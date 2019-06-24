Gửi người thứ ba: Đừng là kẻ nấp bóng tủi nhục sau sự phản bội của đàn ông

Phụ nữ yêu 24/06/2019 05:18

Nhân tình, suy cho cùng chỉ là người đàn bà không được công nhận của một kẻ phản bội. Vị trí của người thứ ba là đứng nấp bóng sau sự phản bội của đàn ông. Một vị trí dẫu có giàu bạc tiền và hư vinh thế nào vẫn nhơ nhuốc và tủi nhục.

Tôi từng nghe một cô nhân tình nói rằng: “Anh ấy nói trong tim anh ấy, em luôn ở vị trí cao nhất”. Mà hình như tất cả những cô nhân tình ngoài kia đều tin rằng bản thân giá trị và được đàn ông nâng niu, trân trọng như thế.

Cũng không thể trách rằng nhân tình thật kiêu ngạo trước bất cứ người vợ nào. Vì đàn ông ngoại tình cho họ cái quyền đó. Họ tin rằng họ xứng đáng được yêu chiều và cung phụng hơn người vợ ở nhà. Cái gọi là tình yêu của một người đàn ông ngoại tình có thể khiến người thứ ba ảo tưởng về giá trị và vị trí của mình.

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Tất cả những người thứ ba ngoài kia đều tin rằng bản thân giá trị và được đàn ông nâng niu, trân trọng như thế - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng thật ra, làm gì có vị trí nào là đáng ngưỡng mộ và tốt đẹp dành cho người thứ ba. Đằng sau một người đàn ông ngoại tình, người ta sẽ không nhìn thấy sự tồi tệ của anh ta trước, mà là dáng vóc của kẻ thứ ba không có đạo đức. Người ta sẽ luôn đánh giá phụ nữ thế nào mà lại chấp nhận vị trí nấp bóng sau sự phản bội của đàn ông. Người ta chỉ cho rằng phụ nữ chọn nơi đó để đứng luôn là kẻ đáng lên án, và không có quyền được tôn trọng.

Trước khi ngoại tình, đàn ông có thể là một người tử tế. Người phụ nữ đứng sau anh ta có thể được xem là một người phụ nữ may mắn và có đức hạnh. Nhưng một khi đã ngoại tình, đàn ông đã trở thành kẻ tệ bạc. Và trở thành một người phụ nữ thứ hai của kẻ tệ bạc, nhân tình chỉ là một thất bại, một vết nhơ trong đời đàn ông. Đàn ông có người sẽ chìm đắm trong bùn nhơ vài năm, nhưng chắc chắn không phải là cả đời. Đàn ông không thể vứt bỏ vợ, nhưng sẵn sáng vứt bỏ nhân tình. Đó luôn là ly do đàn ông chọn ngoại tình.

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 Trở thành một người phụ nữ thứ hai của kẻ tệ bạc, người thứ ba chỉ là một thất bại, một vết nhơ trong đời đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ở đời, có thể yêu tạm bợ vài người, có thể đau khổ vì vài người, nhưng đừng tạm bợ ở lại và đau khổ vì đàn ông có vợ. Sự tạm bợ trong tình yêu của đàn ông có vợ chỉ cướp đi thanh xuân của bạn. Và sự khổ đau họ mang đến cho bạn lại để lại cả đời. Chút yêu thương, chút trân trọng, hay chút vật chất giàu sang của họ không bao giờ trả đủ lại cho bạn thời gian và đức hạnh. Chỉ cần một lần đứng sau kẻ ngoại tình, bạn mãi mãi không thể bước tới một cuộc đời khác được trân trọng hơn. Vết nhơ của người thứ ba để lại chưa bao giờ dễ dàng bôi xóa.

Nhưng với đàn ông ngoại tình lại khác, một khi họ vứt bỏ được bạn, họ lại trở lại một người tử tế hẳn hoi. Chỉ cần vứt bỏ nhân tình, mọi đàn ông đều có thể trở nên tốt đẹp hơn với mọi người. Đây vốn dĩ là một cuộc trao đổi mà đàn ông luôn giành phần hơn. Để rồi sau đó, họ vẫn sống một cuộc đời với gia đình, không mất mát, không tổn thương. Ngoại tình chính là như vậy, phụ nữ không bao giờ được lợi, không bao giờ thoát khỏi tổn thương.

nguoi thu ba
Chỉ cần một lần đứng sau kẻ ngoại tình, bạn mãi mãi không thể bước tới một cuộc đời khác được trân trọng hơn. Vết nhơ của người thứ ba để lại chưa bao giờ dễ dàng bôi xóa - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, trước khi bạn muốn hay đã là nhân tình của bất kì người đàn ông nào, hãy nghĩ về cái kết của mối quan hệ này. Vì không có cuộc ngoại tình nào là không kết thúc, chỉ có sớm hay muộn. Hãy nghĩ về cách đàn ông ngoại tình vứt bỏ bạn, nghĩ về tháng ngày bạn không bao giờ thoát khỏi ý nghĩ từng làm kẻ thứ ba. Hãy nghĩ về những điều đó, trước khi tự đánh mất cuộc đời của mình vì một kẻ phản bội…

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Khi chồng cặp bồ chỉ vì bị hấp dẫn bởi "của lạ" thì chị em phụ nữ hãy tự tin một điều rằng, trước sau gì chồng mình cũng chán cô bồ kia.

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Từ khóa:   kẻ thứ ba

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