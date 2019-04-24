Đằng sau một người đàn ông ngoại tình luôn có hai người đàn bà đáng thương, là một người vợ cả tin và một cô nhân tình mộng tưởng. Cả hai người phụ nữ ấy đều tự làm đau mình vì một người đàn ông không xem họ là duy nhất.

Phụ nữ khi biết chồng ngoại tình đều trong trạng thái sốc, tức giận và rơi vào ám ảnh. Vì những người vợ ấy đã từng rất tin tưởng chồng và vị trí của mình trong lòng chồng. Họ tin tưởng tuyệt đối rằng chồng chỉ yêu và thủy chung với duy nhất mình họ. Hoặc là họ tin rằng chồng thấy tội lỗi khi ngoại tình, hay sự phản bội của chồng chỉ là vì bị dụ dỗ… Đúng là vào thời khắc anh ấy nói yêu bạn, nỗ lực một lòng vì bạn, nhưng chỉ duy nhất vào thời khắc đó. Họ cũng tin rằng bản thân sẽ là một người cha, người chồng tốt. Cho đến khi cuộc ngoại tình đến với họ như một tai nạn mà họ không thể chống trả lại được. Nhưng sự thật là đàn ông có thể kiểm soát được bản thân trước cám dỗ, nhưng họ đã không chọn làm như thế.

Sự thật là đàn ông có thể kiểm soát được bản thân trước cám dỗ, nhưng họ đã không chọn làm như thế - Ảnh minh họa: Internet Và vào những thời khắc ái ân vụng trộm với nhân tình, tâm trí đàn ông chỉ có duy nhất một suy nghĩ dục vọng tầm thường. Hình ảnh vợ con dẫu có từng đẹp đẽ thế nào cũng không thể đọng lại chút gì trong tâm trí đàn ông lúc ấy. Đúng là đàn ông ngoại tình vẫn thương vợ con, nhưng thương yêu thế nào cũng không thể ngăn anh ta lại trước cám dỗ được. Bởi thế, phụ nữ có chồng ngoại tình đừng nghĩ chồng vô tội và anh ta vẫn yêu mình nhiều. Đàn ông ngoại tình không vô tội khi anh ta đã chấp nhận để một người thứ ba xuất hiện. Anh ta không bị ai dụ dỗ cả, là anh ta lựa chọn. Đàn ông ngoại tình cũng không còn yêu vợ nhiều, vì nếu đủ yêu cớ gì lại phản bội? Không có lý do nào có thể bao biện cho một kẻ ngoại tình. Những người vợ, dù đau lòng và thất vọng đến thế nào cũng hãy nhìn thẳng vào sự thật: Đàn ông ngoại tình vì đã không còn yêu vợ, và đó là sự lựa chọn của anh ta.

Đàn ông ngoại tình vì đã không còn yêu vợ, và đó là sự lựa chọn của anh ta - Ảnh minh họa: Internet Còn đàn bà một khi đã cởi áo nằm dưới một người đàn ông có vợ thường nghĩ mình là nàng thơ trong lòng nhân tình. Thứ mộng tưởng hão huyền nhất của người thứ ba chính là nghĩ rằng người đàn ông phản bội này có thể bỏ vợ vì yêu mình. Thế thì họ cứ đợi đi, cho đến khi nhận ra đàn ông ngoại tình vốn đâu ngu ngốc như họ vẫn nghĩ. Đàn ông biết phản bội vợ để ngoại tình vốn đâu còn là những cậu trai trẻ dễ dụ dỗ và kiểm soát. Ngược lại, kẻ làm chủ một cuộc chơi ngoại tình là đàn ông. Đã là chơi thì chỉ có vui vẻ và khoái lạc, hơn là chân thành hay chịu trách nhiệm. Có người lại hỏi, người thứ ba có đáng thương, đáng được cảm thông không? Chỉ có thể nói là quyền yêu và được yêu ai cũng có, nhưng hạnh phúc hay không lại do cách mình chọn người để yêu. Khi bạn chọn một người đàn ông đã bội bạc gia đình và biết mình là người phá vỡ hạnh phúc của người khác, bạn dù có quyền được yêu thì cũng không có tư cách được hạnh phúc hay cảm thông. Khi bạn chọn một người đàn ông đã bội bạc gia đình và biết mình là người phá vỡ hạnh phúc của người khác, bạn dù có quyền được yêu thì cũng không có tư cách được hạnh phúc hay cảm thông - Ảnh minh họa: Internet Đằng sau một người đàn ông ngoại tình luôn có hai người đàn bà đáng thương, là một người vợ cả tin và một cô nhân tình mộng tưởng. Cả hai người phụ nữ ấy đều tự làm đau mình vì một người đàn ông không xem họ là duy nhất.

Thời điểm các cặp đôi thường ngoại tình Thứ 4, ngày giữa tuần, là khoảng thời gian mà người ta ngoại tình nhiều nhất.

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