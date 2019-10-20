Dấu hiệu nhận biết người thứ ba 'ẩn nấp' xung quanh chồng

Phụ nữ nhắn tin cho chồng bạn giờ khuya thì chỉ có hai lý do, một là vì việc gấp, và hai là có tình ý. Việc gấp thì không thường xuyên, bạn có thể thông cảm nếu đó là tính chất công việc của chồng. Nhưng nếu cô ta thường xuyên nhắn tin chỉ vì những chuyện riêng tư, trò chuyện thì bạn nên cẩn thận. Đa số người thứ ba đều từng nhắn tin khuya với đàn ông có vợ. Vì họ biết nếu đàn ông trả lời thì coi như họ có cơ hội để thêm nhiều bước khác xa hơn.

Có những dấu hiệu nhận biết người thứ ba đang “ẩn nấp” xung quanh chồng, phụ nữ nhất định đừng bỏ qua!

Bạn có thể biết điều này qua những lần nói chuyện vu vơ của chồng về đồng nghiệp. Ví dụ chồng có thể nói rằng: “Cô ấy kể với anh chuyện này, nhưng chưa kể với ai bao giờ”. Tại sao cô ta lại tin tưởng chồng bạn đến thế? Phải có lý do cho mối quan hệ có vẻ thân thiết quá đà này. Nếu lý do là vì cô ta muốn sử dụng lợi ích ở chồng bạn trong công việc thì sau đó hãy theo dõi nhiều hơn để nhìn rõ mối quan hệ này. Nhưng nếu chỉ là vì cô ta muốn chia sẻ nhiều hơn, thân thiết hơn với chồng bạn thì nhất định phải cẩn thận!

Phụ nữ nên để ý chồng thường nói chuyện với ai vào giờ khuya. Bạn không cần phải quản chặt, nhưng phải tinh tế để ý để cẩn thận những con giáp thứ 13 đang mon men đến gần gia đình bạn.

Ăn mặc gợi cảm khi có dịp gặp chồng bạn

Cô hàng xóm mỗi lần gặp chồng bạn đều ăn mặc rất quyến rũ, thậm chí có lúc còn bỏng mắt người đối diện? Hay cô đồng nghiệp của chồng bạn mỗi khi đến nhà bạn đều ăn mặc gợi tình hơn bình thường? Hãy để ý liệu ánh mắt cô ta có hay nhìn về phía chồng bạn? Hay chồng bạn có chú ý nhiều hơn sau khi thấy cô ta ăn mặc như thế? Những mối tình vụng trộm của đàn ông đều có thể bắt nguồn từ những sức hút lẫn nhau như thế.

Những mối tình vụng trộm của đàn ông đều có thể bắt nguồn từ những sức hút lẫn nhau như thế - Ảnh minh họa: Internet

Trong những trường hợp thế này, bạn không thể ngăn chồng bạn gặp kẻ thứ ba tiềm tàng. Bạn chỉ có thể để ý hành động của chồng bạn sau đó để ngăn chặn kịp thời.

Vồn vã, giả vờ thân thiết với bạn

Dù không thân quen nhưng mỗi lần bạn gặp người phụ nữ này, cô ta luôn tỏ ra vồn vã như cả hai đã quen nhau từ rất lâu. Nhưng chỉ cần chồng bạn vắng mặt phút chốc là cô ta lại giữ khoảng cách như những người không quen. Hoặc bạn luôn nghe cô ta nói rằng xem chồng bạn là anh trai, bạn thân thì bạn cũng phải đề phòng.

Luôn xuất hiện khi bạn và chồng cãi nhau

Khi bạn và chồng cãi nhau, cô ta luôn tìm cách để xuất hiện bên chồng bạn, để an ủi hay động viên. Nếu bạn phát hiện điều này thì đây đích thị là một kẻ thứ ba thích phá đám cuộc hôn nhân của bạn. Kẻ thứ ba luôn tận dụng mọi cơ hội để xen vào giữa vợ chồng, giành lấy sự chú ý và thiện cảm từ chồng bạn.

Lúc này, dù bạn có giận thế nào cũng hãy tỉnh táo để ngăn chặn con giáp thứ 13!

Thích chụp hình với chồng bạn nhưng không để ai biết

Hãy cẩn thận những người thứ ba đang ẩn nấp xung quanh chồng bạn, phụ nữ nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thấy trong những bức hình có chồng bạn, người phụ nữ này lúc nào cũng hồ hởi vui vẻ và tươi tắn nhất nhưng lại không hề thấy cô ta đăng những tấm hình ấy. Người phụ nữ thầm thích chồng bạn thường có dấu hiệu này. Không nên làm quá khi chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng bạn nên để ý, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh.

Người đàn ông của bạn tử tế thật, nhưng phụ nữ ngoài kia cũng có nhiều người nguy hiểm lắm. Dù sao, đàn ông cũng thích được ve vãn, khó từ chối trước phụ nữ yếu đuối hay quá cao tay. Một người đàn ông dù chung thủy với bạn tới đâu cũng có giây phút yếu lòng trước những những người phụ nữ như thế.

Bởi thế, hãy cẩn thận những người thứ ba đang ẩn nấp xung quanh chồng bạn, phụ nữ nhé!