7 sự thật về bản chất của đàn ông mà phụ nữ nhất định phải biết

Phụ nữ yêu 26/07/2019 05:15

Có những bản chất của đàn ông đến tận cuối đời bạn cũng không thể thấy hết. Biết rõ về họ được phần nào thì bạn càng dễ “đối phó” với họ phần đó. Đây là một số bản chất của đàn ông mà phụ nữ nhất định phải biết.

Đàn ông “đểu” sẽ trở nên tồi tệ hơn khi làm chồng

Nếu người đàn ông yêu bạn từng bỏ rơi, phản bội, đối xử với bạn tệ bạc… thì điều này cũng sẽ không thay đổi khi cả hai lấy nhau. Bạn đừng bao giờ lấy một người đàn ông tệ với suy nghĩ sẽ có thể dùng tình yêu để thay đổi, cảm hóa anh ta. Thực tế chứng minh, đàn ông đã tệ thì sẽ mãi là kẻ tệ, và chỉ càng tệ hơn khi bạn chung sống cùng họ. Và là phụ nữ thì bạn nên nhận ra điều này sớm hơn, để tránh lãng phí thời gian, làm khổ chính mình cả đời.

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Có những bản chất của đàn ông đến tận cuối đời bạn cũng không thể thấy hết - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn muốn làm hài lòng người phụ nữ anh ta quý trọng

Bản chất của đàn ông là có nhu cầu chinh phục người phụ nữ anh ta xem là quan trọng. Bởi thế, nếu bạn được đàn ông coi trọng, bạn sẽ thấy rõ sự quan tâm, nuông chiều và thấu hiểu. Dù là bằng phương thức nào, bạn vẫn thấy an tâm về người đàn ông này. Nhưng nếu những gì bạn cảm thấy là bất an, buồn phiền, không hài lòng thì chính là dấu hiệu đàn ông không còn quý trọng bạn.

Đàn ông khi yêu có thể nói và làm để bạn thấy. Nhưng một khi đã hết yêu, anh ta chưa chắc đã nói mà chỉ làm để bạn tự thấy.

Nếu đàn ông sống dựa vào tiền của bạn thì sau kết hôn anh ấy vẫn sẽ vậy

Ngày nay, khi yêu đương, đàn ông không còn là người duy nhất trả tình phí, hay gánh trách nhiệm tài chính sau kết hôn. Phụ nữ cũng có khả năng chia sẻ gánh nặng kinh tế cùng đàn ông. Khi yêu, bạn có thể nghĩ việc rõ ràng tiền bạc với đàn ông không phải là vấn đề lớn. Nhưng khi kết hôn, một người chồng tử tế sẽ không sống dựa vào tài chính của vợ. Anh ấy sẽ cố gắng trở thành trụ cột gánh vác toàn bộ hay một phần kinh tế trong nhà.   

Những lý do như công việc khó khăn, thu nhập không ổn định trong một thời gian dài đều là lời ngụy biện của một gã chồng ăn bám vợ, không có chí cầu tiến. Bản chất này của đàn ông khi yêu thế nào thì sau khi kết hôn vẫn sẽ không thay đổi.

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Bản chất của đàn ông dựa vào tiền bạc của bạn sẽ không thay đổi sau khi kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn muốn bạn thay đổi là vì anh ta không thật sự yêu bạn

Khi người đàn ông bạn yêu luôn muốn bạn thay đổi thì hãy xem xét lại mối quan hệ này. Bởi điều anh ta mong muốn không phải là để bạn hoàn thiện hơn mà là trở thành mẫu phụ nữ như anh ta muốn. Anh ta không yêu chính con người thật của bạn, không quý trọng những gì là duy nhất thuộc về bạn. Anh ta chỉ muốn biến bạn trở thành một người khác.

Hãy nhớ, phụ nữ có thể thay đổi, hay đánh mất bất cứ điều gì, nhưng đừng bao giờ đánh mất bản thân. Vì khi ấy, bạn cũng không còn giá trị trong mắt đàn ông.

Anh ấy luôn theo đuổi tham vọng đến cùng

Không ai chắc rằng khi đàn ông có gia đình, anh ấy sẽ ngừng theo đuổi tham vọng của mình. Với đàn ông, gia đình chưa chắc là điều có thể giữ chân anh ta. Đàn ông một khi đã có tham vọng thì sẽ càng nhiều càng lớn hơn. Tham vọng tiền bạc hay dục vọng ở đàn ông một khi đã có thì chính là bản chất, chỉ ngày một nhiều hơn, ngày một đáng sợ hơn.

Kẻ bạo lực thì mãi là kẻ bạo lực

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Bản chất của đàn ông đã tệ thì khó mà đổi thay - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đánh bạn được một lần thì sẽ có nhiều lần sau đó. Bạo lực là một căn bệnh tiềm tàng, một khi bộc phát sẽ không có thuốc chữa. Bạn đừng nghĩ rằng khi anh ta hối lỗi thì sẽ không phạm sai lầm, chung sống càng lâu chính bạn sẽ hiểu bạo lực chỉ có ngày càng nhiều hơn chứ không thể biến mất. Bởi thế, với bản chất của đàn ông dùng bạo lực sẽ chỉ làm bạn khổ cả đời.

Đàn ông phản bội khi yêu thì có nguy cơ trở thành gã chồng ngoại tình

Phản bội ở đàn ông một là bản chất, hai là thói quen. Bản chất phản bội chính là anh ta luôn thích theo đuổi cái mới, không bao giờ yên phận với những gì có được. Thói quen phản bội là có được lần một sẽ có nhiều lần sau đó. Bản chất và thói quen phản bội ở đàn ông đều không thể thay đổi. Bởi thế sau khi kết hôn, kiểu đàn ông này sẽ trở thành những người chồng không thể chung thủy với bạn. Và nếu lấy nhau, bạn đừng mong có thể thay đổi được anh ta.

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Từ khóa:   hôn nhân phụ nữ đàn ông

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