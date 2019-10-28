Khí chất phụ nữ tạo nên bởi 3 phần nhan sắc, 7 phần thần thái

1. Là phụ nữ, lúc nhỏ thì phải có kiến thức, trưởng thành rồi phải có từng trải, cuộc đời mới tinh tế mà uyển chuyển, sâu sắc mà lý trí.

Một người phụ nữ khí chất có 3 phần là nhan sắc, 7 phần là nhờ thần thái.

3. Là phụ nữ thì không nên quá say mê yêu một ai. Hy sinh có thể là một phần của tình yêu, nhưng nhất định không đánh mất giá trị của bản thân.

2. Là phụ nữ thì dù trời có sập trước mắt cũng đừng khóc lóc, đừng oán hận. Nước mắt của bạn chỉ làm người yêu thương bạn đau lòng, còn kẻ ghét bạn lại càng hả hê. Chỉ có một cách duy nhất là bình tĩnh chấp nhận vận mệnh, không gục ngã, cũng không từ bỏ.

Một người phụ nữ khí chất có 3 phần là nhan sắc, 7 phần là nhờ thần thái - Ảnh minh họa: Internet

4. Có thế nào thì cũng đừng khổ đau vì một người đàn ông vô tâm, không xứng đáng. Bởi sau cùng, người chịu tổn thương nhiều nhất chính là bạn.

5. Phụ nữ có tài chính chính có điểm tựa vững chắc nhất. Khi bạn có tiền thì dù tình yêu có không đẹp cũng chẳng là vấn đề gì.

6. Với đàn ông, dù gọi hay nhắn tin cũng chỉ nên nhiều nhất là 3 lần.

7. Phụ nữ kết hôn trễ vẫn tốt hơn là lấy sớm mà sai người.

8. Người đàn bà bản lĩnh là người biết chấp nhận tổn thương. Có những chuyện để lại trong lòng để nhìn ngắm, nhưng cũng có những nỗi đau chỉ hợp để quên đi triệt để. Trái tim của phụ nữ có khí chất càng qua tổn thương thì càng nên hoàn mỹ.

9. Phụ nữ nhất định phải biết nấu ăn. Không phải chỉ để hầu hạ cho người khác, mà là để chăm sóc bản thân đầu tiên.

10. Phụ nữ nhất định phải học lái xe. Đây chỉ là việc bạn cần phải biết để dù ở đâu cũng có thể đi đến nơi bạn muốn, không cần nhờ vả, không cần ràng buộc.

Trái tim của phụ nữ khí chất càng qua tổn thương thì càng nên hoàn mỹ - Ảnh minh họa: Internet

11. Phụ nữ cô đơn không đáng sợ, phụ nữ vì cô đơn mà yêu sai người mới đáng sợ.

12. Đàn ông tốt trên đời không thiếu, nhưng đàn ông chỉ tốt với bạn thì lại hiếm. Anh ấy không cần quá hoàn hảo, chỉ cần cho bạn đủ cảm giác an toàn.

13. Một người phụ nữ thông minh sẽ luôn có những người bạn chí cốt.

14. Phụ nữ mặc đẹp không quan trọng bằng mặc thứ mình thích, khiến mình hài lòng và vui vẻ.

15. Là phụ nữ thì nên học đi giày cao gót. Giày cao gót là để dành cho phụ nữ, để duyên dáng, để kiêu hãnh hơn trong mắt người khác khi cần thiết.

16. Đối xử tốt với công việc của mình và đừng gây hấn với đồng tiền. Bởi nếu làm tốt, chẳng ai có thể đối xử tệ với bạn. Nếu bạn có tiền, thì dù chuyện gì cũng không tới mức chẳng thiết sống.

17. Với phụ nữ, xinh đẹp có khi là chìa khóa để mở nhiều vấn đề. Phụ nữ đẹp không hẳn là được ưu ái hơn, nhưng ắt cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.

Phụ nữ đẹp không hẳn là được ưu ái hơn, nhưng ắt cuộc sống sẽ dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

18. Cuộc đời này sẽ không vì bạn là phụ nữ mà thương hoa tiếc ngọc. Vì thế, nhất định phải nỗ lực cố gắng, không ngừng vươn lên.

19. Đọc sách mỗi ngày sẽ giúp phụ nữ đẹp lên theo năm tháng. Tâm sinh tướng, sách vở có thể là thứ trang sức đẹp nhất của phụ nữ.

20. Phụ nữ khí chất thì dù mạnh mẽ tới đâu cũng cho mình một điểm tựa. Điểm tựa đó có thể là đàn ông, là tiền, là những mối quan hệ quý giá. Không sống dựa vào duy nhất một điều gì, thì dù có chọn nhầm cũng sẽ không sợ mất tất cả.