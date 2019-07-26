Nếu chấp nhận ở nhà để chồng nuôi thì phụ nữ phải một lần nghĩ qua những điều này

Phụ nữ yêu 26/07/2019 05:15

Nhiều người phụ nữ nghĩ lấy chồng rồi thì chỉ cần ở nhà lo cơm nước, chăm sóc con cái, để tài chính chồng lo thì sẽ càng được chồng yêu thương hơn. Nhưng có những điều phụ nữ nên biết trước khi quá muộn...

Phụ nữ lấy chồng dễ vì một câu nói “Cứ ở nhà anh nuôi” của đối phương mà tin tưởng không nghi ngờ. Nhiều người phụ nữ nghĩ lấy chồng rồi thì chỉ cần ở nhà lo cơm nước, chăm sóc con cái, để tài chính chồng lo thì sẽ càng được chồng yêu thương hơn.

Nhưng có những điều phụ nữ nên biết trước khi quá muộn...

Chồng sẽ có lúc không tôn trọng vợ và cha mẹ vợ

Đây có thể là điều bạn dễ gặp phải nhất khi chấp nhận ở nhà nuôi con. Thời gian đầu, có thể bạn sẽ thấy khá hạnh phúc khi được chồng đưa tiền tận tay. Nhưng dần dà, thời gian càng kéo dài, bạn sẽ nhận ra mọi chuyện dần thay đổi.

Đàn ông khi đi làm, một mình gánh tài chính thường không chịu được áp lực, sẵn sàng trút hết căng thẳng lên vợ khi về nhà. Và khi đã không còn tôn trọng bạn thì cha mẹ bạn họ cũng không nể mặt. Những câu nói của đàn ông khi mệt nhọc gánh vác gia đình sẽ tổn thương bạn không ít. Anh ta có thể xem bạn là kẻ ăn bám, không kiếm ra tiền, lại hay than vãn.

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Có những điều phụ nữ nên biết trước khi quá muộn... - Ảnh minh họa: Internet

Sự thật là nếu không đi làm thì bạn không thể có tiền để gánh vác tài chính cùng chồng. Và dù bạn có làm bao công việc khi ở nhà thì chồng cũng không thấy hết. Họ sẽ chỉ lấy đồng tiền ra để xem ai góp công sức nhiều hơn.

Bởi thế, nếu bạn đang có suy nghĩ chỉ ở nhà để nội trợ, hãy nghĩ về việc này đầu tiên. Phụ nữ kiếm tiền có thể sẽ không thể bằng đàn ông, nhưng ít ra vẫn độc lập tài chính, có tiếng nói riêng và có thể chăm sóc chính mình và cha mẹ. Phụ nữ không tự làm ra tiền thì đến cả tiền nuôi cha mẹ cũng phải ngửa tay xin chồng.

Chồng dễ ngoại tình

Phụ nữ ở nhà nuôi con thì chính là phụ thuộc tài chính vào chồng, khiến bản thân rơi vào tình cảnh chồng có ngoại tình cũng không dám bỏ. Đàn ông khi ngoại tình cũng sẽ nghĩ bạn chỉ có thể cam chịu, không dám phản kháng.

Không chỉ vậy, khi bạn ở nhà thì cũng không làm gì hay đi đâu để phải trưng diện, làm đẹp, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho chồng con. Từ đó, một mẹ sề đầu bù tóc rối sẽ xuất hiện, trong khi chồng bạn lại bảnh bao lịch thiệp ra ngoài trong mắt nhiều người phụ nữ lạ. Chồng gặp cám dỗ có khi chẳng tránh được, mà bản thân chồng thấy bạn luộm thuộm cũng có lúc sẽ chán nản.

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Phụ nữ ở nhà nuôi con thì chính là phụ thuộc tài chính vào chồng, khiến bản thân rơi vào tình cảnh chồng có ngoại tình cũng không dám bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn không đi làm, cuộc sống chỉ quanh quẩn chuyện bếp núc, con cái thì tư tưởng cũng có lúc không theo kịp chồng. Có một việc làm không chỉ khiến bạn năng động hơn, mà còn trao dồi giá trị và hiểu biết của bản thân hơn. Sự thật là đàn ông sẽ biết ơn vì bạn lùi về nhà làm hậu phương cho anh ta, sự nể trọng khi bạn có sự nghiệp riêng mới có thể ngăn chồng trước cám dỗ.

Mất nhiều mối quan hệ

Khi đi làm, bạn sẽ có nhiều mối quan hệ, từ đồng nghiệp, đối tác. Bạn có thể đi đây kia để trải nghiệm, cuộc sống cũng sẽ phong phú hơn. Nhưng khi chỉ ở nhà chăm lo cho chồng con thì thế giới của bạn chỉ có gia đình. Công việc của bạn sẽ là nấu nướng dọn dẹp, sẽ chẳng còn thời gian cho hẹn hò, du lịch. Bởi thế, bạn sẽ dần mất những mối quan hệ, sống chỉ vì chồng con.

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Những điều phụ nữ nên biết khi ở nhà để chồng nuôi không chỉ là hy sinh vì gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cuộc sống chỉ có thế thì sẽ ra sao nếu một ngày chồng bạn rời đi? Phụ nữ lấy chồng không phải chỉ để sống cho chồng, mà còn phải cho mình. Những điều phụ nữ nên biết khi ở nhà để chồng nuôi không chỉ là hy sinh vì gia đình. Bởi thế, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước quyết định ở nhà để chồng nuôi, phụ nữ nhé!

Có những điều chỉ khi xem bạn thật sự quan trọng thì đàn ông mới để tâm

Có những điều chỉ khi xem bạn thật sự quan trọng thì đàn ông mới để tâm

Nếu bạn từng hỏi vì sao người đàn ông của mình không để tâm đến những gì thuộc về bạn, thì có lẽ là vì bạn chưa đủ quan trọng với anh ấy. Đàn ông yêu bạn thật lòng chắc chắn sẽ để tâm những điều này.

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Từ khóa:   hôn nhân phụ nữ phụ nữ có chồng

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