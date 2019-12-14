Người đàn bà ly hôn gửi đến phụ nữ 5 bài học đắt giá hơn vàng

Phụ nữ yêu 14/12/2019 05:17

Tôi mong phụ nữ có thể thấu đáo những lời khuyên giữ hôn nhân hạnh phúc này, để năm dài tháng rộng không chỉ còn là nỗi khổ tâm dai dẳng…

Có lẽ khi biết thất bại, người ta thấy đúng hình hài của thành công. Dù là trong cuộc sống, công việc hay tình yêu, đây vẫn là một chân lý đúng.

Ở độ tuổi 50 người ta nói tôi chọn ly hôn như đặt dấu chấm hết cho tháng năm ít ỏi còn lại. Tôi lại nghĩ ly hôn là một mở đầu để có ngày tháng ít ỏi còn lại ý nghĩa hơn. Tôi chỉ mong phụ nữ có thể thấu đáo những lời khuyên giữ hôn nhân hạnh phúc này để năm dài tháng rộng không chỉ còn là nỗi khổ tâm…

Đừng bao giờ trông chờ đàn ông sẽ nuôi mình

Từ lúc mới yêu đến giai đoạn tân hôn, đàn ông luôn miệng nói với bạn rằng: “Anh sẽ nuôi em”. Nhưng bạn biết không, đây là một câu nói đáng sợ nhất của đàn ông. Vì sau những năm tháng mặn nồng, tôi nghe chồng nói rằng: “Cô chả biết gì cả, may mà còn có tôi nuôi cô”. Cùng là một ý nghĩa như lời hứa đẹp đẽ thuở ban đầu đó, nhưng tôi lại chẳng còn thấy cảm động và hạnh phúc nữa.

Đây mới là ý nghĩa thật sự của suy nghĩ của đàn ông khi họ nói sẽ nuôi bạn cả đời. Chính là vì họ nuôi bạn, nên bạn chẳng cần làm gì cả, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bạn luôn nằm trong kiểm soát của họ. Một khi bạn làm điều trái với ý họ, bạn sẽ bị xem là kẻ ăn bám, phụ thuộc và không có giá trị.

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Chỗ dựa chắc chắn nhất trong đời phụ nữ là chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân là một chặng đường phải cùng tiến cùng lùi, cùng bên nhau. Nếu một người lo kiếm tiền, một người chỉ biết bếp núc thì tư tưởng, suy nghĩ cũng sẽ khác biệt. Vợ chồng muốn lâu dài nhất định phải cùng nhau phát triển.

Hãy nhớ, nếu bạn trao hết tiền bạc, tâm sức, hy vọng, cuộc sống của mình vào đàn ông thì nếu anh ta bỏ đi, bạn sẽ mất trắng. Chỗ dựa chắc chắn nhất trong đời phụ nữ là chính mình.

Đàn ông bất hiếu hay quá hiếu thảo, đều cần phải cân nhắc

Đàn ông là người thế nào, đều thể hiện qua cách anh ta cư xử với cha mẹ. Một người mà đến cha mẹ ruột của mình cũng không thể đối đãi tốt thì ắt không đủ tin tưởng. Người như thế thì dù nói hay thế nào cũng không che giấu được bản chất vô tâm, vô trách nhiệm. Rồi bạn sẽ có một ông chồng chẳng bao giờ để tâm việc nhà, một mình bạn tận lực tận sức vì gia đình.

Ngược lại, một người đàn ông quá hiếu thảo, lúc nào cũng nghe lời mẹ, xem mẹ là nhất, vợ có thể đổi thì cũng thật nguy hiểm. Vì khi mẹ chồng nàng dâu có mâu thuẫn, anh ta chẳng cần biết đúng sai liền đứng về phía mẹ mình mà chỉ trích bạn.

Cuộc đời phụ nữ phải giao cho một người đàn ông biết nghĩ suy thấu đáo các mối quan hệ trong gia đình. Anh ấy có tôn trọng, thấu hiểu, cũng bảo vệ được bạn, mới là người đáng để lấy làm chồng.

Tránh xa đàn ông tính nóng hơn bản lĩnh

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 Bạo lực gia đình một khi đã xảy ra thì chỉ có nhiều hơn chứ không bao giờ dừng lại - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu đàn ông tệ nhất. Họ vô cùng trọng sĩ diện của bản thân. Chỉ cần bị xúc phạm họ sẽ trút hết lên vợ con chỉ để thỏa mãn chính mình. Kiểu đàn ông này là ngọn nguồn cho bạo lực trong gia đình. Mà bạo lực gia đình một khi đã xảy ra thì chỉ có nhiều hơn chứ không bao giờ dừng lại.

Đã là vợ chồng thì có gì cũng phải nói rõ

Điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là cãi vã. Vì đôi khi cãi vã cũng là cách để vợ chồng hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Đáng sợ nhất trong hôn nhân chính là im lặng, là né tránh giải quyết vấn đề. Từ những hiểu lầm nhỏ sẽ dần thành những mâu thuẫn lớn, tạo thành một bức tường giữa vợ chồng, càng về lâu về dài, càng khó đạp đổ.

Phụ nữ phải giữ ranh giới nhất định trong hôn nhân

Để có thể giữ hôn nhân hạnh phúc, hai người phải cùng cảm thấy hạnh phúc. Không thể chỉ một người thỏa mãn, còn người kia lại hy sinh quá nhiều. Một cuộc hôn nhân khiến bạn đánh mất bản thân, hy sinh tôn nghiêm của chính mình không bao giờ có thể bền vững.

Vỏ bọc hạnh phúc của hôn nhân rất nhiều người muốn có, dù chỉ là tạm bợ. Nhưng thực chất, đây lại là cách họ tự hủy hoại hạnh phúc của mình. Theo tháng năm, họ không chỉ tổn thương chính mình mà còn kéo cả con cái xuống khổ đau.

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Để có thể giữ hôn nhân hạnh phúc, hai người phải cùng cảm thấy hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi làm vợ nhất định phải độc lập, phải có chính kiến, phải giữ đúng giá trị và ranh giới của bạn. Bạn xứng đáng được thông cảm và tôn trọng. Bạn có quyền lên tiếng và giữ những ranh giới nhất định để chồng không thể chạm vào. Bạn có quyền từ chối nếu đó là điều bạn không muốn.

Hãy hiểu rằng, những người đàn bà ly hôn đều là vì họ đã chịu đựng quá lâu những điều bản thân không muốn. Chồng ngoại tình đôi khi chỉ là một lý do đủ nghiêm trọng để họ vứt bỏ mọi thứ và giải thoát cho chính mình. Bởi thế trong hôn nhân, phụ nữ hãy tôn trọng mình trước. Sau đó, hạnh phúc cũng sẽ dần hình thành cùng với giá trị của bạn.

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