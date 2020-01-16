1. Ngoại tình sẽ khiến gia đình nhà tan cửa nát, sự nghiệp sa sút, thanh danh bị lụi bại. Dù có được gia đình tha thứ thì cũng không thoát khỏi những lời dè bỉu, xem thường, dị nghị của miệng đời.

“Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ”, chỉ khi nếm qua 9 tổn thương này, người ngoại tình mới biết hối hận…

3. Một khi đã bước vào ngoại tình, thì đã đánh cược hết những gì bản thân đang có. Chỉ có mất nhiều hay mất ít, vì cái giá ngoại tình không bao giờ là miễn phí.

2. Khi cha mẹ ngoại tình sẽ gây tổn thương cho con cái. Đó cũng là nỗi đau như bị phản bội, con cái lớn lên oán trách bạn, có suy nghĩ sai lệch về tình yêu hay hôn nhân. Thậm chí, con sẽ thấy tuyệt vọng và không còn nỗ lực, cố gắng trong cuộc sống.

Sẽ không có sự bình yên nào với người ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

4. Sẽ không có sự bình yên nào với người ngoại tình. Ngay cả khi đã được tha thứ và trở về gia đình, thì cũng khó yên ấm. Vì trong lòng người bị phản bội luôn tồn tại nghi ngờ, thiếu tin tưởng. Trong ngôi nhà từng có ngoại tình luôn có một vết nứt không bao giờ lành.

5. Khi ngoại tình, bạn đã không còn được nhận sự tôn trọng từ người khác. Dù bạn là đàn ông hay phụ nữ thì trong mắt người khác bạn cũng không còn đủ lương thiện và xứng đáng để được quan tâm.

6. Những cơn ngoại tình luôn bòn rút sức khỏe của bạn. Thậm chí, khi “vui chơi” không an toàn, bạn còn có khả năng bị lây nhiễm các bệnh về tình dục, cuộc đời sau này vô cùng khổ sở.

Ngoại tình là kiếp nạn của cả phụ nữ và đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

7. Có một cái kết dày vò bạn nhiều nhất khi ngoại tình chính là cô đơn khi về già. Tuổi trẻ nông nổi tham lam, đến cuối cùng con cái người thân đều bỏ rơi. Lúc ấy, bạn sẽ hiểu cái giá phải trả cho ngoại tình cực kì đắt đỏ.

8. Cảm giác sung sướng khi vụng trộm chỉ trong chốc lát, người ngoại tình sống trong bất an nhiều hơn. Họ sợ bị phát hiện, bị bỏ rơi, bị “thân bại danh liệt”. Và đây có thể là nỗi khổ lớn nhất mà ngoại tình mang lại.

9. Ngoại tình là kiếp nạn của cả phụ nữ và đàn ông. Nó như một vách ngăn xuất hiện cản bạn tự do, phát triển và hạnh phúc trong tương lai. Ngoại tình cũng như một cơn nghiện, nếu bạn không cố gắng “cai”, xóa bỏ nó ra khỏi đời mình thì cái giá phải trả sẽ ngày một lớn.

Làm sao để tránh bẫy ngoại tình?

Trước khi bị cám dỗ “tóm lấy”, hãy học cách tránh xa nó - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình là một quá trình dài, từng ngày diễn ra âm thầm. Nhà vững thì gió lốc mấy cũng không ngã. Trước nhất là nên có lòng tin và quy tắc thủy chung trong hôn nhân với bạn đời. Khi cả hai nhắc nhở nhau về hậu quả của ngoại tình, thói quen chung thủy sẽ dần được hình thành. Bên cạnh đó, giữ lửa yêu trong tình cảm, tình dục cũng không thể thiếu. Sẽ không có người thứ ba nào xuất hiện nếu vợ chồng thấu hiểu, yêu thương và lúc nào cũng cần có nhau,

Và trước khi bị cám dỗ “tóm lấy”, hãy học cách tránh xa nó. Không đến những nơi có nhiều cám dỗ. Không có mối quan hệ gần gũi với người khác giới. Và đặc biệt không nói dối bạn đời vì bất kì lý do gì.