4 dấu hiệu nhận biết phụ nữ khổ vì tình, cả đời bị đàn ông tổn thương

Phụ nữ yêu 02/11/2019 05:10

Phụ nữ lụy tình thường có 4 dấu hiệu này. Họ yếu đuối, dễ tổn thương, vì vậy mà không tránh được cuộc đời về sau khổ tâm vì đàn ông.

Vì yếu đuối, dễ tổn thương nên phụ nữ lụy tình dễ bị đàn ông xem thường, lợi dụng. Đây là dấu hiệu nhận biết kiểu phụ nữ này.

Không dám đối mặt vấn đề khi mối quan hệ có dấu hiệu bất ổn

Đàn ông thay đổi thường có những dấu hiệu bất thường rõ ràng. Anh ta có thể đi sớm về khuya, hay rượu chè tụ họp, không trả lời điện thoại… Phụ nữ tự tin và mạnh mẽ trong tình yêu sẽ coi đây là dấu hiệu để vạch trần những đổi thay ở đàn ông. Họ không sợ hãi khi cố gắng tìm ra chân tướng, để bảo vệ bản thân và “kết án” đàn ông.

phu nu luy tinh 3
Phụ nữ lụy tình bị đàn ông tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, đàn bà khổ tâm vì tình lại không muốn đối mặt với những vấn đề bất thường. Họ lo lắng sẽ khiến đối phương không hài lòng. Họ không đủ can đảm để nghe đối phương nói sự thật. Họ có thể đã có linh cảm mọi chuyện, nhưng vì lụy tình mà không lên tiếng. Nhưng chính vì cách ứng xử này, họ càng khiến đàn ông xem thường và tiếp tục lợi dụng họ.

Không dám sống thật với chính mình

Bạn thường mặc quần jean, đi giày thể thao, mặc áo phông và luôn tự do trong ăn mặc. Nhưng người đàn ông bạn yêu lại thích phụ nữ nữ tính, mặc váy và đi giày cao gót. Vậy là vì bạn yêu anh ta thật nhiều mà bạn sẵn lòng thay đổi cả cách ăn mặc của bản thân. Đó là dấu hiệu bạn đang lụy tình.

Thực tế, nếu bạn thay đổi vì muốn trở thành một người đàn ông mong muốn thì anh ta cũng sẽ có lúc chán bạn. Đàn ông chỉ say mê những gì là duy nhất, là đặc biệt cá tính. Anh ta muốn bạn thay đổi không phải để yêu bạn hơn, mà chỉ đang thỏa mãn tính cách gia trưởng. Và nếu bạn làm theo, bạn sẽ hoàn toàn thất bại, dù là trong tình yêu hay hôn nhân.

Bạn luôn là người chủ động chăm sóc, quan tâm đến đối phương

phu nu luy tinh 2
Phụ nữ lụy tình thường bỏ quên bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Mọi mối quan hệ nếu muốn lâu dài đều cần có sự bình đẳng. Bởi thế mới nói, trong tình yêu hay hôn nhân, người nào yêu nhiều hơn người đó sẽ chịu thiệt hơn, hay người nào cho đi nhiều hơn người đó sẽ dễ tổn thương hơn.

Nếu phụ nữ cứ chạy theo để quan tâm, yêu chiều và quản thúc đàn ông thì bạn sẽ trở thành một người phụ nữ phụ thuộc hoàn toàn vào tình yêu. Và với đàn ông, đây là kiểu phụ nữ họ thấy “sợ” nhất. Vì đàn ông luôn thích tự do và ưu ái cho những cô nàng độc lập.

Quá tin tưởng đàn ông

Người ta không thể ở bên nhau nếu thiếu vắng lòng tin. Tin tưởng sẽ giúp cả hai vun đắp tương lai, giữ lấy nhau không rời. Nhưng giữ lòng tin cho nhau không có nghĩa là tin tưởng mù quáng. Yêu tới mức không nhận ra những điềm báo nguy hiểm cho chính tình yêu của mình thì chính là mù quáng.

Đa số phụ nữ bị phản bội và tổn thương bởi đàn ông đều là vì họ tin tưởng đàn ông quá nhiều. Thay vì đề phòng, lý trí và tỉnh táo, họ yêu và tin vô điều kiện. Nhưng đàn ông lại không hề biết ơn vì điều đó, mà lại dễ dàng lợi dụng, lừa dối nhiều lần.

phu nu luy tinh 1
Phụ nữ lụy tình thì đàn ông tử tế cũng có lúc chán nản, huống hồ là đàn ông đã có máu tệ bạc từ trước - Ảnh minh họa: Internet

Đã là phụ nữ thì hạnh phúc hay khổ đau đều là nằm ở cách bạn nhìn nhận vấn đề và lựa chọn. Bạn có thể yêu, có thể tin tưởng nhưng hãy giữ lại một ít cho bản thân mình. Không yêu quá sâu, không tin quá đậm, chính là cách để phụ nữ bảo vệ chính mình.

Bởi một khi phụ nữ lụy tình thì đàn ông tử tế cũng có lúc chán nản, huống hồ là đàn ông đã có máu tệ bạc từ trước. Đừng phụ thuộc vào tình yêu với bất kì ai, chỉ có tình yêu dành cho mình mới là đáng tin nhất, phụ nữ à!

Những câu nói dại dột của phụ nữ khiến đàn ông dần rời xa

Những câu nói dại dột của phụ nữ khiến đàn ông dần rời xa

Phụ nữ khôn ngoan luôn giữ được trọng lượng lời nói của mình với đàn ông. Họ tuyệt đối không bao giờ nói những lời dại dột này, dù chỉ một lần.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khổ tâm đàn bà lụy tình Đàn bà tổn thương

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 56 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 56 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này