5 kiểu phụ nữ bản lĩnh nhất sau khi ly hôn

Phụ nữ yêu 29/12/2019 05:15

Có những kiểu phụ nữ sau ly hôn bản lĩnh vô cùng. Như loài hoa đã lụi tàn gục mình, dần chuyển mình hồi sinh, vươn vai mà khoe sắc, tỏa sáng mà thu hút.

Đây là những kiểu phụ nữ bản lĩnh nhất sau đổ vỡ hôn nhân.

Nuôi con với tài chính vững vàng

Kiểu phụ nữ sau ly hôn bản lĩnh nhất chính là đủ tài chính để nuôi bản thân và con cái. Để có được điều này, phụ nữ phải có nội lực và sự chuẩn bị tài chính trong một thời gian dài trước khi ly hôn. Họ độc lập trong hôn nhân, tính toán cẩn thận cuộc sống sau khi ly hôn.

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Kiểu phụ nữ sau ly hôn bản lĩnh nhất chính là đủ tài chính để nuôi bản thân và con cái - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu phụ nữ tỉnh táo và thông minh nhất dù là trong hôn nhân hay đã ly hôn. Họ luôn xem việc kiếm tiền là quan trọng nhất. Họ không quá dựa dẫm vào chồng. Vì thế, nếu phải ly hôn, kiểu phụ nữ này cũng chỉ mất một thời gian ngắn để chuẩn bị. Và khi đã bước ra khỏi hôn nhân, họ cũng không quá bỡ ngỡ, nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

Tài chính vững vàng sẽ là đường lui an toàn cho phụ nữ khi ly hôn. Bởi sau khi ly hôn, tiền bạc sẽ là nguồn an ủi lớn để phụ nữ vượt qua cú sốc hôn nhân đổ vỡ.

Xinh đẹp và quyến rũ

Phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ sau ly hôn thường có nghị lực sống và hy vọng rất lớn với cuộc sống độc thân. Họ dần tìm lại mong muốn được nhìn thấy mình hấp dẫn, tìm đúng lại bản thân tháng ngày độc thân trước khi ly hôn.

Sức hút của kiểu phụ nữ này không nằm ở dung mạo, vì dù sao đàn bà sau ly hôn vẫn không thể đẹp bằng phụ nữ trẻ tuổi. Nét hấp dẫn của họ nằm ở sự sắc sảo khi đã trải qua thăng trầm, điềm đạm thấu hiểu và sự trân quý dành cho bản thân.

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Nét hấp dẫn của họ nằm ở sự sắc sảo khi đã trải qua thăng trầm, điềm đạm thấu hiểu và sự trân quý dành cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Làm bạn với chồng cũ

Người đàn bà ly hôn có một loại bản lĩnh lớn, chính là làm bạn với chồng cũ sau khi ly hôn. Đó là thái độ văn minh của người đàn bà mạnh mẽ khi kết thúc hôn nhân. Họ không còn muốn dây dưa nên dứt khoát trở thành bạn bè với chồng cũ để con lớn lên có cả cha mẹ ở bên. Ly hôn là cách thức phá vỡ hôn nhân khi không còn hạnh phúc bên nhau. Nhưng có thể làm bạn với nhau vì con cái là nghĩa cử đẹp đẽ và bản lĩnh của phụ nữ sau ly hôn.

Tự tin và sống tích cực

Phụ nữ ly hôn luôn có ít nhiều buồn phiền từ cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cảm giác mất mát, hụt hẫng, thậm chí là hoang mang luôn bủa vây lấy họ. Nhưng có thể vượt qua giai đoạn khó khăn đó, họ cần nhiều nỗ lực và bản lĩnh.

Không dễ dàng để đàn bà ly hôn tìm lại tự tin và tư tưởng tích cực. Họ sẽ phải nếm trải đủ nhiều cảm giác tiêu cực để vực dậy tinh thần đang rã rời sau một cuộc hôn nhân thất bại. Tìm lại được tự tin của bản thân là khi họ có thể xem ly hôn là một bài học để trưởng thành. Sống tích cực và ý nghĩa hơn khi họ đã bước ra khỏi bóng tối và muốn thấy ánh mặt trời sau ly hôn.

Sẵn sàng theo đuổi đam mê

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Gạt bỏ quá khứ không vui, họ tìm lại được hơi thở hy vọng và nhiệt huyết với cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Sau ly hôn, phụ nữ có nhiều thời gian hơn để theo đuổi sự nghiệp, đam mê. Nhưng họ lại dễ bị các mác “đã ly hôn” đè nặng. Thực tế, rất nhiều phụ nữ ly hôn thành công với đam mê. Bởi họ không từ bỏ những điều mình muốn, hoặc ly hôn chỉ là cái cớ để họ tìm lại điều bản thân khao khát. Có thời gian, có sức khỏe, lại có đam mê được nhen nhóm, phụ nữ khi ấy mạnh mẽ và bản lĩnh vô cùng.

Những người phụ nữ sau ly hôn bản lĩnh thường dễ hạnh phúc hơn. Không phải vì họ may mắn hơn người khác, mà là vì họ dần học cách quý trọng và bồi dưỡng chính mình. Gạt bỏ quá khứ không vui, họ tìm lại được hơi thở hy vọng và nhiệt huyết với cuộc sống. Chính sự hồi sinh ấy khiến đàn bà ly hôn càng tỏa sáng và thu hút.

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