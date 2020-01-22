6 góc khuất bí ẩn của đàn bà từng ly hôn

Phụ nữ yêu 22/01/2020 05:13

Mỗi người phụ nữ ly hôn đều có những góc khuất chẳng thể kể cùng ai, cũng không để ai thấy. Trong đó là tủi hờn, là nước mắt, cùng những kiêu hãnh và can trường…

Đây là 6 góc khuất bí ẩn mà phụ nữ ly hôn luôn muốn giữ cho riêng mình.

Sợ lời thiên hạ, sợ cha mẹ đau buồn

Dù là người đàn bà ly hôn mạnh mẽ thế nào vẫn có lúc yếu lòng vì lời thiên hạ mà buồn phiền, vì cha mẹ mà thấy tội lỗi. Đàn bà khi bước qua đổ vỡ mạnh mẽ hơn nhưng trái tim cũng mỏng manh hơn. Bỗng chốc thấy nỗi đau làm mình trở nên khác biệt trong lời người khác. Dù người trực tiếp bị tổn thương là mình, nhưng có lẽ cha mẹ còn đau hơn gấp mấy lần. Không thể đòi thiên hạ xem mình như những người phụ nữ bình thường khác. Cũng chẳng dễ để cha mẹ yên lòng một sớm một chiều. Đó đều là nỗi lòng khó nguôi ngoai của phụ nữ từng đổ vỡ.

Dễ rơi nước mắt, buồn tủi khi đêm xuống

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Đàn bà từng ly hôn luôn chứa đựng nhiều nước mắt và tủi hờn hơn người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà từng ly hôn luôn chứa đựng nhiều nước mắt và tủi hờn hơn người khác. Chỉ là họ giỏi nuốt hết vào trong. Và có khi chỉ chờ đến lúc đêm xuống, họ liền trút bỏ dáng vẻ hững hờ, để tuôn vội nước mắt và tủi hờn. Vì có những nỗi lòng chẳng ai hiểu, mạnh mẽ hoài mà cũng gian nan. Thế thì chỉ có thể khóc một mình, để bớt yếu đuối, bớt khổ tâm.

Để đến khi trời sáng, họ sẽ lại đánh phấn, tô son, khoác lên mình bộ dạng như chưa từng yếu đuối. Vì đàn bà ly hôn tủi hờn cho ai xem? Mạnh mẽ bao nhiêu với đời thì đêm về lại yếu ớt với chính mình bấy nhiều. Vì họ chỉ tin tưởng vào chính mình, chỉ dám dựa vào bản thân.

Luôn cần một điểm tựa

Ai cũng nói đàn bà ly hôn mạnh mẽ lắm. Vì sau đổ vỡ, họ một mình đối mặt với cuộc đời, để kiếm tiền, nuôi dạy con. Và ai cũng nghĩ rằng họ chẳng cần gì khác ngoài tiền, con cái và bản thân. Nhưng thật ra, đã là đàn bà thì ai lại không muốn một điểm tựa? Sẽ có lúc họ muốn trở về để được cha mẹ ủi an. Sẽ có khi họ muốn tìm một người để kể hết những gì không vui trong lòng. Vì đàn bà càng mạnh mẽ sẽ càng muốn được lắng nghe và chia sẻ.

Âm thầm khao khát một hạnh phúc mới

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Trong lòng mỗi người phụ nữ ly hôn đều âm thầm nuôi dưỡng một mong muốn hạnh phúc mới - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ly hôn luôn nói mình sợ hôn nhân, sợ tình yêu. Vì họ từng bước qua đổ vỡ, họ hiểu chẳng dễ dàng để đứng dậy. Nhưng thật tâm, trong lòng mỗi người đàn bà ly hôn đều âm thầm nuôi dưỡng một mong muốn hạnh phúc mới. Không cần là thứ tình yêu ồn ào phô trương, họ chỉ cần bình yên có một người yêu thương và chở che. Bởi sau cùng, đàn bà cũng chỉ là đàn bà, bản năng là yêu, và khao khát là hạnh phúc.

Nhiều lo lắng về con cái

Tài sản quý giá nhất của đàn bà ly hôn là con cái. Vì xem là quý giá nhất nên họ càng có nhiều nỗi lo sợ. Sợ con thiếu thốn tình cảm gia đình. Sợ con lớn lên mặc cảm tự ti. Sợ con không đủ đầy như bạn bè… Đều là vì họ sợ con không thể trở thành một người hạnh phúc. Họ sợ không đủ hạnh phúc và năng lượng tích cực để truyền cho con.

Dẫu sao, con cái là gánh nặng của đàn bà. Đàn bà làm mẹ đơn thân lại càng mang nhiều gánh nặng đến tận khi con trưởng thành.

Muốn mình đẹp nhất khi không thuộc về bất cứ ai

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Đàn bà sau ly hôn đều đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sau ly hôn đều đẹp hơn. Vì ly hôn có thể là thất bại lớn khiến đàn bà phải tự nhìn lại bản thân. Họ sẽ soi gương nhiều hơn, thích làm đẹp, ra ngoài và chăm sóc bản thân hơn. Như ly hôn là một cú ngã khiến họ muốn đứng dậy với dáng vẻ xinh đẹp và tâm hồn mạnh mẽ hơn.

Và khi họ đẹp hơn họ có thể chứng minh rằng bản thân đẹp nhất khi không thuộc về bất kì ai. Đó là nét đẹp trưởng thành, đằm thắm mà sắc sảo. Khi phụ nữ ly hôn muốn mình đẹp hơn, cũng là để tự tin hơn. Họ muốn chứng tỏ rằng ly hôn không làm đàn bà lụi tàn đi, chỉ khiến họ hạnh phúc mà rạng ngời hơn bội phần.

5 kiểu phụ nữ bản lĩnh nhất sau khi ly hôn

5 kiểu phụ nữ bản lĩnh nhất sau khi ly hôn

Có những kiểu phụ nữ sau ly hôn bản lĩnh vô cùng. Như loài hoa đã lụi tàn gục mình, dần chuyển mình hồi sinh, vươn vai mà khoe sắc, tỏa sáng mà thu hút.

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