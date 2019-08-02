Trước khi tự đắc là kẻ thắng, người thứ ba nên biết những điều này

Với nhân tình, đàn ông chỉ có tình chứ không có nghĩa, chỉ có mê đắm, chứ không có trách nhiệm. Với đàn ông, vợ thì chỉ có một, còn nhân tình thì dẫu là ai cũng chỉ mang đúng một cái tên chung, chính là “người thứ ba”.

Kẻ ngoại tình thì đâu còn là đàn ông tử tế để mà giành Một người đàn ông tử tế thì sẽ không ngoại tình. Phản bội vợ con không chỉ là hành động của người chồng thiếu trách nhiệm, mà còn là không có đạo đức và nhân phẩm. Đàn ông khi ấy không chỉ có thể đánh mất gia đình, còn tự hủy hoại cả nhân, lễ, trí, tín của bản thân. Với một kẻ như thế, nếu giành được từ người phụ nữ khác, người thứ ba còn có gì để tự đắc? Người vợ ở nhà có thể vẫn níu kéo chồng ngoại tình, không hẳn vì cô ấy không thể sống thiếu chồng, hay cô ấy xem chồng tử tế gì cho cam, mà chỉ vì cô ấy muốn bảo vệ gia đình và con cái. Còn bản thân người thứ ba không chịu ràng buộc thì có hàng ngàn người tốt ngoài kia để chọn, sao lại đâm đầu vào một kẻ mất hết đạo nghĩa? Thế thì có phải là tự đem thiệt thòi về cho bản thân?

Với một kẻ như thế, nếu giành được từ người phụ nữ khác, người thứ ba còn có gì để tự đắc? - Ảnh minh họa: Internet Người thứ ba được yêu mấy, cũng chỉ là tạm bợ trong đời đàn ông Nhiều cô nhân tình vẫn huênh hoang rằng bản thân được yêu chiều hơn vợ, muốn gì đàn ông cũng sẵn sàng đáp ứng. Đúng là ở thời điểm đầu, nhân tình lúc nào cũng được đàn ông dành nhiều ưu ái hơn. Nhưng các cô đừng tin đàn ông sẽ mãi đối xử với mình như thế. Với nhân tình, đàn ông chỉ có tình chứ không có nghĩa, chỉ có mê đắm, chứ không có trách nhiệm. Còn với vợ, đàn ông cả tình lẫn nghĩa, cả say mê lẫn trách nhiệm đều có, dù ít hay nhiều. Đàn ông một khi hết yêu vợ, vẫn còn trách nhiệm với gia đình. Nhưng một khi đàn ông hết mê nhân tình, thì nhân tình cũng chẳng còn ý nghĩa gì với họ.

Bởi thế, người thứ ba dẫu từng được yêu mấy cũng chỉ là tạm bợ trong đời đàn ông. Với đàn ông, vợ thì chỉ có một, còn nhân tình thì dẫu là ai cũng chỉ mang đúng một cái tên chung, chính là “kẻ thứ ba”. Người thứ ba dẫu từng được yêu mấy cũng chỉ là tạm bợ trong đời đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Đừng nói về tình yêu của riêng mình, hãy nói về tội lỗi khi làm người khác tổn thương Không ít người thứ ba nhân danh tình yêu để thanh minh cho việc chen chân vào gia đình của người khác. Họ cho rằng tình yêu không có lỗi, họ cho rằng đó là chuyện không thể tránh được. Nhưng những người đã trưởng thành sao lại có thể sống thiếu trách nhiệm với bản thân và người khác như thế? Yêu một người không nên yêu là tự làm khổ mình, tổn thương người phụ nữ khác chính là có tội lỗi. Tình yêu không sai, nhưng yêu sai người, sai cách thì không bao giờ đúng được. Tình yêu chỉ có giá trị khi khiến người ta sống tốt và ý nghĩa hơn. Ngoại tình chỉ bóp méo đi ý nghĩa thiêng liêng nhất của một tình yêu. Người thứ ba có thể tự đắc, nhưng không bao giờ có được tôn trọng từ người khác Kẻ thứ ba có thể tự đắc nói rằng bản thân giành được chồng của người khác, vẫn sống hạnh phúc và tự tại, nhưng liệu có được người khác tôn trọng hay không? Hay đến cả việc bị người khác xem thường, bản thân cũng không xem là điều quan trọng? Phụ nữ làm người thứ ba không chỉ tổn hại phúc đức của mình, mà còn để lại nghiệp nặng nề con cái phải gánh sau này - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ hãy nhớ, nghiệp nặng nhất trong đời chính là chen chân vào gia đình của người khác. Phụ nữ làm kẻ thứ ba không chỉ tổn hại phúc đức của mình, mà còn để lại nghiệp nặng nề con cái phải gánh sau này. Cuộc đời này có nhân quả, những gì bản thân làm đều sẽ phải nhận lấy hậu quả. Không phải chỉ là chuyện thị phi gièm pha, mà chính bạn cũng đã không tôn trọng bản thân mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-khi-tu-dac-la-ke-thang-nguoi-thu-ba-nen-biet-nhung-dieu-nay-332987.html