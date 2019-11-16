Phụ nữ mạnh mẽ có 3 kiểu, kiểu thứ 3 là đáng thương nhất

Kiểu thứ nhất là họ sinh ra đã mang một tâm hồn và khối óc mạnh mẽ, kiên cường. Mạnh mẽ đã là bản chất ngấm vào xương tủy của họ. Bất cần, bình thản và không gục ngã là điểm nổi bật của họ. Đây thường là kiểu phụ nữ để người khác dựa vào. Họ kiên cường trước khó khăn, không chấp nhận khuất phục. Bởi thế, người phụ nữ này thường là chỗ dựa cho những người phụ nữ khác. Họ bảo vệ phụ nữ yếu đuối, họ không chấp nhận sự cam chịu và không công bằng.

Kiẻu đàn bà mạnh mẽ thứ hai là nhờ trải nghiệm và tôi luyện. Thường thì những người phụ nữ này đã trải qua nhiều chuyện khó khăn, mang những vết thương sâu sắc khiến họ buộc phải trưởng thành hơn người khác. Trong lòng đã từng như biển động nên sẽ biết tìm bến bờ yên ổn. Nhưng những tâm hồn như thế cũng đã bắt đầu thôi hồn nhiên và khó rung động. Vì từng tổn thương nên không dễ dàng tin tưởng. Vì từng tuyệt vọng nên cũng khó nhen nhóm hy vọng. Đây có lẽ là kiểu phụ nữ mang vẻ mạnh mẽ đáng thương nhất.

Đàn ông ở bên kiểu phụ nữ kiên cường từ bản chất phải là người rộng lượng và bao dung. Bởi có thể chấp nhận một người phụ nữ có khí chất mạnh mẽ ngang với đàn ông quả thật không dễ dàng. Nhưng nếu đàn ông có thể “thu phục” trái tim của người phụ nữ này, thì họ sẽ bằng lòng lột bỏ gai góc và kiên cường của mình để các anh chở che, bảo vệ. Có được một người đàn bà mạnh mẽ , đàn ông ắt hẳn cũng đã rất bản lĩnh.

Phụ nữ mạnh mẽ nhờ tôi luyện thường khó bị chinh phục - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ này đàn ông cần rất nhiều kiên nhẫn để có được hoàn toàn. Đàn ông cần cho họ niềm tin và hy vọng, từng chút một bước vào trái tim nhiều vết thương của họ. Vừa không dễ dàng vừa tốn nhiều thời gian, nhưng kết quả có thể sẽ khiến đàn ông rất hài lòng. Bởi kiểu đàn bà kiên cường này một khi yêu ai sẽ vô cùng mãnh liệt. Người đàn ông khiến họ có thể mở rộng trái tim lần nữa sẽ là người họ tình nguyện hy sinh và dâng hiến hạnh phúc cả đời.

Và cuối cùng, kiểu phụ nữ mạnh mẽ thứ ba chính là vì họ không còn sự lựa chọn nào khác. Vì hoàn cảnh gia đình, tình thế, hay vì cuộc sống, công việc, họ không cho phép bản thân yếu đuối. Họ là những người phụ nữ luôn cố gắng gồng mình lên để trở nên kiên cường trong mắt người khác. Nhưng kỳ thực, trái tim của họ lại mềm yếu, dễ tổn thương, cũng dễ rung động. Họ chỉ đang cố xây một bức tường thành mạnh mẽ, để “dọa” người, để che giấu sự yếu mềm của bản thân.

Kiểu phụ nữ kiên cường này khi yêu cũng rất nồng nàn và sâu đậm. Bởi trái tim của họ nhạy cảm và yếu đuối. Bởi thế, nếu đàn ông có thể kiên nhẫn và giàu yêu thương dành cho kiểu phụ nữ này thì chắc chắn sẽ nhận được tình yêu dịu dàng và mãnh liệt nhất từ họ.

Với phụ nữ mạnh mẽ, họ cần tình yêu chân thành hơn mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dù mạnh mẽ thế nào thì đàn bà vẫn là đàn bà. Họ vẫn cần được yêu thương, được chở che, được tôn trọng. Phụ nữ dù mang tâm hồn gai góc hay một vỏ bọc kiên cường thế nào thì điều duy nhất họ cần chỉ là sự chân thành và kiên nhẫn. Với phụ nữ kiên cường, họ không muốn nghe bạn nói, họ muốn nhìn thấy bạn làm. Họ không cần vật chất, nhung lụa bạn có, mà là thời gian, là tấm lòng của bạn.

Bởi với phụ nữ mạnh mẽ, họ cần tình yêu chân thành hơn mọi thứ. Bởi có thể kiên cường đến thế thì còn có điều gì mà họ không thể tự làm cho bản thân đâu?