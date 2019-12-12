Phụ nữ tuổi nào thì hấp dẫn ‘chết người’ trong mắt đàn ông?

Phụ nữ yêu 12/12/2019 05:12

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Phần Lan tiến hành với 4000  người đàn ông. Theo kết quả nghiên cứu, đây là độ tuổi phụ nữ hấp dẫn “chết người” nhất trong mắt đàn ông.

Theo kết quả nghiên cứu, đây là độ tuổi phụ nữ hấp dẫn “chết người” nhất trong mắt đàn ông.

Từ 20 đến 28 tuổi

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Phần lớn đàn ông tham gia nghiên cứu cho rằng sức quyến rũ đỉnh cao của phụ nữ nằm ở độ tuổi từ 20 đến 28 - Ảnh minh họa: Internet

Phần lớn đàn ông tham gia nghiên cứu cho rằng sức quyến rũ đỉnh cao của phụ nữ nằm ở độ tuổi từ 20 đến 28. Đây là độ tuổi sắc vóc và dung mạo của phụ nữ ở độ tươi trẻ và rực rỡ nhất. Phụ nữ tuổi này luôn có hương vị mới mẻ, tinh khôi, và ngọt ngào nhất với đàn ông. Da dẻ mặn mòi, dáng vóc chưa bị thời gian hay quá trình sinh nở tàn phá, sự căng tràn trong sức sống và thần thái cũng nổi bật nhất. Đây cũng là lý do hiển nhiên đàn ông luôn bị quyến rũ bởi phụ nữ trẻ tuổi.

Từ 30 đến 40 tuổi

Một số đàn ông đặc biệt say mê phụ nữ ở ngưỡng tuổi 35 đến 40 tuổi. Họ cho rằng phụ nữ tuổi này có đường nét và sự trải nghiệm đầy thu hút.

Những người đàn bà 30 thường đã có những thăng trầm, va vấp trong cuộc sống. Họ nhìn nhận hôn nhân với đôi mắt thực tế, có sự ổn định trong tâm hồn và sự nghiệp. Dù không còn nét trẻ trung như phụ nữ 20, nhưng họ có sự mặn mà đằm thắm rất đặc biệt.

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Dù không còn nét trẻ trung như phụ nữ 20, nhưng phụ nữ 30 có sự mặn mà đằm thắm rất đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà 30 cho đàn ông “độ ấm” trong cách thấu hiểu và hành xử. Họ biết đàn ông muốn gì, cần gì, và mong mỏi điều gì nhất. Vì thế, khi ở cạnh người phụ nữ tuổi này, đàn ông thường cảm thấy thỏa mãn khi được đáp ứng những nhu cầu thầm kín nhất.

Phụ nữ 40

Không ít đàn ông cho rằng khi phụ nữ đến độ tuổi trung niên, sẽ dần kém sức hút hơn. Tuy nhiên, sự tự tin của phụ nữ tuổi 40 trong phòng ngủ lại không thể xem thường. Những người phụ nữ từng trải không hề e ngại trong chuyện chăn gối. Họ thoải mái thể hiện bản thân trên giường và trở nên đầy sức hút trong mắt đàn ông. Họ không chỉ thể hiện sự từng trải mà còn tự tin cùng đàn ông trải nghiệm những điều mới mẻ, hấp dẫn.

Không dừng lại ở độ tuổi, có một kiểu phụ nữ dù bao nhiêu tuổi vẫn khiến đàn ông lưu tâm, dễ dàng say đắm…

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Với đàn ông, phụ nữ hấp dẫn nhất khi độc lập, làm chủ cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu khác, khi được hỏi đâu là điểm hấp dẫn nhất ở một người phụ nữ. Đàn ông phần lớn cho rằng phụ nữ có sự nghiệp và khả năng kiếm tiền luôn nổi bật hơn những cô nàng trẻ tuổi nhưng lại “đào mỏ”. Đây có nghĩa là phụ nữ khi chủ động tài chính, có sự nghiệp ổn định, có đam mê theo đuổi luôn có sức quyến rũ với đàn ông hơn. Họ là những người phụ nữ hấp dẫn khi luôn có trách nhiệm, biết chăm sóc cho bản thân và gia đình. Và nhờ đặc điểm này mà dù ở độ tuổi nào họ vẫn giữ được sức hấp dẫn trong mắt đàn ông.

Điều này chứng minh rằng, sức hấp dẫn của phụ nữ không chỉ nằm ở tuổi tác, trẻ trung thì rực rỡ, trung niên thì mặn mà, mà còn là dù bao nhiêu tuổi vẫn thu hút với cá tính độc lập, bản thân giá trị riêng biệt. Bởi thế, bạn có thể tận dụng vài ưu thế tuổi tác có được để giúp mình trở nên quyến rũ hơn. Và cũng đừng sợ tuổi tác, khi bạn luôn là chính mình không ngừng hoàn thiện, làm chủ cuộc đời của bản thân.

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