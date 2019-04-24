Đằng sau đàn ông ngoại tình: Sự cả tin của vợ và sự mộng tưởng của kẻ thứ ba

Phụ nữ yêu 24/04/2019 05:30

Đằng sau một người đàn ông ngoại tình luôn có hai người đàn bà đáng thương, là một người vợ cả tin và một cô nhân tình mộng tưởng. Cả hai người phụ nữ ấy đều tự làm đau mình vì một người đàn ông không xem họ là duy nhất.

Phụ nữ khi biết chồng ngoại tình đều trong trạng thái sốc, tức giận và rơi vào ám ảnh. Vì những người vợ ấy đã từng rất tin tưởng chồng và vị trí của mình trong lòng chồng. Họ tin tưởng tuyệt đối rằng chồng chỉ yêu và thủy chung với duy nhất mình họ. Hoặc là họ tin rằng chồng thấy tội lỗi khi ngoại tình, hay sự phản bội của chồng chỉ là vì bị dụ dỗ…

Đúng là vào thời khắc anh ấy nói yêu bạn, nỗ lực một lòng vì bạn, nhưng chỉ duy nhất vào thời khắc đó. Họ cũng tin rằng bản thân sẽ là một người cha, người chồng tốt. Cho đến khi cuộc ngoại tình đến với họ như một tai nạn mà họ không thể chống trả lại được. Nhưng sự thật là đàn ông có thể kiểm soát được bản thân trước cám dỗ, nhưng họ đã không chọn làm như thế.

Đằng sau đàn ông ngoại tình: Sự cả tin của vợ và sự mộng tưởng của kẻ thứ ba - Ảnh 1
Sự thật là đàn ông có thể kiểm soát được bản thân trước cám dỗ, nhưng họ đã không chọn làm như thế - Ảnh minh họa: Internet

Và vào những thời khắc ái ân vụng trộm với nhân tình, tâm trí đàn ông chỉ có duy nhất một suy nghĩ dục vọng tầm thường. Hình ảnh vợ con dẫu có từng đẹp đẽ thế nào cũng không thể đọng lại chút gì trong tâm trí đàn ông lúc ấy. Đúng là đàn ông ngoại tình vẫn thương vợ con, nhưng thương yêu thế nào cũng không thể ngăn anh ta lại trước cám dỗ được.

Bởi thế, phụ nữ có chồng ngoại tình đừng nghĩ chồng vô tội và anh ta vẫn yêu mình nhiều. Đàn ông ngoại tình không vô tội khi anh ta đã chấp nhận để một người thứ ba xuất hiện. Anh ta không bị ai dụ dỗ cả, là anh ta lựa chọn. Đàn ông ngoại tình cũng không còn yêu vợ nhiều, vì nếu đủ yêu cớ gì lại phản bội? Không có lý do nào có thể bao biện cho một kẻ ngoại tình. Những người vợ, dù đau lòng và thất vọng đến thế nào cũng hãy nhìn thẳng vào sự thật: Đàn ông ngoại tình vì đã không còn yêu vợ, và đó là sự lựa chọn của anh ta.

Đằng sau đàn ông ngoại tình: Sự cả tin của vợ và sự mộng tưởng của kẻ thứ ba - Ảnh 2
Đàn ông ngoại tình vì đã không còn yêu vợ, và đó là sự lựa chọn của anh ta - Ảnh minh họa: Internet

Còn đàn bà một khi đã cởi áo nằm dưới một người đàn ông có vợ thường nghĩ mình là nàng thơ trong lòng nhân tình. Thứ mộng tưởng hão huyền nhất của người thứ ba chính là nghĩ rằng người đàn ông phản bội này có thể bỏ vợ vì yêu mình. Thế thì họ cứ đợi đi, cho đến khi nhận ra đàn ông ngoại tình vốn đâu ngu ngốc như họ vẫn nghĩ. Đàn ông biết phản bội vợ để ngoại tình vốn đâu còn là những cậu trai trẻ dễ dụ dỗ và kiểm soát. Ngược lại, kẻ làm chủ một cuộc chơi ngoại tình là đàn ông. Đã là chơi thì chỉ có vui vẻ và khoái lạc, hơn là chân thành hay chịu trách nhiệm.

Có người lại hỏi, người thứ ba có đáng thương, đáng được cảm thông không? Chỉ có thể nói là quyền yêu và được yêu ai cũng có, nhưng hạnh phúc hay không lại do cách mình chọn người để yêu. Khi bạn chọn một người đàn ông đã bội bạc gia đình và biết mình là người phá vỡ hạnh phúc của người khác, bạn dù có quyền được yêu thì cũng không có tư cách được hạnh phúc hay cảm thông.

Đằng sau đàn ông ngoại tình: Sự cả tin của vợ và sự mộng tưởng của kẻ thứ ba - Ảnh 3
Khi bạn chọn một người đàn ông đã bội bạc gia đình và biết mình là người phá vỡ hạnh phúc của người khác, bạn dù có quyền được yêu thì cũng không có tư cách được hạnh phúc hay cảm thông - Ảnh minh họa: Internet

Đằng sau một người đàn ông ngoại tình luôn có hai người đàn bà đáng thương, là một người vợ cả tin và một cô nhân tình mộng tưởng. Cả hai người phụ nữ ấy đều tự làm đau mình vì một người đàn ông không xem họ là duy nhất.

Thời điểm các cặp đôi thường ngoại tình

Thời điểm các cặp đôi thường ngoại tình

Thứ 4, ngày giữa tuần, là khoảng thời gian mà người ta ngoại tình nhiều nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình chồng ngoại tình chuyện ngoại tình tâm sự ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 44 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này