Hãy cẩn thận nếu bạn từng nghe chồng nói 5 câu này

Nếu gần đây, bạn thường nghe chồng nói những câu này thì hãy cẩn thận. Vì đây có thể là dấu hiệu chồng ngoại tình với một người phụ nữ khác.

Hãy cẩn thận với những dấu hiệu chồng ngoại tình qua từng câu nói này với bạn. “Em nói nhiều quá!” Phụ nữ nói nhiều là chuyện đương nhiên. Và một người chồng chung thủy sẽ dễ dàng chấp nhận điều này. Nhưng bạn nghe câu nói này từ đàn ông khi bạn muốn trao đổi vấn đề nào đó, thì hãy cẩn thận. Vì bạn hoàn toàn không nói những lời vô ích, chỉ là anh ấy không muốn bàn bạc, thảo luận cùng bạn. Và nguyên do chính cho việc không hợp tác, thiếu trách nhiệm này là vì anh ấy đã có một người phụ nữ khác.

Chỉ khi đàn ông thay lòng họ mới trở nên chán ghét nói chuyện, chia sẻ với vợ - Ảnh minh họa: Internet Vì thế, nếu nghe câu nói này của chồng khi bạn muốn nói chuyện với anh ấy thì đừng chỉ nghĩ chồng đang mệt mỏi hay bận rộn. Đàn ông một lòng với vợ luôn muốn cùng vợ chăm chút gia đình, giải quyết những vấn đề khúc mắc. Ngược lại, chỉ khi đàn ông thay lòng họ mới trở nên chán ghét nói chuyện, chia sẻ với vợ. “Em đang lừa dối hay giấu giếm anh đúng không?” Một người đàn ông yêu vợ tuyệt đối sẽ luôn tin tưởng vợ. Họ sẽ không có nghi ngờ vì không có gì phải thấy bất an “chột dạ”. Ngược lại, đàn ông phản bội lại dễ thấy “chột dạ” nếu vợ có điều gì bất thường. Vì họ tham lam, dù ngoại tình cũng không muốn bị vợ phản bội hay bỏ rơi. Vì thế, họ thường nói câu nói này là vì vừa sợ bị phản bội, vừa sợ bị phát hiện chuyện vụng trộm.

“Em đừng động vào đồ cá nhân của anh” Nếu chồng bạn bất chợt nói câu này thì hãy cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet Nếu chồng bạn bất chợt nói câu này thì hãy cẩn thận. Vì có thể anh ấy đang có điều gì đó giấu giếm bạn. Đa số đàn ông ngoại tình đều để lại “dấu vết” trong đồ dùng cá nhân, như điện thoại, laptop… Vì thế, khi phản bội, đàn ông đặc biệt nhạy cảm khi ai chạm vào đồ dùng cá nhân của họ, nhất là vợ. Họ sẽ thay đổi mật khẩu, thường xuyên để điện thoại hay laptop bên mình. Và nếu bạn lỡ động vào những vật đó, họ sẽ trở nên gay gắt và khó chịu. “Em chỉ toàn suy diễn, đừng làm anh cáu” Khi đàn ông yêu vợ, họ sẽ không để vợ thấy nghi ngờ, bất an. Với những suy nghĩ không yên của vợ, họ sẽ cố gắng làm dịu bớt. Ngược lại, đàn ông khi thay lòng sẽ trở nên cáu gắt với những suy nghĩ ghen tuông, nghi ngờ của vợ. Đây là vì họ sợ bị phát hiện. Vì thế, phụ nữ nên tin vào linh tính của bản thân. Kèm theo đó, bạn nên tìm kiếm bằng chứng rõ ràng để có cơ sở “buộc tội” chồng. “Anh với cô ấy chỉ thân thiết như bạn bè” Một người chồng chung thủy sẽ luôn giữ khoảng cách với những người phụ nữ lạ - Ảnh minh họa: Internet Một người chồng chung thủy sẽ luôn giữ khoảng cách với những người phụ nữ lạ. Một là vì họ không muốn vợ ghen tuông, và hai là vì họ không muốn thân thiết mà dẫn đến vượt giới hạn. Ngược lại, một người đàn ông ngoại tình sẽ không để ý những điều này. Dần dần, sự thân thiết với phụ nữ lạ sẽ khiến họ rơi vào ngoại tình lúc nào không hay. Và cũng có thể, họ chỉ ngụy biện với vợ để che giấu mối quan hệ “thân thiết” này. Phụ nữ hãy nhớ, ngoại tình dần phổ biến như một căn bệnh không có thuốc chữa trong hôn nhân. Đừng lơ là những triệu chứng bệnh, và phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh. Vì thế, hãy để ý những dấu hiệu chồng ngoại tình dù là nhỏ nhất để nhanh chóng tìm cách bảo vệ gia đình của mình.

Có 3 con đường cho đàn bà có chồng ngoại tình chọn Đàn bà có chồng ngoại tình đừng chỉ hỏi chồng, rằng anh có còn yêu em không, anh có muốn quay về không, em phải làm gì để anh thay đổi... Hãy hỏi chính mình muốn đi con đường nào kế tiếp?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hay-can-than-neu-ban-tung-nghe-chong-noi-5-cau-nay-349256.html