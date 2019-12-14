Không phải ngoại tình, đây mới là lý do hàng đầu khiến đàn ông ly hôn

Phụ nữ yêu 14/12/2019 05:17

Ngoại tình không phải là lý do hàng đầu khiến đàn ông ly hôn. Đây mới là những lý do thật sự khiến đàn ông phải từ bỏ gia đình, dứt khoát cạn tình.

Đứng trước ly hôn, đàn ông khác phụ nữ ở chỗ họ thường suy nghĩ thấu đáo và bao quát mọi khía cạnh. Họ không ly hôn khi chưa có một lý do chính đáng, thậm chí là vì ngoại tình.

Thông thường, rất ít đàn ông ly hôn vì ngoại tình. Đàn ông không cặp bồ vì cảm xúc nhiều như phụ nữ. Đa số đàn ông ngoại tình vì họ chưa muốn ly hôn, hoặc không thể ly hôn. Bởi thế, ngoại tình không phải là lý do hàng đầu để đàn ông nghĩ đến chuyện ly hôn. Đây mới là những lý do thật sự khiến đàn ông nghĩ đến việc từ bỏ gia đình.

Quá mệt mỏi

Phụ nữ thường nhẫn nhịn trong hôn nhân, vì họ nghĩ cho gia đình, con cái nhiều hơn. Nhưng đàn ông lại khác, họ không chịu đựng nhiều áp lực được như phụ nữ. Căng thẳng từ công việc và gia đình, họ chỉ có thể chọn một trong hai. Và nếu phải chịu áp lực cùng lúc cả hai, trong một thời gian dài thì đàn ông sẽ có ý định kết thúc hôn nhân.

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Nếu phải chịu áp lực cùng lúc cả hai, trong một thời gian dài thì đàn ông sẽ có ý định kết thúc hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, nếu gia đình chỉ còn là nơi mang tới đàn ông quá nhiều căng thẳng thì dần dà họ cũng sẽ không muốn trở về. Vì với họ, gánh nặng khi làm việc, kiếm tiền đã quá sức, họ không muốn về nhà lại càng mệt mỏi hơn. Nhà với đàn ông nên là nơi để họ thấy thoải mái nhất.

Bị mất lòng tin

Với đàn ông, lòng tin của vợ vào mình vừa là điểm tựa cho tình yêu của cả hai, vừa là sự thể hiện tự trọng, sĩ diện của họ. Nếu bạn không cho anh ấy lòng tin, anh ấy sẽ vừa tổn thương, vừa cảm thấy mình kém cỏi. Và đàn ông sẽ không chịu được cảm giác bản thân kém cỏi trong gia đình hay đứng trước người phụ nữ của mình.

Đồng thời, nếu anh ấy không thể tin tưởng bạn được nữa thì đó cũng là lý do để ly hôn. Đàn ông chỉ đặt lòng tin vào vợ khi họ có được sự chung thủy của vợ. Đối với họ, bị lừa dối hay phản bội là sự tổn thương tự trọng cực lớn. Và một khi bị lừa dối, đàn ông sẽ không còn có thể tin tưởng đối phương được nữa.

Trong hôn nhân, một khi mất niềm tin thì sẽ mất tất cả.

Bị xem thường năng lực

Con đường sự nghiệp của đàn ông không ai giống ai, họ có những mục tiêu, kế hoạch khác nhau. Điều đàn ông mong muốn nhất là tìm được người phụ nữ làm hậu phương vững chắc để họ tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp. Và sẽ là một sự tổn thương, sỉ nhục lớn nếu đối phương luôn xem thường năng lực của họ. Đàn ông cần sự tôn trọng và lòng tin từ vợ. Nếu không, dù có yêu vợ thế nào thì cũng có lúc tình yêu của họ sẽ cạn hết, từ đó mà hôn nhân đổ vỡ.

Khác biệt quá lớn

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Nếu là những khác biệt lớn, như về quan điểm sống, nghề nghiệp, đam mê sẽ khiến tình cảm vợ chồng dần nguội lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, những sự khác biệt nhỏ có thể được hóa giải. Nhưng nếu là những khác biệt lớn, như về quan điểm sống, nghề nghiệp, đam mê sẽ khiến tình cảm vợ chồng dần nguội lạnh. Dù là đàn ông hay phụ nữ thì nếu giữa cả hai không thể giải quyết những khác biệt quá lớn đó thì cuối cùng cũng phải chọn ly hôn.

Thiếu sự quan tâm từ vợ

Phụ nữ cần sự quan tâm từ chồng thì đàn ông cũng cần sự quan tâm từ vợ. Phụ nữ xem sự chiều chuộng của đàn ông là cách quan tâm thì với đàn ông họ cần được thấu hiểu, lắng nghe. Đàn ông muốn được hiểu, được nghe hơn khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống. Và họ đặc biệt muốn chiếm giữ sự chú ý nhất định của vợ trong đời sống hằng ngày. Dù rằng phụ nữ khi lấy chồng có nhiều nỗi lo toan hơn, với gia đình, con cái, nhưng đừng lơ là chú ý đến chồng mình.

Bất đồng trong quan điểm dạy con

Phụ nữ thường là người chăm sóc con nhiều hơn. Nhưng nếu vợ chồng bất đồng về quan điểm dạy con thì sẽ dẫn đến hôn nhân rạn nứt. Đàn ông luôn muốn giữ vai trò lớn nhất trong gia đình, đặc biệt là vai trò làm cha. Phụ nữ nên thống nhất quan điểm từ ban đầu và đôi khi nên nhường để đàn ông thể hiện mong muốn nuôi dạy con. Vì nếu không anh ấy sẽ cảm giác bị xem thường trong gia đình.

Bạn đời vung tay quá trán

Nhiều đàn ông thừa nhận rằng họ không thể chịu nổi thói quen chi tiêu quá đà của vợ. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến đàn ông muốn ly hôn. Vì họ cần một người phụ nữ biết nghĩ cho gia đình, biết chi tiêu hợp lý. Đàn ông sẽ rất mệt mỏi khi phải giải quyết các vấn đề chi tiêu do vợ gây ra.

Tình cảm phai nhạt

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Kỳ thực, không dễ để đàn ông ly hôn vợ, ngay cả khi anh ta từng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu của đàn ông dành cho vợ không tự duy trì theo năm tháng. Nhiều người cần ý thức được việc vun đắp tình cảm từ vợ. Cả hai nên thống nhất những cách giữ lửa trong tình cảm vợ chồng theo năm tháng. Càng thấu hiểu, sẻ chia, càng biết cách giữ nhau vui vẻ, thoải mái khi ở bên thì tình cảm vợ chồng sẽ càng bền chặt.

Kỳ thực, không dễ để đàn ông ly hôn vợ, ngay cả khi anh ta từng ngoại tình. Với đàn ông, gia đình là điều cố định để họ đạt được những mục tiêu khác trong cuộc sống. Vì thế, chỉ có những lý do không thể chấp nhận như trên mới khiến đàn ông nghĩ đến việc ly hôn.

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