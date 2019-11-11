6 điều phụ nữ mạnh mẽ không bao giờ để tâm

Người đàn bà mạnh mẽ luôn tự tin vào những gì họ có và cách họ quản lý thời gian của bản thân. Họ không lấy lộ trình của người khác để áp đặt hay gây áp lực cho chính mình. Nếu người khác 25 tuổi lấy chồng thì cũng không có nghĩa 25 tuổi họ phải kết hôn dù chưa hề muốn. Nếu người khác 30 tuổi đã thành công thì họ cũng không chán ghét chính mình khi 30 tuổi vẫn đang cố gắng mỗi ngày.

Đàn bà mạnh mẽ luôn quan niệm việc ngu ngốc và khó khăn nhất của phụ nữ là cố gắng làm hài lòng thiên hạ. Những gì người ta nói, những tiêu chuẩn, lề lối người khác đều đã đi thành quen… không bao giờ có thể tạo nên lối sống của đàn bà mạnh mẽ. Đơn giản vì họ chỉ muốn sống cho bản thân, không vì ai mà làm khổ chính mình.

Đàn bà mạnh mẽ có thể lấy chồng khi 40 và hạnh phúc đến cuối đời. Hoặc họ có thể thành công vang dội ở tuổi 50 và khiến người khác ngưỡng mộ. Đàn bà mạnh mẽ tôn trọng lộ trình hạnh phúc và thành công của riêng mình. Họ biết rõ thời điểm của bản thân, và chỉ dứt khoát và kiên định với mục tiêu đã đặt ra. Họ không sống cá biệt, chỉ là luôn hiểu rõ mình hơn bất kì ai. Bởi thế mà đàn bà mạnh mẽ luôn chủ động trong cuộc sống.

Bởi thế, đàn bà mạnh mẽ luôn là chủ đề để người ta bàn tán. Dù họ chẳng bao giờ chọn cách sống nổi trội. Nhưng trong một xã hội người người sống giống nhau, thì một người sống cho bản thân quả thật đặc biệt.

Quá tử tế với người không xứng đáng

Phụ nữ mạnh mẽ đề cao giá trị của bản thân, vì thế không dễ dàng để người kém giá trị đứng cạnh mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà mạnh mẽ có thể sống lương thiện, hào phóng, thật thà. Nhưng họ không bao giờ quá tử tế với người không xứng đáng. Họ chỉ tử tế với những người hiểu chuyện, biết điều. Họ cho rằng sẽ vô cùng phí phạm khi thật lòng với một người không quý trọng họ. Bởi thế, nhiều người nói đàn bà mạnh mẽ gai góc, dữ dội. Mà thật ra họ chỉ gai góc, cách biệt để bản thân không ngang hàng với những kẻ tồi tệ. Họ đề cao giá trị của bản thân, vì thế không dễ dàng để người kém giá trị đứng cạnh mình.

Cuộc sống của người khác

Đàn bà mạnh mẽ không hẳn là sống ích kỷ, nhưng họ không bao giờ để tâm đến cuộc sống của người khác. Họ sống với suy nghĩ vạch xuất phát của mỗi người đều khác nhau, điểm tối trong cuộc sống của mỗi người cũng không giống nhau. Và chỉ nhìn vào những gì người khác có mà bản thân chưa đạt được chỉ khiến chính mình trở nên kém cỏi và đáng thương.

Đàn bà bản lĩnh chỉ biết mình đứng ở đâu, cuộc sống của mình có những gì và phải cố gắng hơn nữa thế nào.

Làm sao để người khác thích mình?

Tâm thế của phụ nữ mạnh mẽ luôn hướng về phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Thích hay ghét đôi khi không bao giờ có định nghĩa chính xác nhất trong xã hội con người. Thích không có nghĩa là thật lòng đối đãi. Hay ghét cũng không có nghĩa là đối xử tệ bạc, tàn nhẫn. Đàn bà mạnh mẽ không quản thái độ thích hay ghét của người khác với mình. Họ chỉ quản cách đối đãi, cư xử của bản thân với người khác. Vì họ tin nếu cho đi thì ắt được nhận lại, nếu lương thiện sẽ đổi lấy chân thành.

Có thể làm người khác thích mình hay không lại là vấn đề ở họ. Đàn bà mạnh mẽ tin rằng điều thu hút nhất ở phụ nữ chính là giá trị mà bản thân rèn luyện. Bạn càng giá trị thì sẽ càng được nể trọng. Điều đó mới là quan trọng nhất.

Chuyện cũ, người cũ

Tâm thế của phụ nữ mạnh mẽ luôn hướng về phía trước. Những gì đã ở sau lưng, họ đều không quay đầu tìm lại. Mọi thứ đều biến thành ký ức, nhớ về để nhắc nhở bản thân phải sống tốt hơn. Bản lĩnh lớn nhất của đàn bà mạnh mẽ là chỉ sống cho hiện tại và tương lai. Buông bỏ không dễ dàng, nhưng buông được rồi thì đàn bà cũng kiên cường và độc lập hơn.