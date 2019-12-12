Đàn ông yêu thật lòng đặc biệt thích hôn vào 5 vị trí này trên cơ thể bạn

Phụ nữ yêu 12/12/2019 05:16

Đàn ông yêu nhiều hay ít, chỉ cần nhìn vào nụ hôn của anh ấy là rõ. Một người đàn ông yêu thật lòng đặc biệt thích hôn ở 5 vị trí cơ thể này của bạn.

Đây là những vị trí trên cơ thể của phụ nữ mà đàn ông yêu thật lòng đặc biệt thích hôn.

Sau lưng

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Và với đàn ông, lưng của phụ nữ là phần cơ thể khá gợi cảm và kích thích tính chiếm hữu của họ - Ảnh minh họa: Internet

Lưng là vị trí cơ thể mà phụ nữ không thể nhìn trực tiếp được, chỉ có thể thấy qua gương. Và với đàn ông, vị trí này khá gợi cảm và kích thích tính chiếm hữu của họ. Khi có thể chiêm ngưỡng bộ lưng của  bạn rồi ôm và hôn bạn từ phía sau, đàn ông có cảm giác được sở hữu bạn trọn vẹn. Đây còn là hành động thể hiện rằng anh ấy muốn được bảo vệ bạn, tình nguyện là chỗ dựa sau lưng để bạn tựa vào.

Bàn chân

Thường thì cảm giác của chúng ta về bàn chân khá “bẩn” hơn những bộ phận khác. Và nếu không yêu thật lòng, đàn ông cũng rất ngại đặt môi lên vị trí cơ thể này. Người đàn ông yêu nhiều lại thường xuyên hôn lên chân bạn, đặc biệt là phần mắt cá chân. Đây là dấu hiệu đàn ông thật sự rất trân trọng bạn, một cách toàn diện nhất từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ những điều đẹp đẽ đến xấu xí nhất.

Trán

Đây là nụ hôn xuất phát từ cảm giác gần gũi, thân thương. Nụ hôn của đàn ông ở vị trí này thể hiện sự mong muốn gắn kết lâu dài, hay hơn cả một tình yêu trai gái, là tình cảm gia đình. Với đàn ông, đây là nụ hôn thể hiện sự nâng niu nhất với phụ nữ. Anh ấy quý trọng bạn, luôn đặt bạn ở vị trí đặc biệt nhất trong trái tim.

Bàn tay

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Nhiều người đàn ông có thói quen hôn bàn tay của người phụ nữ mình yêu nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn ông có thói quen hôn bàn tay của người phụ nữ mình yêu nhiều. Thậm chí, họ có thói quen thể hiện tâm tình, cảm xúc của mình qua nụ hôn này, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào.

Đây là cách thức bày tỏ tình cảm thường xuyên và chân thành nhất. Anh ấy không ngại hôn lên tay bạn dù ở nơi đông người, hay chỉ muốn để bạn biết rằng anh ấy luôn bên bạn. Như một sự đồng hành, nắm tay nhau và sau đó là một nụ hôn để thể hiện nhớ thương.

Bụng

Đặc biệt là với những người phụ nữ đã sinh con, bụng thường là nơi nhạy cảm và thường bị che đi. Trên bụng của họ sẽ hằn lên vết sẹo hay vết rạn sau khi có con và họ thường cố che đi để chồng không thấy. Hay với những người vợ mang thai, bụng là phần cơ thể đặc biệt nhất.

Một người chồng thương vợ lại thích hôn lên vị trí mà vợ cho là xấu xí đó. Nụ hôn này không chỉ thể hiện tình yêu, mà còn là sự trân trọng, biết ơn của đàn ông dành riêng cho bạn. Anh ấy muốn bạn hiểu rằng anh ấy yêu những vết tích bạn hy sinh vì chồng con đó. Anh ấy thấu hiểu những vất vả của bạn. Anh ấy mong bạn hãy tự tin vào bản thân, vì dù thế nào anh ấy cũng đều yêu thương bạn. Đây có thể là nụ hôn “lạ”  nhất nhưng cũng đầy cảm xúc nhất của đàn ông.

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Một người đàn ông yêu thật lòng hay không, bạn có thể dễ dàng nhận ra qua cách anh ấy hôn bạn - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông yêu thật lòng hay không, bạn có thể dễ dàng nhận ra qua cách anh ấy hôn bạn. Càng yêu thương bạn nhiều, thì những nụ hôn ấy lại càng chân thành, đầy cảm xúc, và hầu như trở thành một thói quen trong vô thức của đàn ông.

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