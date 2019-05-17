Tình yêu của đàn ông với nhân tình dù có vẫn méo mó và lệch lạc

Không có tình yêu nào của đàn ông dành cho vợ là như ban đầu. Và không có tình yêu nào của đàn ông dành cho nhân tình là duy nhất và chân thật.

Tình yêu của đàn ông ngoại tình bắt nguồn từ sự lừa dối vợ và tiếp nối bằng sự giấu giếm Sau mỗi câu nói yêu thương của đàn ông với nhân tình đều sự dối lừa với vợ. Yêu nhân tình, thế vợ là gì, gia đình là gì? Muốn ở bên nhân tình, vậy sao còn về nhà, sao còn phải dối lừa vợ con? Sau mỗi câu nói yêu thương của đàn ông với nhân tình đều sự dối lừa với vợ - Ảnh minh họa: Internet Tôi từng nghe một người đàn ông có gia đình nói rằng: “Lớn cả rồi, ngoại tình cũng phải có tâm!”. Tôi hỏi anh ấy, ngoại tình rồi thì có tâm là thế nào? Anh ấy bảo rằng, có tâm là phải làm cả hai người phụ nữ cùng vui, đều yêu cả hai vậy mới không là ác độc. Nhưng thứ tình yêu anh ta cho là không ác độc ấy hóa ra chỉ chứa toàn lừa dối, giấu giếm và ích kỷ. Đàn ông đã ngoại tình thì dù có yêu ai, nói thương ai thì phần hơn đều chỉ vì bản thân họ.

Tình yêu của đàn ông ngoại tình chân thật thì ít mà lợi dụng thì nhiều Tình yêu của đàn ông ngoại tình không còn như thuở họ cưa cẩm chứng minh tình yêu với vợ. Đàn ông đã ngoại tình thì vốn đã không còn đơn thuần trong tình cảm. Lời họ nói thương vợ thật lòng chẳng bao nhiêu, nhưng để che giấu cho chính mình thì luôn đúng. Lời của họ nói yêu nhân tình chân thật thì ít mà lợi dụng lại nhiều. Họ có thể nói thương vợ để tìm cơ hội đến với nhân tình, hay nói yêu nhân tình để giữ lấy vợ con. Với một người đàn ông vừa muốn có vợ lẫn nhân tình, tình yêu của họ căn bản đã chỉ còn dành riêng cho bản thân họ.

Tình yêu của đàn ông với nhân tình: Méo mó vì thiếu thủy chung, lệch lạc vì tham lam và ích kỷ Nếu bạn tin vào tình yêu của đàn ông ngoại tình, thì bạn đang chấp nhận một thứ tình yêu méo mó và lệch lạc - Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn tin vào tình yêu của đàn ông ngoại tình, thì bạn đang chấp nhận một thứ tình yêu méo mó và lệch lạc. Méo mó vì nó thiếu thủy chung, muốn ở bên một người, nhưng vẫn nói thương một người khác. Lệch lạc vì tình yêu của đàn ông ngoại tình đều khởi nguồn từ lòng tham và ích kỷ. Tình yêu không sai, nhưng cách bạn yêu, chọn nơi đặt tình yêu hay nhân danh tình yêu để làm điều gì hoàn toàn có thể sai. Và tình yêu của đàn ông ngoại tình đều sai lầm. Đàn ông ngoại tình yêu vợ nhiều hay yêu nhân tình ít? - Anh ta yêu bản thân mình nhất Nhiều người vẫn thắc mắc, đàn ông ngoại tình yêu vợ hay nhân tình? Đúng hơn hết thì anh ta chẳng yêu ai nhiều hơn bản thân mình. Vì nếu yêu vợ, đàn ông chắc chắn sẽ không ngoại tình. Hay nếu yêu nhân tình, anh ta đã dứt khoát bỏ vợ. Trên đời này, đàn ông ngoại tình chỉ yêu duy nhất một mình bản thân họ. Bởi yêu bản thân, anh ta mới muốn tham lam. Bởi chỉ nghĩ cho chính mình, anh ta mới tổn thương cả vợ và nhân tình. Trên đời này, đàn ông ngoại tình chỉ yêu duy nhất một mình bản thân họ - Ảnh minh họa: Internet Không có tình yêu nào của đàn ông dành cho vợ là như ban đầu. Và không có tình yêu nào của đàn ông dành cho nhân tình là duy nhất và chân thật. Đàn ông một khi đã ngoại tình thì yêu hay không, nhiều hay ít cũng không còn quan trọng. Vì đã biết phản bội thì đàn ông không bao giờ có thể yêu đúng đắn, chân thành và nghỉĩa tình được nữa. Phụ nữ có thể yêu đàn ông ngoại tình nhưng đừng bao giờ tin rằng anh ta yêu bạn chân thành. Nếu bạn là vợ, hãy hiểu dù bạn còn yêu chồng nhiều thế nào thì anh ấy cũng không thể yêu bạn như trước được nữa. Nếu bạn là nhân tình, hãy hiểu không có tình yêu nào của đàn ông có vợ chân thật như khi bạn yêu anh ta.

Người thứ 3 đừng mong chờ tình yêu thật lòng từ đàn ông ngoại tình Người ta luôn nghĩ khi hết yêu rồi mới ngoại tình, nhưng thực tế không phải như vậy. Đàn ông, họ ngoại tình ngay cả khi vẫn còn yêu vợ.

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