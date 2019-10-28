Vì đâu ngày càng nhiều phụ nữ chấp nhận danh phận người thứ ba?

Khi yêu đàn ông có gia đình , phụ nữ sẽ không phải vướng bận ràng buộc trách nhiệm, gia đình. Họ có thể hưởng mọi quyền lợi của một người vợ, nhưng vẫn tự do với cuộc sống độc thân. Họ có nhiều thời gian cho bản thân, hơn là phải chăm sóc gia đình. Khi không có danh phận thì sẽ không có trách nhiệm.

Có những người phụ nữ nhìn thì chẳng thua ai về bất cứ phương diện nào, dù là dung mạo, học vấn hay địa vị. Nhưng họ lại chọn vị trí đứng sau một người đàn ông có vợ, họ chọn làm người thứ ba mang danh cướp chồng kẻ khác. Rốt cuộc là vì đâu?

Một người đàn ông có gia đình luôn tâm lý hơn đàn ông độc thân. Bởi ở họ có trải nghiệm tình yêu và hôn nhân , họ hiểu tâm lý của phụ nữ chưa và đã có gia đình. Họ từng cưa cẩm vợ, từng thể hiện bản lĩnh để lấy được vợ. Đó là thành tựu lớn trong đời đàn ông, cũng là một trải nghiệm đáng giá.

Và đàn ông có vợ luôn cho nhân tình tự do tuyệt đối. Bởi điều đàn ông ngoại tình thích nhất khi cặp bồ là không phải chịu trách nhiệm với nhân tình. Bất kì cuộc ngoại tình nào cũng cuồng nhiệt là vì suy nghĩ chẳng ai phải chịu trách nhiệm cho ai như thế.

Và một người phụ nữ độc thân vẫn còn quá “non trẻ” với kiểu đàn ông này. Đàn ông có vợ luôn là những kẻ săn mồi nguy hiểm với phụ nữ độc thân. Anh ta biết phụ nữ độ tuổi chưa chồng thích những gì, phải cư xử thế nào để thu hút khó cưỡng, phải tinh tế nắm bắt trái tim họ ra sao.

Không ít phụ nữ chưa chồng thừa nhận rằng đàn ông có vợ luôn có sức hút rất lớn. Họ có phong thái từng trải, tự tin và đầy lịch thiệp. Và chỉ cần một phút xao nhãng, chắc chắn phụ nữ sẽ lọt vào lưới tình sâu thẳm của họ. Lúc ấy, phụ nữ có thể vì yêu mà bất chấp tất cả để làm kẻ thứ ba.

Đàn ông có gia đình có tài chính vững chắc

Đàn ông có tiền luôn biết cách lấy lòng phụ nữ bằng những gì xa xỉ, đắt tiền và kèm theo đó là những lời nói đầy tình ý và tinh tế - Ảnh minh họa: Internet

Dù rằng nhiều phụ nữ tài giỏi không quá phụ thuộc vào tài chính của đàn ông. Nhưng một người đàn ông có nền tảng tài chính sau khi lấy vợ luôn có khí chất hơn hẳn đàn ông độc thân. Họ có những cách nhìn thoáng hơn về đồng tiền, tạo cho phụ nữ cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở bên.

Huống hồ, đàn ông có tiền luôn biết cách lấy lòng phụ nữ bằng những gì xa xỉ, đắt tiền và kèm theo đó là những lời nói đầy tình ý và tinh tế. Phụ nữ nếu không tỉnh táo, rất có thể bị cuốn vào lúc nào cũng không hay.

Cảm giác hiếu thắng khi chinh phục được đàn ông của người phụ nữ khác

Nhiều phụ nữ cực kì cá tính nhưng cũng rất hiếu thắng. Với họ, chinh phục được người đàn ông của phụ nữ khác là một cảm giác mới lạ. Họ tự tin với bản thân trong tình yêu, nhưng lại lệch lạc trong nhận định về đàn ông có vợ. Đến khi giành được chồng của người khác, họ càng khó buông bỏ vì tự trọng và kiêu hãnh dần lớn hơn.

Cảm giác thú vị trong cuộc tình vụng trộm

Đây có thể là minh chứng cho suy nghĩ điều gì càng bị cấm cản càng khiến người ta thích thú. Với nhiều phụ nữ, làm người thứ ba chính là cảm giác này. Họ thấy thú vị khi vụng trộm với đàn ông có vợ. Cảm giác mãnh liệt, cuồng nhiệt ngày một nhiều sẽ càng đẩy họ sâu hơn vào tội lỗi. Nhưng đây chỉ là những cảm xúc nổi bật nhất trong bất kì cuộc ngoại tình nào, đã che lấp đi cái giá phải trả sau đó.

Đôi khi, chỉ là vì lỡ yêu

Phụ nữ nhân danh tình yêu để trở thành người thứ ba thì chỉ đang tự hại mình và mang suy nghĩ sai lệch về tình yêu và giá trị của hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ trong tình yêu thường là những kẻ mù quáng. Biết là sai, biết là tội lỗi nhưng vẫn cố chấp yêu. Tình yêu không sai, nhưng yêu người không nên yêu thì hoàn toàn không đúng. Một tình yêu khiến bản thân tệ hơn chính là một tình yêu sai trái.

Phụ nữ nhân danh tình yêu để trở thành người thứ ba thì chỉ đang tự hại mình và mang suy nghĩ sai lệch về tình yêu và giá trị của hôn nhân. Nơi nào không có chung thủy, nơi đó sẽ không có tình yêu chân thật. Nơi nào đã có sự phản bội thì mãi mãi không còn là nơi an toàn với phụ nữ.