11 bí quyết của phụ nữ mạnh mẽ để đứng vững trước sóng gió cuộc đời

Phụ nữ yêu 11/12/2019 05:14

Những người phụ nữ mạnh mẽ không hẳn là không có phút yếu lòng. Họ chỉ luôn khắc ghi những bí quyết này để đứng vững trước sóng gió cuộc đời.

Bí quyết để vượt qua sóng gió, kiên cường trước khó khăn của phụ nữ mạnh mẽ chính là...

1. Nếu ai chê bai bộ quần áo bạn đang mặc, cân nặng không chuẩn, chiều cao khiêm tốn hay gương mặt trang điểm kém xinh của bạn… thì đừng vội buồn phiền. Người ta chê bai những gì không hợp mắt thì đó là chuyện của họ, không liên quan tới bạn. Người đời có quyền chế ra trăm ngàn tem dán ý kiến về bạn, và đừng để họ tùy tiện dán những thứ đó lên người bạn. Việc của bạn là tự tin vào bản thân, bảo vệ giá trị và cá tính riêng của mình.

2. Với những người hay nói xấu, “làm trò” sau lưng bạn thì chỉ cần mỉm cười và bình thản bước qua họ. Vì bạn không cần nói chuyện với những người chỉ giữ vị trí đứng sau lưng bạn.

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Người phụ nữ mạnh mẽ có những bí quyết để lòng bình yên trước sóng gió cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

3. Sẽ có lúc bạn bị chính những người bạn tin tưởng và yêu quý nhất phản bội, tổn thương. Nhưng dù có lẽ không thể làm bạn cùng họ, nhưng học cách tha thứ cho người khác cũng là để thứ tha cho chính mình. Tha thứ không phải là việc vĩ đại lương thiện, nhưng nó sẽ giúp bạn hạnh phúc hơn. Vì oán hận người khác chính là tự mang lại khổ tâm cho chính mình.

4. Hãy sống thật với chính mình. Vui cứ hãy cười thật lớn, buồn thì cũng có thể khóc, thương ai thì bày tỏ, ghét ai thì góp ý. Đừng giữ quá nhiều phiền muộn trong lòng, hãy giữ tâm hồn mình vẫn đẹp đẽ như thuở vừa sinh ra.

5. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những người không thích bạn sẽ chờ cơ hội để tổn thương bạn, buộc bạn phải khóc, thậm chí là ép bạn phải ngã thật đau. Những lúc như thế, hãy kiên cường lên. Bạn chỉ có một cuộc đời, sống chết cũng đừng để mình phải thiệt thòi, phải bỏ cuộc.

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Bạn chỉ có một cuộc đời, sống chết cũng đừng để mình phải thiệt thòi, phải bỏ cuộc - Ảnh minh họa: Internet

6. Bạn không cần hoàn mỹ, nhưng nhất định phải sống ngẩng cao đầu. Bạn có thể phạm sai lầm, nhưng không được để người khác xem thường mình.

7. Vấp ngã cũng được, làm lại cũng không sao, phạm sai lầm cũng đừng sợ. Nhưng hãy đứng lên, hãy bắt đầu lại và hãy can đảm sửa sai để bước tiếp.

8. Đàn ông không thể cho đàn bà sức mạnh. Đàn bà mạnh mẽ là từ nội tâm không ngã nghiêng, từ tài chính vững vàng. Chỉ cần hai điều đó, dù có thế nào bạn cũng vẫn có thể sống tốt.

9. Im lặng là tiếng nói khôn khéo nhất của một người đàn bà thông minh. Không phải ai cũng có thể chọn im lặng khi họ có cơ hội lên tiếng để trả đũa đối phương. Vì còn tôn trọng bản thân và người khác, còn muốn cứu vãn một mối quan hệ nên mới nhẫn nhịn im lặng. Im lặng là cảnh giới cao nhất của người đàn bà mạnh mẽ.

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Muốn hạnh phúc thì nhất định phải là một người phụ nữ mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

10. Cuộc đời có 4 từ được nói nhiều nhất, nhưng bạn cũng phải học nói cả đời. Đó là xin chào, tạm biệt, cảm ơn và xin lỗi. Hãy nói tạm biệt với những việc, những người đã rời xa bạn. Hãy nói cảm ơn vì những gì còn lại trong lòng bạn. Và hãy nói xin chào với nhũng điều tốt đẹp đang đến bên bạn.

11. Không có giá như, cuộc đời này sẽ không cho bạn cơ hội lần thứ hai. Vì vậy, hãy sống một cuộc đời đáng để sống, không hối hận và luôn tiến về phía trước.

Bạn có thể vẫn đang vất vả ngược xuôi. Nhưng hãy nhớ, muốn hạnh phúc thì nhất định phải là một người phụ nữ mạnh mẽ. 

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