 thì càng phải tiết chế dục vọng, dục vọng càng nhiều càng dễ lọt vào hố sâu tăm tối. Không có lối ra, chỉ càng lún sâu.

Nếu bạn đã 40 thì hãy học một chữ “đủ”. Bởi chính con người đã là sự hữu hạn được an bài, chỉ khi biết đủ mới tìm được bình yên, hạnh phúc.

Kỳ thực…

Chuyện gì cũng có thể không tốt, nhưng tâm trạng thì phải luôn tốt.

Chuyện gì cũng có thể thiếu thốn, nhưng lòng tin thì nhất định phải đủ đầy.

Chuyện gì cũng có thể không cần, nhưng niềm vui thì không thể thiếu.

Chuyện gì cũng có thể quên, nhưng sống lương thiện thì nhất định phải nhớ.

Chuyện gì cũng có thể thiếu thốn, nhưng lòng tin thì nhất định phải đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Cốt lõi của nhân sinh chính là sự lựa chọn của từng người…

Chọn đúng nghề ắt sẽ có thành tựu.

Chọn đúng bạn đời thì hạnh phúc viên mãn.

Chọn đúng thiện lương thì cuộc đời rộng mở.

Có 4 việc đàn bà tuổi 40 không thể đợi

Hiếu thuận với cha mẹ

Khi đàn bà 40 thì cha mẹ cũng đã không còn nhiều thời gian. Bạn có thể đợi một ngày mình rảnh mà nhớ tới họ, nhưng họ lại không thể đợi bạn được. Bởi thế, khi còn thời gian, hãy nhớ rằng cha mẹ là cội nguồn trong sinh mệnh của mình. Đừng đợi khi có tiền mới biết họ chỉ cần thời gian của bạn. Đừng đến khi họ đã không còn thời gian mới hiểu họ vốn không cần tiền của bạn.

Giáo dục con cái

Nuôi dưỡng con cái là chuyện cả đời của bạn, bền bỉ và lâu dài nhất. Đừng đợi đến khi con lớn mới dạy con phải hiểu chuyện. Đừng đợi đến khi bạn rảnh rỗi mới dành thời gian cho con. Mất đi một ngày con thiếu vắng sự dạy dỗ của bạn có thể sẽ là một lỗ hổng cả đời không thể lấp đầy. Sau này bạn sẽ có nhiều tiền hơn, nhưng tiền không mua được tuổi thơ cho con, không cho bạn cơ hội lần hai cùng con trưởng thành. Với mỗi đứa trẻ, cha mẹ chính là cả thế giới. Bởi thế, đừng để con cô đơn lớn lên.

Đừng quên, bạn còn có chính mình phải quan tâm, phải trân quý - Ảnh minh họa: Internet

Giữ gìn sức khỏe

Đàn bà khi 40 đã có gia đình, thì hãy nhớ sức khỏe không còn là chuyện của bản thân. Nếu bạn không còn sức khỏe, gia đình nhỏ ấy chắc sẽ không thể hạnh phúc. Càng lớn tuổi thì việc giữ gìn sức khỏe lại càng là việc có trách nhiệm với chính mình và bản thân. Vì thế, làm gì cũng hãy nghĩ đến cơ thể và sức khỏe. Khi còn sức khỏe, bạn sẽ làm được nhiều hơn, cho mình cho cả con cái gia đình.

Sống vì bản thân

Khi phụ nữ 40, có thể có chồng, có con, có một gia đình lớn để lo toan. Nhưng đừng quên, bạn còn có chính mình phải quan tâm, phải trân quý. Đừng bước về nhà là chỉ có bếp núc, chồng con. Đừng chỉ sống vì người khác mà quên sống cho chính mình. Bởi nếu không yêu thương bản thân đầu tiên, không sống vì chính mình thì năm tháng sau này bạn ắt sẽ hối hận mà khó bình yên.