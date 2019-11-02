4 dấu hiệu nhận biết phụ nữ khổ vì tình, cả đời bị đàn ông tổn thương

Đàn ông thay đổi thường có những dấu hiệu bất thường rõ ràng. Anh ta có thể đi sớm về khuya, hay rượu chè tụ họp, không trả lời điện thoại… Phụ nữ tự tin và mạnh mẽ trong tình yêu sẽ coi đây là dấu hiệu để vạch trần những đổi thay ở đàn ông. Họ không sợ hãi khi cố gắng tìm ra chân tướng, để bảo vệ bản thân và “kết án” đàn ông.

Vì yếu đuối, dễ tổn thương nên phụ nữ lụy tình dễ bị đàn ông xem thường, lợi dụng. Đây là dấu hiệu nhận biết kiểu phụ nữ này.

Bạn thường mặc quần jean, đi giày thể thao, mặc áo phông và luôn tự do trong ăn mặc. Nhưng người đàn ông bạn yêu lại thích phụ nữ nữ tính, mặc váy và đi giày cao gót. Vậy là vì bạn yêu anh ta thật nhiều mà bạn sẵn lòng thay đổi cả cách ăn mặc của bản thân. Đó là dấu hiệu bạn đang lụy tình.

Ngược lại, đàn bà khổ tâm vì tình lại không muốn đối mặt với những vấn đề bất thường. Họ lo lắng sẽ khiến đối phương không hài lòng. Họ không đủ can đảm để nghe đối phương nói sự thật. Họ có thể đã có linh cảm mọi chuyện, nhưng vì lụy tình mà không lên tiếng. Nhưng chính vì cách ứng xử này, họ càng khiến đàn ông xem thường và tiếp tục lợi dụng họ.

Thực tế, nếu bạn thay đổi vì muốn trở thành một người đàn ông mong muốn thì anh ta cũng sẽ có lúc chán bạn. Đàn ông chỉ say mê những gì là duy nhất, là đặc biệt cá tính. Anh ta muốn bạn thay đổi không phải để yêu bạn hơn, mà chỉ đang thỏa mãn tính cách gia trưởng. Và nếu bạn làm theo, bạn sẽ hoàn toàn thất bại, dù là trong tình yêu hay hôn nhân.

Bạn luôn là người chủ động chăm sóc, quan tâm đến đối phương

Phụ nữ lụy tình thường bỏ quên bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Mọi mối quan hệ nếu muốn lâu dài đều cần có sự bình đẳng. Bởi thế mới nói, trong tình yêu hay hôn nhân, người nào yêu nhiều hơn người đó sẽ chịu thiệt hơn, hay người nào cho đi nhiều hơn người đó sẽ dễ tổn thương hơn.

Nếu phụ nữ cứ chạy theo để quan tâm, yêu chiều và quản thúc đàn ông thì bạn sẽ trở thành một người phụ nữ phụ thuộc hoàn toàn vào tình yêu. Và với đàn ông, đây là kiểu phụ nữ họ thấy “sợ” nhất. Vì đàn ông luôn thích tự do và ưu ái cho những cô nàng độc lập.

Quá tin tưởng đàn ông

Người ta không thể ở bên nhau nếu thiếu vắng lòng tin. Tin tưởng sẽ giúp cả hai vun đắp tương lai, giữ lấy nhau không rời. Nhưng giữ lòng tin cho nhau không có nghĩa là tin tưởng mù quáng. Yêu tới mức không nhận ra những điềm báo nguy hiểm cho chính tình yêu của mình thì chính là mù quáng.

Đa số phụ nữ bị phản bội và tổn thương bởi đàn ông đều là vì họ tin tưởng đàn ông quá nhiều. Thay vì đề phòng, lý trí và tỉnh táo, họ yêu và tin vô điều kiện. Nhưng đàn ông lại không hề biết ơn vì điều đó, mà lại dễ dàng lợi dụng, lừa dối nhiều lần.

Phụ nữ lụy tình thì đàn ông tử tế cũng có lúc chán nản, huống hồ là đàn ông đã có máu tệ bạc từ trước - Ảnh minh họa: Internet

Đã là phụ nữ thì hạnh phúc hay khổ đau đều là nằm ở cách bạn nhìn nhận vấn đề và lựa chọn. Bạn có thể yêu, có thể tin tưởng nhưng hãy giữ lại một ít cho bản thân mình. Không yêu quá sâu, không tin quá đậm, chính là cách để phụ nữ bảo vệ chính mình.

Bởi một khi phụ nữ lụy tình thì đàn ông tử tế cũng có lúc chán nản, huống hồ là đàn ông đã có máu tệ bạc từ trước. Đừng phụ thuộc vào tình yêu với bất kì ai, chỉ có tình yêu dành cho mình mới là đáng tin nhất, phụ nữ à!