3 điều đại kỵ trong quá khứ phụ nữ đừng hé nửa lời với chồng

Trong quan hệ yêu đương hay vợ chồng, có những điều tế nhị trong giao tiếp, để tránh hiểu lầm hay rạn nứt tình cảm. Có những điều về người cũ đàn ông có thể chấp nhận, nhưng cũng có chuyện họ sẽ thấy khó chịu khi bạn nhắc lại.

Dù đã là vợ chồng nhưng có những chuyện bạn không cần phải để chồng biết. Một người vợ thông minh sẽ giữ bí mật những điều này về quá khứ của mình.

Vì thế, tốt nhất là đừng kể quá nhiều về người cũ, đặc biệt là về những ký ức đẹp. Nếu đối phương muốn biết, hãy chọn lọc những điều nên nói để không ảnh hưởng đến tâm trạng và suy nghĩ của cả hai. Quan trọng là một người đàn ông yêu thương bạn sẽ thích bạn của hiện tại hơn, và bạn cũng không cần phải phơi bày hết quá khứ của mình để anh ấy biết.

Chẳng hạn như về những kỷ niệm đẹp bạn từng có với người cũ, đàn ông dù bao dung yêu thương bạn thế nào cũng thấy khó chịu khi nghe. Họ sẽ nghĩ rằng bạn còn lưu luyến quá khứ, vì hiện tại không khiến bạn vui vẻ, thoải mái hơn.

Chuyện tình dục trong quá khứ

Đàn ông tôn trọng bạn sẽ không buộc bạn phải nói, dù họ có tò mò đi chăng nữa - Ảnh minh họa: Internet

Điều cấm kỵ nhất không nên nói với đàn ông chính là bạn đã quan hệ tình dục với ai, với bao nhiêu người. Vì thực tế chứng minh bạn có thể hạnh phúc với đối phương mà không cần để lộ những thông tin nhạy cảm này. Và bạn có quyền lựa chọn chia sẻ chuyện này hay không. Đàn ông tôn trọng bạn sẽ không buộc bạn phải nói, dù họ có tò mò đi chăng nữa. Và bạn giữ riêng cho mình cũng không sai, đó là cách bạn bảo vệ bản thân và mối quan hệ hiện tại.

Điều gì khiến bạn thích nhất ở người cũ

Tối kỵ nhất trong quan hệ vợ chồng chính là so sánh với người cũ, đặc biệt là trong chuyện chăn gối. Không ai thích bị so sánh, đặc biệt là với người cũ của bạn đời. Vì họ sẽ thấy bị tổn thương, cả về tự trọng lẫn lòng tin.

Một người vợ thông minh sẽ biết cách nói những điều cần thiết, và giữ kín những điều có nguy cơ khiến bản thân hay gia đình bị tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Những điều như bạn thích nhất ở người cũ điểm gì, cũng tuyệt đối không để bạn đời biết. Không ai là hoàn hảo, bạn hay đối phương cũng thế. Anh ấy có những điểm không làm bạn hài lòng, và việc bạn nên làm là giúp anh ấy hoàn thiện hơn. Hãy nói về những gì bạn mong muốn và khao khát rằng bạn đời có thể cho bạn. Đó là sự chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông để hôn nhân trở nên hòa hợp hơn.

Sẽ không có quy tắc nào cho những điều bạn nên hay không nên nói về quá khứ với chồng. Vì chỉ bạn là người hiểu rõ nhất về quá khứ của mình. Và cũng chỉ bạn hiểu nhất chồng thích hay không thích điều gì. Vì thế, có những chuyện bạn giữ kín cũng chẳng sao, nhưng chỉ cần hé nửa lời sẽ như tai họa ập xuống gia đình bạn.

Và dù điều gì về quá khứ của bạn cũng không quan trọng bằng hiện tại, cũng đừng để nó ảnh hưởng tới hiện tại. Một người vợ thông minh sẽ biết cách nói những điều cần thiết, và giữ kín những điều có nguy cơ khiến bản thân hay gia đình bị tổn thương.