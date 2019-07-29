Những kiểu phụ nữ đành chịu mất chồng nếu người thứ ba xuất hiện

Phụ nữ yêu 29/07/2019 05:26

Phụ nữ giữ chồng đã khó, giữ chồng khỏi cám dỗ càng khó. Những kiểu phụ nữ này vì một vài điểm thiếu sót mà khó lòng giữ được chồng nếu kẻ thứ ba xuất hiện.

Những kiểu phụ nữ này khó có thể giữ được chân chồng trước kẻ thứ ba rình rập.

Không biết nấu ăn

Phụ nữ ngày nay thường không chú trọng đến các công việc nội trợ gia đình. Đôi khi, vì có sự trợ giúp của người giúp việc hay cha mẹ mà nhiều chị em lơ là bếp núc. Đây là điều rất dễ khiến đàn ông thấy chán nản khi về nhà. Bởi ông chồng nào cũng muốn một người vợ biết nấu ăn, hay ít ra là có thể nấu món anh ấy thích.

Biết nấu ăn không chỉ giúp phụ nữ tự chăm sóc mình mà còn có thể ghi điểm trong mắt chồng. Thiếu đi những bữa cơm gia đình đúng nghĩa, hay thiếu đi cảm giác được vợ chăm sóc ăn uống, đàn ông khi mệt mỏi sẽ dễ tìm đến người thứ ba hơn. Thậm chí nhiều người đàn ông ngoại tình với người thứ ba biết nấu ăn, hay giỏi bếp núc hơn vợ. Khi đó thì vợ khó lòng mà giữ được chồng.

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Những kiểu phụ nữ này khó có thể giữ được chân chồng trước kẻ thứ ba rình rập - Ảnh minh họa: Internet

Bỏ bê việc làm đẹp

Nhiều người phụ nữ quên đi hình ảnh của bản thân khi được chồng yêu thương nhất. Đó là lúc họ vẫn độc thân, từng yêu thương và luôn biết chăm sóc cho bản thân. Đó là lúc đàn ông muốn cưới họ về làm vợ, vì bị hấp dẫn và say mê trước họ. Dù rằng, khi lấy chồng, không phải người phụ nữ nào cũng giữ được nhan sắc thuở đôi mươi, nhưng luôn có thể làm đẹp, và hoàn thiện chính mình.

Bởi thế, hãy bỏ bớt việc nhà và những lo âu không quá cần thiết để dành thời gian làm đẹp cho bản thân. Làm đẹp với phụ nữ không khi nào là không cần thiết. Phụ nữ đẹp, trước nhất là cho mình, sau đó là để giữ chồng. Để dẫu chồng có lỡ lạc đường, một là có thể đủ xinh đẹp để giữ lấy chồng, hai là đủ rực rỡ để bỏ kẻ không còn xứng đáng.

Không biết ghen

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Phụ nữ không biết ghen thì chẳng khác nào không cho đàn ông cảm giác thỏa mãn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không biết ghen thì chẳng khác nào không cho đàn ông cảm giác thỏa mãn. Dù rằng ghen tuông trong tình yêu nhiều quá thì không tốt, nhưng phải có để giữ cảm giác cần và muốn ở vợ chồng. Cách ghen ở phụ nữ cũng nên khéo léo, như lạt mềm buộc chặt, mềm nắn rắn buông để giữ đàn ông. Hay đôi khi cơn ghen của bạn cũng nên nghiêm túc để chồng hiểu rằng bạn không bao giờ chấp nhận được sự phản bội, dù chỉ là một lần.

Nói xấu chồng

Sẽ không người chồng nào chấp nhận được việc vợ lúc nào cũng nói xấu mình. Với đàn ông, khi ấy họ đã không thể đặt lòng tin vào bạn, chỉ xem bạn là kiểu phụ nữ ghê gớm và không biết hành xử đúng mực.

Phụ nữ nên hiểu, ai cũng có nhược điểm chưa tốt, nhưng thay vì nói với người khác, bạn nên trực tiếp để đối phương biết. Nói xấu chồng với người khác chẳng khác gì bạn đang tự nói xấu chính mình. Hành động này chỉ càng đẩy chồng về phía người thứ ba, một đi khó trở lại.

Quá lấn lướt chồng

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Những kiểu phụ nữ này nếu không thay đổi sẽ dễ mất chồng vào tay người khác, dễ tự làm khổ mình về sau - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người chồng thật sự sợ người vợ “thích làm chồng”. Ở cạnh người phụ nữ này, họ chỉ thấy ức chế, tự ti và không thể chịu đựng được.

Đàn ông có cái tôi riêng, họ có nhu cầu thể hiện và khẳng định. Nếu bạn đã đồng ý lấy họ, thì hãy cho họ niềm tin và cơ hội để thể hiện bản thân. Nếu chuyện gì bạn cũng muốn hơn, lấn lướt chồng thì anh ấy sẽ có cảm giác bạn không còn cần anh ấy nữa. Lúc ấy, chồng sẽ dần chán nản, và muốn tìm người phụ nữ khác cho anh ấy cảm giác thật sự được cần đến.

Những kiểu phụ nữ này nếu không thay đổi sẽ dễ mất chồng vào tay người khác, dễ tự làm khổ mình về sau.

7 sự thật về bản chất của đàn ông mà phụ nữ nhất định phải biết

7 sự thật về bản chất của đàn ông mà phụ nữ nhất định phải biết

Có những bản chất của đàn ông đến tận cuối đời bạn cũng không thể thấy hết. Biết rõ về họ được phần nào thì bạn càng dễ “đối phó” với họ phần đó. Đây là một số bản chất của đàn ông mà phụ nữ nhất định phải biết.

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