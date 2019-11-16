Phụ nữ mạnh mẽ có 3 kiểu, kiểu thứ 3 là đáng thương nhất

Phụ nữ yêu 16/11/2019 05:24

Phụ nữ mạnh mẽ đôi khi không vì họ chọn. Hoặc mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất mà họ có. Phụ nữ thường có 3 kiểu, trong đó có một kiểu đáng thương nhất.

Phụ nữ mạnh mẽ thường có ba kiểu.

Kiểu thứ nhất là họ sinh ra đã mang một tâm hồn và khối óc mạnh mẽ, kiên cường. Mạnh mẽ đã là bản chất ngấm vào xương tủy của họ. Bất cần, bình thản và không gục ngã là điểm nổi bật của họ. Đây thường là kiểu phụ nữ để người khác dựa vào. Họ kiên cường trước khó khăn, không chấp nhận khuất phục. Bởi thế, người phụ nữ này thường là chỗ dựa cho những người phụ nữ khác. Họ bảo vệ phụ nữ yếu đuối, họ không chấp nhận sự cam chịu và không công bằng.

phu nu manh me 3
Phụ nữ mạnh mẽ sẵn bản chất thường là chỗ dựa cho nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ở bên kiểu phụ nữ kiên cường từ bản chất phải là người rộng lượng và bao dung. Bởi có thể chấp nhận một người phụ nữ có khí chất mạnh mẽ ngang với đàn ông quả thật không dễ dàng. Nhưng nếu đàn ông có thể “thu phục” trái tim của người phụ nữ này, thì họ sẽ bằng lòng lột bỏ gai góc và kiên cường của mình để các anh chở che, bảo vệ. Có được một người đàn bà mạnh mẽ, đàn ông ắt hẳn cũng đã rất bản lĩnh.

Kiẻu đàn bà mạnh mẽ thứ hai là nhờ trải nghiệm và tôi luyện. Thường thì những người phụ nữ này đã trải qua nhiều chuyện khó khăn, mang những vết thương sâu sắc khiến họ buộc phải trưởng thành hơn người khác. Trong lòng đã từng như biển động nên sẽ biết tìm bến bờ yên ổn. Nhưng những tâm hồn như thế cũng đã bắt đầu thôi hồn nhiên và khó rung động. Vì từng tổn thương nên không dễ dàng tin tưởng. Vì từng tuyệt vọng nên cũng khó nhen nhóm hy vọng. Đây có lẽ là kiểu phụ nữ mang vẻ mạnh mẽ đáng thương nhất.

phu nu manh me 2
Phụ nữ mạnh mẽ nhờ tôi luyện thường khó bị chinh phục - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ này đàn ông cần rất nhiều kiên nhẫn để có được hoàn toàn. Đàn ông cần cho họ niềm tin và hy vọng, từng chút một bước vào trái tim nhiều vết thương của họ. Vừa không dễ dàng vừa tốn nhiều thời gian, nhưng kết quả có thể sẽ khiến đàn ông rất hài lòng. Bởi kiểu đàn bà kiên cường này một khi yêu ai sẽ vô cùng mãnh liệt. Người đàn ông khiến họ có thể mở rộng trái tim lần nữa sẽ là người họ tình nguyện hy sinh và dâng hiến hạnh phúc cả đời.

Và cuối cùng, kiểu phụ nữ mạnh mẽ thứ ba chính là vì họ không còn sự lựa chọn nào khác. Vì hoàn cảnh gia đình, tình thế, hay vì cuộc sống, công việc, họ không cho phép bản thân yếu đuối. Họ là những người phụ nữ luôn cố gắng gồng mình lên để trở nên kiên cường trong mắt người khác. Nhưng kỳ thực, trái tim của họ lại mềm yếu, dễ tổn thương, cũng dễ rung động. Họ chỉ đang cố xây một bức tường thành mạnh mẽ, để “dọa” người, để che giấu sự yếu mềm của bản thân.

Kiểu phụ nữ kiên cường này khi yêu cũng rất nồng nàn và sâu đậm. Bởi trái tim của họ nhạy cảm và yếu đuối. Bởi thế, nếu đàn ông có thể kiên nhẫn và giàu yêu thương dành cho kiểu phụ nữ này thì chắc chắn sẽ nhận được tình yêu dịu dàng và mãnh liệt nhất từ họ.

phu nu manh me 1
Với phụ nữ mạnh mẽ, họ cần tình yêu chân thành hơn mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dù mạnh mẽ thế nào thì đàn bà vẫn là đàn bà. Họ vẫn cần được yêu thương, được chở che, được tôn trọng. Phụ nữ dù mang tâm hồn gai góc hay một vỏ bọc kiên cường thế nào thì điều duy nhất họ cần chỉ là sự chân thành và kiên nhẫn. Với phụ nữ kiên cường, họ không muốn nghe bạn nói, họ muốn nhìn thấy bạn làm. Họ không cần vật chất, nhung lụa bạn có, mà là thời gian, là tấm lòng của bạn.

Bởi với phụ nữ mạnh mẽ, họ cần tình yêu chân thành hơn mọi thứ. Bởi có thể kiên cường đến thế thì còn có điều gì mà họ không thể tự làm cho bản thân đâu?

6 điều phụ nữ mạnh mẽ không bao giờ để tâm

6 điều phụ nữ mạnh mẽ không bao giờ để tâm

Phụ nữ mạnh mẽ không quan tâm đến những gì người khác có. Họ cũng không muốn giải thích với bất cứ ai về bản thân. Bởi thế, họ dễ dàng hạnh phúc hơn những người phụ nữ khác.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà mạnh mẽ đàn bà kiên cường đàn bà bản lĩnh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 56 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 1 giờ 56 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này